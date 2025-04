new pantheon or old pantheon

TheOrdeR1 I think new pantheon is very strong.

joki2281 я тоже так думаю





wolffe750 I feel like the new pantheon is too strong atm with his shield vault shielding everything, but he is way more fun to play against than the old one with the stun and one shot on squishy targets.

Zhangjiangan I think new pantheon is stronger than the old





iloveht123 სჰაუიფჰასიუოფჰასოი8ფჰასიოფჰასიოფასიოფასიჰსიფჰასიფჰიასჰფიჰასიოფჰსაიოფჰსაიოფჰაისოფჰიასფჰსაიჰფიასფიჰსაიოფჰიოასჰფისაჰფიასჰფიოსაჰფსაიოფჰაოიფგსაჰფსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსჯსჰფკსჯაააააააააააააააააააააააააასჯკჰფჯსკაფჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰSADF

iloveht123 სჰაუიფჰასიუოფჰასოი8ფჰასიოფჰასიოფასიოფასიჰსიფჰასიფჰიასჰფიჰასიოფჰსაიოფჰსაიოფჰაისოფჰიასფჰსაიჰფიასფიჰსაიოფჰიოასჰფისაჰფიასჰფიოსაჰფსაიოფჰაოიფგსაჰფსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსჯსჰფკსჯაააააააააააააააააააააააააასჯკჰფჯსკაფჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰSADFsa

iloveht123 სჰაუიფჰასიუოფჰასოი8ფჰასიოფჰასიოფასიოფასიჰსიფჰასიფჰიასჰფიჰასიოფჰსაიოფჰსაიოფჰაისოფჰიასფჰსაიჰფიასფიჰსაიოფჰიოასჰფისაჰფიასჰფიოსაჰფსაიოფჰაოიფგსაჰფსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსჯსჰფკსჯაააააააააააააააააააააააააასჯკჰფჯსკაფჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰSADFasfha

street_cz Old was better

OliverTheFish Personally i prefer the old one, yeah he had no skill shots, but honestly the new panth can block up to 3-4 Turret shots on 1 single E?