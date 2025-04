State of Survival: Survive the Zombie Apocalypse ist ein kostenloses und für Handys verfügbares Strategiespiel. Vor 6 Monaten ist eine Epidemie ausgebrochen. Leider war sie gefährlicher als man hätte scheinen können – die Infektionen haben sich im ganzen Staat verbreitet und jeder Angesteckte wurde zum Zombie. Du gehörst zu nicht vielen Überlebenden, die die Kraft haben, um das Überleben zu kämpfen. Entwickle deine Siedlung, in der du und die anderen Überlebenden euch sicher fühlen könnt. Schließe Bündnisse oder kämpfe gegen andere Überlebende – Leider werden die Ressourcen immer weniger und jeder will immer mehr für seine Siedlung erwerben. Vergiss nicht, dass die Krankheit schnell mutiert und die Untersuchungen von großer Wichtigkeit sind. Diese erlauben dir, besser die Krankheit zu verstehen und in dieser schweren Zeit zu überleben. Beginne dein Abeneteuer in State of Survival: Survive the Zombie Apocalypses schon heute!