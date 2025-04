AD 2460 ist ein Sci-Fi Strategiespiel, das in einem Weltraumwelt der Zukunft angesiedelt wurde. Als sich die Menschheit im Universum zerstreut hat, um neue Orte zu entdecken. Zu unseren Aufgaben gehört die Gründung einer sich dynamisch entwickelnden Kolonie, die wir mit Ressourcen besorgen müssen und eine kulturelle Entwicklung für die Einwohner sichern.

Dieses Spiel ist an Webbrowser angepasst und dadurch haben wir den Zugang zum Spiel in jedem Moment, ohne es herunterzuladen. In hohem Maße beruht es auf die Textschicht nach den klassischen Rollenspielen, was den Spieler in die Weltraumwelt vertieft.