what do you hate about csgo

Pube I personally hate the toxic griefers wbu :D nikitik333333 эждлорпавыувапролджэ

длорнпеакчспаролджэ



nikitik333333 уцуцроулцорпавыапцдвллцорыпацпровл Pube yeah dude i agree assassin_lv noob teammeits am hate ZerbonGalambos Hackers! i hate hackers but i like it the game. gregtherockstar people who hack in free games venteux I hate toxic player. shizoff1 I hate toxic kids StalkerALL Ненавижу читеров которые палятся сильно и говорят что они без читов и ты нуб просто!!! ГРРР Matt22134 lots of bad players :( goodgameggwp hackers and trollers 1_solo Oyun artık ücretsiz olduğundan beri herkes hep öylesine giriyor ban yersemde yenisini açarım düşüncesi var alexjayjay Hackers! i hate hackers but i like it the game.