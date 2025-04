Jungler kogo polecacie ?

Zac jest teraz przeje***y :D , Elise też kozak, no i oczywiści lee ;) ale to już wyższa szkoła jazdy

DSLuna

cóż mi się wydaje,że co do jungli to najlepiej Khazixa, oczywiście Mastera, Eveline( o ile się ją dobrze ogarnie to można nieźle sobie tam radzić) a tak to lee sin czy Hecarim też są godni dużego polecenia.