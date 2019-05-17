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EarnНовостиThe Sims- не просто симулятор
Автор: Gamehag в May 17, 2019
(79 ratings)
The Sims- не просто симулятор

The Sims- не просто симулятор

Все мы знаем линейку игр The Sims. Но знаем ли мы, откуда появилась идея создания подобного стимулятора жизни? В этой статье Вы узнаете, как выглядела первая версия игры, историю её создания, а также есть ли в игре, где, казалось бы, можно только строить дома и удовлетворять потребности сюжет.

Мало кто знает, но первая игра из линейки The Sims вышла 4 февраля в 2000 году. А создание игры началось ещё в 1991. Создатель игры Уилл Райт однажды потерял свой дом после Оклендской огненной бури, затем, его настигли мысли о восстановлении его имущества. Имея с детства любовь к архитектуре, Райт решает создать симулятор жизни, в котором можно строить дома. Это был новый жанр видеоигр, в которой игрок имел возможность свободы действий. Каждый играющий мог выбрать уникальную внешность персонажа, или как называют их сами игроки - сима. Но первая версия по сравнению со следующими имела значительно меньше выбора одежды, причёсок и цветов. Игроку предоставлялась возможность либо сделать свой дом для сима, либо купить готовый, а затем, возможно, доделать или переделать его. При такой свободе действий нужно не забывать следить за удовлетворением потребностей, таких как комфорт, гигиена, естественная нужда, бодрость, питание, общение, уют и досуг. 
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Игра The Sims - первая игра, где были возможны однополые отношения. Дальнейшие версии игры развили эту возможность. 
Примечателен ещё тот факт, что в игре существует особый язык - Симлиш, а также валюта - симолеоны. Что предаёт особую оригинальность игре и её узнаваемый почерк. 
Игра становилась всё успешнее, и компания Maxis в августе того же года выпустила первое дополнение к игре. Оно называлось The Sims: Livin’ Large. В дополнении симы могли столкнуться с разными ситуациями. Иногда их даже похищали инопланетяне. Игроки впервые увидели таких персонажей, как Смерть и клоун Солнышко.
Затем продолжились выпускаться всё новые и новые дополнения, такие как The Sims: Hot Date, The Sims: House Party, The Sims: Unleashed, The Sims Vacation, The Sims: Makin’ Magic и The Sims Superstar. Они позволили включить больше объектов для строительства, новые районы города и разные игровые действия симов.
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Затем, спустя 4 года после выпуска нашумевшей первой части выходит самая популярная версия игры. The Sims 2 полностью превзошла предыдущую версию. Значительно увеличился выбор объектов в создании персонажа. Новые города, новые действия и конечно же обновлённый гейм плей. Во-первых, теперь можно выбрать своему персонажу жизненную цель и выполнять её в течении жизни сима, при этом черты характера остались прежними: зараза/лапочка, интраверт/экстраверт,зануда/вечное дитя, неряха/чистюля, лежебока/активный. Появилась возможность контролировать карьерный рост. Также появились желания, которые можно выполнять и радовать вашего сима, а можно и просто игнорировать, имея полный контроль над его жизнью. Так же множество городов, среди которых Китежград и Новосельск, которые запомнились множеству игроков. Конечно же с каждым годом появлялись всё больше дополнений, а ещё разные игровые каталоги и наборы. Это добавляло разные предметы внешности, строительства и уникальные возможности, такие как переезд в квартиру, поступление в университет и т.д.

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В 2009 году выходит следующая серия игры - The Sims 3. Компания сменилась, сменилось и сама структура игры. Теперь студия Electronic Arts контролирует разработку игры и в последующей четверной версии.  Эта версия отличалась не только более качественной и реалистичной графикой, но и неограниченной свободой творчества, ведь игрок мог выбрать любой цвет волос, мебели, стен и т.д. просто нажав на цветовой круг. С последующем развитии этой версии, появились разные каталоги и наборы, с помощью которых можно поехать в экзотические места или отправиться в будущее.  Далее появляются разные возможности создания особого персонажа. Игрок мог создать вампира, фею, джина, ведьму, русалку, оборотня.  Присутствуют так же, как персонажи и животные - кошки, собаки, лошади.
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В 2014 году выходит на данный момент последняя версия игры. The Sims 4 имеет улучшенную анимацию, возможности создания персонажа разного телосложения и расы. А также разнообразные улучшенные опции при строительстве. На данный момент разработчики продолжают усовершенствовать гейм плей, режимы жизни и строительства.  Не так давно появился режим игры от первого лица. Уже выпущено множество дополнений. наборов и каталогов, которые помогают разнообразить игру. К сожалению фанатов серии, в этой версии игры отсутствуют русалки, оборотни, феи и джины. Зато можно сделать зелёного растамана, пришельца или вампира. Недавно появились дополнения "Времена года", "Путь к славе" и "Кошки и собаки" - которые так ждали фанаты. В отличии от предыдущей части животными играть можно только с помощью модов, сделанных самими игроками. Так же появился каталог "Стрейнджервиль", в котором есть сюжетная история города, которую можно пройти, победив вирус и спасти город от зомби-апокалипсиса. По мимо всего прочего есть общая база семей и участков - галерея, с помощью которых можно делиться своими идеями с другими игроками. 

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Что касается сюжета, есть несколько семей, которые есть  в каждой версии игры. Например как семья Гот. Существует множество теорий о так называемой "Тайне Беллы Гот". В первой части это просто семейная пара - Белла и Мортимер. Во второй у них появляется дочь Касандра. Третья часть перебрасывает нас в прошлое таким образом, что Белла и Мортимер становятся детьми и дружат семьями. Существует теория, что в четверной части Беллу подменили, после того, как её украли во второй части пришельцы, после того как она была в гостях у Дона Лотарио - ещё одного вечного персонажа этой серии игр. Пройти сюжет линейки игр The Sims можно поиграв в каждой части за одну из таких семей.
Игра-симулятор The Sims стала настоящим открытием в сфере видеоигр и лучшей в своём жанре симулятора жизни. Надеемся, что игроков разработчики порадуют новыми дополнениями и каталогами игры The Sims 4, а так же всеми полюбившимися возможностями в предшествующих сериях игр, которых, на данный момент ещё нет в игре.
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The Sims- не просто симулятор