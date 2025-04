COUNTER-STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE

Alfons56Meyer The CS-GO means Counter Strike GO in Steam my best players and more pro to play with but the o

ruskinikola05 csgo means counter strike global offensive

Donwaddle Ak-47 is best gun for 1 shot

Noshbat csgo means counter strike global offensive

Reaperr Best game ever played

ZerbonGalambos Best games by valve!:smile:

naeem2020 haeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

mustafak2 heyeyeyehehyeheyehyeheyeheyeheyeh

AlexCiolteaRO Refren:

Cannabis x2 ,mai rulează cannabis

Vrei sa mai bagam un bis?

Să survolez vis-a-vis de Abis!0

Cannabis x2 ,mai rulează cannabis

Vrei să mai băgăm un bis?

Vrei să mai...



Super ED:

Canna-bis, bis X6 nu mă pot opri.

S-a stins, mai fă, X3 vreo 3 sau 8,

Nu te calici, pune tot !

N-are contactu’, ia de la sifon! N-are sifonu, ia de la DIICOT!

Eu fumez și cu gabori dacă-i rost!

Nu țin post, nu mai am alb în ochi!

Gu înspre ță manca-mi-ai banana!

O ard pe viață cu Mari spre juana,

Tre’ să îți spun că mă fut și cu Gunja

Sunt binecuvântat cu bless de la Jah Jah.

E o mică posibilitate să fiu dependent...

Da toți avem viciile noastre, de ce crezi că al tău e mai decent?

Dă-mi să fumez!



NOSFE:

Am băut niște petrol, se vede din avion.

Am tras și fumat petrol, se vede din avion.

Când fumez, simt altceva, când fumez sunt altceva,

Am vorbit cu Marijuana, i-am zis: fă, nu mă transforma!

Am tras un fum, zici că, m-a lovit Tyson,

Lu' Tyson îi e frică, c-o să-i dau somn.

Hopa-Mitică, stai în picioare!

Am o grămadă de planuri, nu mi le fute!

Lumea mi-a zis să nu fumez niciodată,

Da' lumea băga-n ea până cădea lată.

Până când mi-am făcut odată o cioată,

Și-am trăit o experiență fucking minunată, ca-n Abis...



Keed:

Canna bis, a?

Că-n Abis, a?

Din borcan, pă cantar, în foița!

Cerc închis, a?

Că te știu, fă...

Eșți o târfă blondă,

Da' nu eșți o pizda!

Că ți-am zis să ai grijă cum o dai garda și să n-o ntinzi cu alte droage

Și că dacă faci vreun pas greșit, nu ești atent,garda te face.

A stai! că tu chiar ai dat-o cu garda-n shaishpe,

Când te-ai vizualizat pă bulau cu găoaza vraishte.

Ai intrat cu camera pă tine-n casă la băieți în mijlocu dealului,

Ai cumpărat cu banii poliției toată iarbă dealerului,

Mă întreb, cum pula mea mai dormi cu ține noaptea?

Sifon pă viață, asta ți-e libertatea!



IC0Hazarta Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang

IC0Hazarta Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang (Gucci gang!)

IC0Hazarta Spend ten racks on a new chain

IC0Hazarta Показаните резултати са за lyrics gucci gang

Вместо това да се търси lyrcis guccigang

Резултати от търсенето

Резултат от Графа на знанието

Gucci Gang

Лил Пъмп

Gucci Gang, ooh, yeah, Lil Pump, yeah, Gucci Gang, ooh

Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang

Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang (Gucci gang!)

Spend ten racks on a new chain

My ***** love do cocaine, ooh

I **** a *****, I forgot her name

I can't buy a ***** no wedding ring

Rather go and buy Balmains

Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang (Gucci gang!)

Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang

Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang (Gucci gang!)

IC0Hazarta Показаните резултати са за lyrics gucci gang

Вместо това да се търси lyrcis guccigang

Резултати от търсенето

Резултат от Графа на знанието

Gucci Gang

Лил Пъмп

Gucci Gang, ooh, yeah, Lil Pump, yeah, Gucci Gang, ooh

Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang

Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang (Gucci gang!)

Spend ten racks on a new chain

My ***** love do cocaine, ooh

I **** a *****, I forgot her name

I can't buy a ***** no wedding ring

Rather go and buy Balmains

Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang (Gucci gang!)

Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang

Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang (Gucci gang!)