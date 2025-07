roblox te parece aburrido?

1599otaku a mi en lo personal me gusta bastante pero ustedes díganme

alina_sirpa me gusta mucho roblox

ISA_PROGAMER1415 a mí me gusta mucho y no me parece aburrido

Chibilove18 maso menos no se ni a que jugar

Spike45 PARA NADA, fue el mejor juego de todos (en lo personal)

elsacawiwea971 no porque hay mucho juegos por jugar





XxnatsuxX16 Bueno aveces





NarutoUzumaki2846462 no,nunca

jualmis me gusta jugar mucho roblox

dkjfwei7f4568456jmkd a mi tambien

lyhvm A mi si me aburre, por que no hay muchas cosas nuevas, siempre hay los mismos juegos

Chibilove18 nomas entro alas recompensas

Chibilove18 o juego a algo por ahí







xxmafiaxx Creo que si encuentras el juego indicado , no te aburririas xd

Midname Definitivamente NO, me encanta roblox y siento que si encuentras un juego que se adapte a tus gustos a ti tambien te puede llegar a atrapar :)

elmataabuelitos2021 a veces me aburrí juego como 3 a 5 horas al dia

furnenumateo a mi me gusta un moonton roblox hay tantos juegos tantas cosas que puedes hacer, ami en el lo personal me gusta mucho jugar a parkour es un juego bastante bueno con mecanicas bastante complicados y buenos graficos pero la verdad vale la pena jugar yo lo juego bastante diariamente no hay ni un solo dia de perderme la maravilla de roblox

MUNDOJURASICO123 No tanto que digamos

jazmin_gutirrez a mi me encanta demaciado roblox no me aburre siempre lo juego

Richard4046 pues obviamente jugarlo muy seguido hara que si

Quezx001 La verdad que no me parece aburrido, ya que tiene tantos juegos para escoger.

carlos_farias es súper divertido

Milangela nooooo

AR_Caeh_030 Pues Roblox en un juego divertido, pero a veces si me puedo llegar a aburrir :)

Midname ABSOLUTAMENTE..no el juego es muy divertido y hay de todo un poco :)

maxi8917 nop, la verdad es divertido xd





Santiago234v a mi no me aburre para mi es divertido ademas que tiene muchos juegos para divertirte y no aburirte

La_Temmie La mera verdad No

Pokichela43 No mucho solo si ya juego durante un buen tiemp

fabri_pro5 yo juego desde 30 dias

Liongamex123 si, ya que aunque allá muchos juegos la malloria no están bien optimizados para móvil xd

sandra_port no, porque hay mucha variedad de juegos según los gustos

Cassidy34 A veces es aburrido por que cuando no tengo nada que hacer no se que jugar por que llevo 5 años en roblox y ciento que ya jugue todo

ralfh_sls es bastante bueno en general para ni no es aburrido, es realmente un buen juego solo es cuestión de encontrar uno bueno

fairyyerin no, me divierto mucho, en especial con amigos

marie_dine Lo encuentro interesante ya que puedes hacerte amigos de diferentes lugares del mundo

n3568 Algunas veces si pero genrealmente no.

Vectorfromgrumovie Algunas veces se me hace aburrido





isishernadez nose ????