World of Tanks

《坦克世界》是一款让玩家参加巨大的战车大战的在线MMO游戏。游戏里最重要的是合作能力，因为胜利不仅取决于你，而是取决于整个盟军坦克！





它不仅是典型的射击游戏，还包括战略，所以玩家必须证明自己的战术能力。壮观的视觉效果和优美的图像立即将玩家带入战争世界，在这里，对坦克机械的熟悉是胜利的关键。在每次战斗中，我们都可以升级自己的战车，而且游戏开发人员也确保了我们的装备不会受限。





对于这类游戏的游戏迷来说，这是个非常有趣的选项。玩家可以征服地图上的省以及新的地区。玩家也必须快速做出能正面影响整个阵型的战术决定！这款游戏一定会吸引战争游戏或战略游戏的粉丝。