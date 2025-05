Como usar hacks en roblox

Hola amigos del gamehag alguna vez an encontrado a un hacker en un juego de roblox shooter? bien aquí te tengo 2 soluciones: 1 salirte, 2 usar hacks contra el pero no abuses con otros jugadores solo es para darle de su propia medicina

bien empecemos por JJSploits es como un menú de trampas, tiene muchas opcionesaquí lo que importa es el iambot, para activarlo tiene que apretarle a iambot y te va a llevar a otras opciones hay marcas las 3 primeras,solo activa las 2 primeras juegas y luego aplicas la 3 para que no te crashee el juego, si usas iambot y aun te mata activa la opcion de esp y te llevara a otras opciones hay activas las 2 primeras opciones cuando tengas esto ya te puedes vengar del hacker por que ya tienes auto apuntado [iambot] y [esp o wall] para estar preparado cuando venga, recuerda solo utilizar los hacks contra otros hacker no arruines el juego mal utilizandolo con personas inosentesbien como no me deja poner links externos a esta pagina tienen que buscar el nombre del video y ir al link de descargatambién tienen que desactivar el Windows defender (antivirus) ya que windows lo detecta como un virus por que tiene que modificar otra aplicación en este caso Roblox1.ve a la pagina de descarga2.dale al botón de download3.abre el archivo4.dale a todo siguiente5.dale a finalizar6.ve a tu escritorio7.abre JJSploits y Roblox8.dale al boton de attach en JJSploits9.activa los hacks solo contra otros hackersEl hack lleva trabajando desde mayo de 2014 fue uno de los primeros hacks de roblox, y aun al dia de hoy siguen sacando actualizaciones no son muy seguidas pero las sacan

Las vulnerabilidades de DLL requieren un inyector de dll ¡Desactive su antivirus si no puede descargarlo! Debido a la naturaleza de los exploits (ofuscación, manipulación de juegos, etc.), se marcan falsamente como virus o malware.



WeAreDevs no se desarrolla para sistemas operativos que no sean Windows. La mayoría del software que se encuentra en WeAreDevs.net funcionará bien en sistemas operativos de 32 bits y 64 bits (Windows 7+).



Solución a problemas frecuentes en el hack:



¿Tiene problemas para inyectar su dll? Intenta instalar esto La mayoría de las vulnerabilidades de DLL se reparan cada semana, por lo que es posible que desee visitar el sitio con frecuencia para ver si hay actualizaciones y eliminaciones.



¿Ver el error "Conexión no segura"? Un firewall, su ISP o su módem o enrutador están bloqueando la descarga lo mejor es ir a una pc diferente y descargarlo en una USB y luego pasarlo a su pc.