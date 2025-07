Cuanto tardan en llegar los robux?

JavioMLG Ya esperé 24 horas

luxxxxxxer Maximo tres dias. Aunque normalmente sucede entres 24 horas y 48 horas.

Lautarolopez creo que 24 bro

LuisPerezXD 24 horas segun

DanniPao Hola! Yo ya espere 3 dias, y aun no me cargan los robux, qué puedo hacer? :c





Izmena Creo que por las 24h o 48h

sergitoUwU segun dice mysti 24 horas para que lleguen





Ikkimura Según tengo entendido si es la primera vez que los pides tarda unas dos semanas. Esto es lo que publicó un administrador hace un par de semanas:



"Se ha implementado una actualización de Roblox que da como resultado un período de espera de aproximadamente 14 días para que los nuevos usuarios se unan a grupos antes de que sean elegibles para los pagos."

Jhoshuaelcraft Gracias Ikkimura por la informacion ya que avazes pienso que no funciona cuando pido robux XD

lo unico que puedes hacer es ver TV zone y votar articulos correctamente para conseguir gemas relativamente rapido

MarciaMejiaAguirre 24 horas pero tienes que unirte al grupo y estar ahi por 3 dias creo ami me dieron por 14 dias y hoy me acaban de decir que tu premio sera enviado algo asi creo mañana, me los van a dar

AxelCrack2400 gracias por la información señores

VatMack yo aun no puedo canjear robux ._. quisiera ser lvl 3

p11033 no molestes yo tambien esperare un monton ;-;





Lexoner gracias por la. info

NombreCreativo123 1 dia, o no se, eso creo xd aunque yo todavia no converti mis gemas en robux

Shui_Lian no recuerdo pero creo es 24 horas como mínimo

Breentdiaz se puede mandar a otra cuenta?

TheFriki112 creo que como ¹² horas

ZzsebastianxX deberias bloquear el hilo y dejar de preguntar estupideces, informate viendo videos en youtube o tutoriales y deja de preguntar.

YAYOELMASTER ami me llegan a las 2 horas de canjearlo

unnombre_random_sisi Creo que se tarda 24 horas

JesusAndante Pero la primera vez enserio tarda 14 dias es que es mucho tiempo es que apenas me uni al grupo que me dijieron pero nose si me llegaran mañana o en dias siguientes

GxMiaG según las nuevas reglas de Roblox, los robux tardarían en llegar a su propietario alrededor de una semana(como máximo) o 3 días (mínimo) después del encargo

Javier749 es de 24 a 48 en el peor de los casos es 3 dias

Dharxs parece que tardan en llegar los robux, que mal eso pero es la unica manera de conseguir robux sin poner ni un peso. Y crear un juego es muy tardado

