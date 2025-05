Case Royale (case opener csgo simulator)

Hola usuarios de Gamehag! Cómo lleváis la cuarentena? Espero que estéis muy bien! Bueno, os dejo con mi primer artículo, espero que lo disfrutéis. Recordad dejarme en los comentarios mejoras, etc para el próximo artículo!

Si te gusta eso de abrir cajas, y tener la ilusión de que te pueda salir un Karambit Lore, quédate leyendo este artículo porque creo que te puede interesar! Ya que Case Royale es un simulador ONLINE para abrir cajas de Counter Strike: Global Offensive!Case Royale cuenta con mucha variedad para no aburrirte! Aquí os explicaré un poco la de cosas que tiene este pedazo de sinulador... Cuenta con un inventario en el que se te acumularán las armas que abras en las cajas, estas armas puedes verlas en 3D, por una función que hay en el inventario, tambien puedes vender las armas o quedartelas para los upgrades e intentar sacar más profit!Case Royale también cuenta con un increíble chat online en el que puedes recibir consejos, retar a gente, tradear, hacer amistades pero también puedes conseguir enemigos! Hay un apartado en el que hay varios minijuegos que son estos: Jackpot, Contract, CoinFlip y TeamBattles. Aquí pasaré a explicaros un poquito cada uno de estos:: Jackpot es un minijuego en el que tendrás que apostar tus armas para poder conseguir un buen botín, o perder las armas apostadas a manos de otros jugadores! Cuanto más dinero apuestes, más porcentaje tendrás de ganar!: Contract es un minijuego, que cuyo nombre indica, es como un contrato de los del Counter Strike. Seleccionas mínimo 3 armas, y máximo 10 armas, y escoges una de tres armas que son random, pero siempre sobre una cantidad aproximada al precio que apostastes en el contrato. Puedes perder dinero, o ganar dinero, todo depende de la suerte que tengas! ;): CoinFlip es un minijuego, que trata de apostar armas, y te enfrentará contra otro jugador que tendrá apostado aproximadamente el mismo valor que tú apostastes. Se tira una moneda al aire, y el que tenga la parte ganadora, se lleva sus armas apostadas, y las de su contrincante.: TeamBattles es un minijuego en el que tienes un pelotón de 6, y tienes que ir equipando a tus soldados con las armas de tu inventario, te vas enfrentando a los pelotones de la otra gente, es un poco random este minijuego, cualquiera puede ganar y perder.En el simulador, tendras ir subiendo de rango, para ir abriendo cada vez mejores cajas. Para subir de rango rápido, es recomendable abrir las cajas que más cuesten, ya que dan más experiencia. En este simulador no solo están las típicas cajas de Counter Strike, no, también hay cajas especiales tipo: Desert Eagle, Awp, Solo cuchillos, Guantes, etc. Cuando estás farmeando tu experiencia abriendo cajas, hay veces que te aparece una oferta, para ver un anuncio y que puedas abrir una caja de guantes o de cuchillos, totalmente gratis.Opinión personalCase Royale ha sido un juego que me ha enganchado mucho, ya que a mí me encanta todo esto de abrir cajas, hacer upgrades, apostarme las armas, etc. Me ha enganchado durante bastante tiempo y he conseguido bastantes buenas cosas, pero me enfadé en un Jackpot, y perdí un montón de cosas muy caras, entonces vendí todo mi inventario xD. Hace 20 minutos, volví a empezar, y ya tengo una Dragon Lore de +2500€. La verdad es que es un juegazo si sabes cómo jugar...Bueno compañeros, espero que estéis bien, que os haya gustado, muchas gracias por leer mi primer artículo, y hasta la próxima! Un saludo!