Tipos de mazos || Clash Royale

Aéreo:

Hoy les traigo un Blog sobre los diferentes tipos de mazos con los que te puedes topar en Clash Royale.

La verdad que este tipo de mazo se ve mucho porque muchos mazos son muy vulnerables.

Cartas comunes: Sabueso, Dragon infernal, Dragon, Globo, Megaesbirro.

Modo de juego: la verdad es sencillo de usar, consiste en plantar el sabueso en la esquina y acompañarlo con un dragón, megaesbirro etc.



Consejo: trata de mantener a la mayoría de tus tropas usando hechizos.

En mi opinión son mazos muy molestos y muy útiles frente a mazos que no tienen cartas antiaéreas.

Counters: Torre infernal, Mago, Mago de hielo, Flechas, Bola de fuego.







Beat Down:

Este tipo de mazos está caracterizado por usar un tanque (cartas con mucha vida) son muy usados.

Cartas comunes: Gigante, Golem, Pekka, Gigante Noble.

Modo de juego: este mazo es relativamente sencillo de utilizar, plantar el tanque y acompañarlo de cartas con poca vida.

Normalmente es mejor esperar hasta el doble de elixir para poner el tanque para poder hacer un push insuperable, durante los primeros 2 minutos tu tarea será defender a capa y espada.



Consejo: varia el tipo de tropas que irán detrás del tanque, trata de poner tropas que ataquen aéreo y terreno.

En mi opinión son muy efectivos para subir copas en cualquier arena.

Counters: Torre Infernal, Torre Bombardera, Verdugo con tornado.





Chocero:

Muy molesto y muy usado en arenas bajas.

Cartas comunes: Chozas de duendes, Choza de Barbaros, Horno, Lapida.

Modo de juego: pues consiste en poner todas las chozas posibles y hacerle la vida imposible al rival. En este tipo de mazos se usa mucho el gigante para tanquear las tropas.

En mi opinión este es un mazo hasta cierto punto guarro, pero no del todo, ya verás porqué no es guarro en su totalidad más adelante.



Consejo: no uses las chozas de barbaros hasta el doble de elixir.

Counters: Rayo, Cohete, Bombardero, Mago.





Ciclado rápido de monta puercos:

Es un mazo muy utilizado en cualquier arena, el monta puercos es una carta excelente. Son mazos rápidos.

Cartas comunes: Monta puercos, Zap, Hielo, Espíritu de hielo, Espíritus de fuego, Mosquetera.

Modo de juego: se ataca con el monta acompañado de un hechizo o alguna carta barata. Luego defiendes y vuelves a atacar. Asi continuamente hasta lograr derribar la torre. En mi opinión es un mazo muy bueno para los torneos.



Consejo: Defiende como puerco xD.



Counters: Edificios, Pekka, Barbaros, Ejercito de esqueletos, Mago eléctrico, Mega Caballero.





Ballesta:

La ballesta forma parte de un mazo excelente para subida de copas ya que ataca directamente a las torres.

Cartas comunes: Ballesta, Furia, Bola de fuego, Golem de hielo.

Modo de juego: coloca la ballesta cuando acumules los diez de elixir y acompañarla de algo que la defienda, de ese modo al contrincante no le dará tiempo de poner algo y la ballesta tomara como objetivo a la torre.

Mi opinión es que este mazo es muy bueno y, pero a la vez muy fácil de derrotar si no lo usas correctamente.



Consejo: usa la ballesta para defensa si es necesario.

Counters: Tanques, Cohete, Rayo, Bola de Fuego, Horda de esbirros, Mago eléctrico.







6. LogBait:



Es un mazo muy bueno tanto en defensa como en ataque pero requiere de un estricto cuidado del elixir.



Cartas comunes: Barril de duendes, Princesa, Torre infernal, Tronco, Caballero.



Modo de juego: el propósito de este mazo es engañar al rival llegando a la torre con barril y bajarla de poco a poco, dándole un falso sentimiento de estar ganando.



Consejo: lanza el barril siempre a la misma torre pero no en el mismo punto.



Counters: Zap, Edificios, Mega Caballero.





7. MinerControl:



Es un mazo bueno pero requiere de mucho cuidado al jugar con la vida de cada carta.



Cartas comunes: Minero, Veneno, Golem de hielo, Mega esbirro.



Modo de juego: acumula elixir para enviar el combo minero con veneno a la torre y defiende tu torre con el golem de hielo y tropas pequeñas.



Consejo: nunca envíes al minero como defensa.



Counters: Valquiria, Los guardias, Verdugo.





8. Guarro:



Es un mazo muy usado por los que están desesperados por salir del infierno (Arena Montepuerco) o por personas de alto nivel que bajan al infierno a molestar.



Es un mazo muy odiado por muchos usuarios ya que no se necesita ningún tipo de habilidad para jugar este mazo.



Cartas comunes: Gigante noble, Barbaros de elite, Furia, Hielo, Curación.



Modo de juego: consiste en plantar un gigante noble en el puente para que el rival lo defienda y luego por el otro lado poner barbaros de elite acompañados de furia y curación.



Consejo: trata de juntar las tropas enemigas en el centro y distráelas todo lo que puedas mientras les bajas la vida.



Counters: Torre infernal, Torre bombardera, Rayo, Murciélagos, Esbirros, Pekka, Mega Caballero.



Estos no son todos los tipos de mazos que existen, pero si son la mayoría de los más usados en ladder y torneos.