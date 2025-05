Tips Para CS:GO

Aqui te mostrare varios tips para counter strike GO

1. Practica, practica, practica : como se mencionó anteriormente, Counter-Strike no es un juego fácil. No te comportarás bien de la noche a la mañana. La única manera real de mejorar es jugarlo, y jugarlo mucho. El resto de esta lista le brindará maneras de mejorar aún más rápido, para optimizar el tiempo que pasa con el juego, pero no hay ningún consejo en el mundo que lo haga bueno en CS sin poner en cuestión las horas. No es raro ver personas en cualquier servidor dado que tienen más de 1000 horas de tiempo en el juego. He invertido 481 horas (y estoy contando), y sigo siendo completamente mediocre.

2. Haga que su configuración esté en orden : cuando comienza a jugar, descubra qué tipo de ajustes de video, audio y control le funcionan. No hay configuraciones específicas que sean "correctas", por lo que deberá averiguar qué funciona mejor con sus preferencias personales y su hardware actual. Asegúrese de obtener al menos 64 cuadros por segundo, porque esa es la "tasa de tics" de los servidores de emparejamiento oficiales de CS: GO (es decir, 64 veces por segundo es la frecuencia con la que su cliente se comunica con el servidor).

3. Jugar Deathmatch : Deathmatch es un modo de juego en el que no hay objetivos, ni rondas, ni preocupaciones sobre el dinero. Es la destilación más pura de los tiroteos de CS, y ya que no hay tiempo de inactividad después de que mueras como si hubiera una unión real, es la forma más rápida de aprender cómo funcionan todas las diferentes armas. No te enseñará tácticas de equipo o cómo jugar objetivos, por lo que deberías jugar en otros modos de juego también, pero sin duda es una buena forma de comenzar a aprender los patrones de retroceso y otros comportamientos de varias armas de fuego del juego.

4. Jugar a los mapas de objetivos : este método de entrenamiento es un poco antiguo, y ya no se ve a tanta gente haciéndolo, pero aún así creo que es una forma útil de practicar el objetivo de tu rifle. Los mapas de objetivo son mapas construidos específicamente de una manera que lo obliga a tener un objetivo preciso; por ejemplo, muchos de ellos tendrán paredes que llegarán hasta el cuello de los jugadores contrarios, lo que les obligará a dispararles a la cabeza. Dado que los disparos a la cabeza de los rifles son una herramienta tan poderosa en los partidos de CS, es bueno aprender temprano y practicar a menudo.

5. Ver transmisiones pro : hay varios jugadores CS: GO profesionales que regularmente transmiten sus partidas de práctica en Twitch. Puedes aprender mucho simplemente viendo cómo juegan, cómo se comunican con su equipo, etc. No todos hacen esto, y algunos dirán que sería mejor que esta vez solo juegues más, pero sé me ha ayudado mucho. Una saludable combinación de jugar y mirar ha hecho maravillas en mi juego CS. Aquí hay una lista práctica de profesionales de CS: GO que transmiten - revisen algunos y encuentren a alguien a quien les guste ver.

Algunas veces al año, también hay grandes torneos de CS: GO, que son más útiles para ver como un nuevo jugador, ya que los combates generalmente son comentados por personas que están muy familiarizadas con los puntos más delicados de la estrategia de CS.

En este punto, solo haciendo las cosas de arriba, deberías estar en camino de ser un jugador CS decente. Debería poder ingresar en algunas partidas clasificadas de bajo nivel y mantener su propia cuenta. Con suficiente práctica, comenzarás a escalar en el sistema de clasificación, y necesitarás aprender algunas cosas más avanzadas una vez que comiences a salir de los rangos más bajos. Aquí hay algunas cosas que te ayudarán a seguir mejorando.

6. Juega con la gente mejor que tú : la ventaja de hacer esto en cualquier juego competitivo no se puede exagerar. Si juega con y contra las personas mucho mejor que usted, perderá mucho, pero aprenderá rápidamente. Rodearse de jugadores habilidosos es una manera segura de retomar rápidamente el juego de alto nivel, incluso si es una mierda por un tiempo cuando te aplastan en un partido tras otro.

7. Concéntrese en las armas importantes : mientras más alto sea el nivel de juego, más comenzará a ver que las mismas armas se usan una y otra vez. No hay mucho debate sobre qué armas son las más útiles en una partida promedio de CS: tendrás que aprender a fragmentar eficazmente con el AK-47 (cuando estás del lado del terrorismo), el M4A4 o el M4A1-S (cuando estés en el CT lado), y el AWP si quieres jugar ese rol (la mayoría de los equipos de cinco hombres solo tendrán un AWPer). También vale la pena hacerse decente con algunas de las pistolas más baratas, pero la gran mayoría de las veces usará uno de los rifles mencionados una vez que ingrese en los rangos más avanzados.

8. Baje la sensibilidad de su mouse : puede parecer extraño, pero seguramente jugará con una sensibilidad de mouse más alta de lo que debería. La mayoría de los profesionales usan alrededor de 400 ppp para la sensibilidad del mouse, con el control deslizante de sensibilidad en el juego configurado en 2.0. No tiene que copiarlos exactamente, pero algo cercano a allí es ciertamente preferible. Se sentirá raro cuando lo bajes por primera vez. Poder a través de él. Tu objetivo mejorará inmensamente en el largo plazo.

9. Aprende los rótulos de tu mapa : cada punto de cada mapa de la competencia tendrá nombres que la comunidad usa para informarte a través de las comunicaciones de voz que hay un enemigo allí. Usualmente estos son términos obtusos que no significarán nada a menos que ya los conozcas - cosas como "generador" o "jungla" o "pasarela". Tomará tiempo aprender todas las llamadas diferentes para todos los mapas diferentes, pero esta información es crucial para comunicarse con su equipo. Comience aquí y retome el resto escuchando a su equipo y pidiendo aclaraciones cuando llaman algo que no le resulta familiar.

10. Aprende cómo funciona la economía de CS : una de las principales cosas que hace que CS sea estratégicamente interesante es cómo funciona el dinero. Al final de cada ronda, ganes o pierdas, obtendrás algo de dinero; los ganadores, por supuesto, obtienen sustancialmente más dinero. Asegurarse de que todos en su equipo tengan suficiente dinero para estar debidamente equipados al comienzo de cada ronda es una parte crucial del éxito en los combates competitivos, ya veces eso significa ahorrar todo su dinero y tratar de luchar contra el enemigo con pistolas durante una ronda, para que en la siguiente ronda todos tengan dinero para prepararse adecuadamente. ¡No seas el tipo que compra durante la ronda cuando todos los demás están ahorrando!

11. Aprende tus humos y flashes . La mayoría de los mapas de CS: GO tienen algunos lugares realmente útiles para lanzar una granada de humo o un flashbang. A menudo, estos puntos requerirán que tires la granada de una pared, o realices algún otro truco para colocar la detonación con precisión. Hay un montón de videos que te mostrarán estos lugares y mostrarán exactamente cómo arrojar tu granada de humo para que aterrice allí. Aquí hay un video que muestra los puntos importantes de humo y flash para de_dust2, el mapa más popular de CS: GO. Una búsqueda rápida de Youtube le buscará videos similares para todos los mapas de la competencia. Una vez que conozca algunos de estos, inicie una partida de práctica fuera de línea y comience a lanzar granadas.

12. Aprende cuándo y cuándo no volver a cargar : si tienes un número decente de balas en tu revista y crees que un enemigo está cerca, no comiences a recargar y que te atrapen con los pantalones bajados. Recargar lleva tiempo, y solo debes hacerlo cuando creas que estás a salvo del fuego enemigo. Si te quedas sin balas en un tiroteo, cambiar a tu pistola va a ser mucho más rápido que tratar de volver a cargar a mitad de la pelea.

13. Aprende a ser paciente en el lado de CT : una cosa que verás una y otra vez en los partidos de bajo rango es impaciente contra los terroristas. Cuando juega como el lado CT (suponiendo que esté jugando un mapa de defusal, que es el modo de juego competitivo predominante), su trabajo consiste en mantener presionados los sitios de las bombas y no dejar que los terroristas siembren la bomba. Si estás empujando más allá de los sitios de las bombas y buscando terroristas, un equipo terrorista inteligente simplemente te esperará y te matará cuando empujes. No lo hagas Y aprende cómo castigar a las personas por hacerlo cuando estás del lado del terrorismo.

14. Preste atención a su rol en el equipo : la composición del equipo es importante. Asegúrate de mirar a tu alrededor y ver qué hace tu equipo antes de comprar un arma. Si alguien ya tiene un AWP, generalmente no necesita un segundo (hay excepciones a esto, que aprenderá, pero vaya a lo seguro). Si un compañero de equipo no tiene dinero y tienes suficiente para múltiples armas, compra dos y suelta uno para ellas. Como se mencionó anteriormente, si su equipo está quebrado, no compre fuera de sincronía con ellos, espere a que ahorren para una ronda y luego compre con ellos. Es un juego de equipo, juega en consecuencia.