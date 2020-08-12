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EarnНовостиThe Witcher 2 - игра на два раза.
Автор: Gamehag в August 12, 2020
(347 ratings)
The Witcher 2 - игра на два раза.

The Witcher 2 - игра на два раза.

|Без спойлеров|
The Witcher 2 - игра, которая считается самой спорной в трилогии и если честно, то она правда очень "неровная", то есть да, это достойная игра, но у меня к ней есть кое-какие претензии. Давайте разберёмся по подробнее.

1. Сюжет
Начнём с сюжета, и в этом плане разработчики очень даже выросли. Во-первых, сюжет стал куда сложнее, игра затрагивает политику мира ведьмака и честно получилось очень даже интересно. Умирают короли, ведётся война, у каждой фракции свои интересы и так далее. Во-вторых, мне понравилось то, что диалоги в этой игре стали куда лучше, а персонажи ещё больше напоминают первоисточник. Например Лютик теперь один в один книжный персонаж, постоянно попадает в неприятности и шляется по борделям. В общем, суть истории в том что короля Фольтеста убили, во всём обвинили Геральта и теперь ему нужно сделать две вещи, узнать кто за этим стоит и очистить своё имя. Что касается заданий, то они получились довольно таки хорошими и разнообразными. В общем хорошего в этой игре много, но конечно не обошлось и без минусов.

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2. Минусы
Мне не понравилась нелинейность истории игры. Да, это странная претензия, но давайте объясню. В The Witcher 2  разработчики решили сделать так, что бы выбор игрока имел последствия. Например, от твоего выбора зависит какой будет вторая глава, то есть когда вы делаете данный выбор, то из игры исчезают несколько сюжетных линий, по сути ты пропускаешь где-то 10-15 часов контента и всё из-за одного выбора. По этому, чтобы понять полностью сюжет второго ведьмака, ты должен пройти игру где-то 2-3 раза и такой подход разработчиков не особо себя оправдал, да я понимаю, они хотели создать в игре реальную нелинейность, но по сути из-за этого второй ведьмак только пострадал. Потому что игрок не получает всей картины сюжета. Ведь люди обычно проходят игру один раз. Так же в игре мне не понравилась третья глава, такое чувство что разработчики торопились пока её создавали, а дополнительные задания меня вообще бесили.

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3. Игровой процесс
Судя по концепт роликам, The Witcher 2 не так отличался от первой части, но потом разработчики поменяли боевую систему, визуальный дизайн и добавили пару новых фишек и давайте про всё это поговорим. Боевая система стала более активной, теперь многое зависит от навыков игрока, мне понравилось то, что игра подталкивает к тому, что бы ты испытывал знаки, бомбы ловушки и так далее, так же есть крутые добивания врагов.В общем, всё это здорово, но я считаю, что боевая система средняя, потому что она имеет пару минусов. Первый из них это то, что когда ты сражаешься, ты должен всегда держать противников на расстоянии. ты не можешь просто войти в толпу стражников и всех убить, это нереально. По этому, обычно, бой в игре выглядит так: ты делаешь перекаты вокруг оппонентов и иногда прерываешь их, что бы нанести удар. Второй минус - это то, что когда ты дерёшься с врагами, игра выбирает для тебя одну цель на которой игрок будет сконцентрирован. И если ты случайно попадёшь по другому врагу без цели, то урон просто не засчитается.

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4. Графика и открытый мир
Что касается графики, то я не против, что в игре появилось больше цветов, да и в принципе The Witcher 2 - это очень красивая игра, которая моментами показывает просто потрясающую картинку. Единственно что меня раздражало это то, что местами разработчики переборщили с размытием картинки. Что касается мира игры, то его интересно исследовать. Потому что везде можно найти какой-то классный контент, уникальные истории и каких то забавных персонажей. 

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5. Итог
Местами The Witcher 2 - это гениальнейшая игра, в ней интересный сюжет, персонажи и задания, она дарит уникальные эмоции и так далее, но так же местами она дико раздражает. Разработчики много экспериментировали и в итоге некоторые вещи получились не особо хорошими. В общем моя оценка игре 8/10.

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