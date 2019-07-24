Minecraft- игра которую многие геймеры хэйтят и считают неполноценной. Сегодня мы разберемся почему и заслуженно ли такое отношение к ней.

Первым и безусловно самым главным плюсом игры является неограниченные возможности. В игре возможно в буквальном смысле всё, говоря "всё", я даже близко не преувеличиваю.

Ваши возможности в построение зданий ограничиваются только вашей фантазией. Благодаря наличию в игре механизмов, вы можете строить не только статичные объекты, разобравшись как работают механизмы в Minecraft, вы сможете воссоздать любые музыкальные инструменты, передвигающиеся объекты, ловушки, вычислительные машины и многое другое, как я уже говорил, все зависит от вашей фантазии. Каждый игрок может создать что-то свое, свой уникальный дом, город или целый замок.

Онлайн . Каждый может создать свой собственный сервер, сделать его в стиле средневекового городка или же продвинутого мегаполиса. Придумывать свои собственные локации и режимы игры. Если же вам лень придумывать что-то свое или просто тратить свое время на это, вы всегда можете пойти играть на серверах с другими игроками, соревнуясь в разных режимах.

. Каждый может создать свой собственный сервер, сделать его в стиле средневекового городка или же продвинутого мегаполиса. Придумывать свои собственные локации и режимы игры. Если же вам лень придумывать что-то свое или просто тратить свое время на это, вы всегда можете пойти играть на серверах с другими игроками, соревнуясь в разных режимах. Чем заняться на серверах?

Мини-игры. Основной вид развлечений на серверах. в данный подпункт входят: built battle, bed wars, hide and seek, murder. Разберем каждый режим по подробней.

Bed wars - в данном режиме вам предстоит всеми силами защищать свою...кровать...Звучит странно, но режим действительно веселый. В игре вы будете сражаться с 4 командами( всего их 5), все команды равноудалены от центра и вам нужно добраться до него быстрее ваших соперников,т.к. там лежат самые крутые ресурсы, которые пригодятся для уничтожения вражеской кровати. Built battle - мой любимый режим, в котором вам предстоит соревноваться с другими игроками в качестве постройки. Игрокам дается задание, что нужно построить и кто справиться с ним лучше всех побеждает, на постройку дается 5 минут, победитель выбирается игроками. Hide and seek . Один из игроков должен отыскать тех, кто прячется. Те, кто прячется, маскируются в виде блоков и задача маньяка отличить фальшивку от оригинала. Murder . В игре есть 1 полицейский и 1 маньяк, остальные игроки-мирные жители, задача маньяка, незаметно истребить всех жителей, а полицейского, найти и обезвредить маньяка до того, как он успеет осуществить свои планы.

Если же вы не имеете желания играть на серверах, а просто хотите повыживать в гордом одиночестве или не в гордом, как хотите, в таком случае. Добро пожаловать в single player .

. Графика. Графика 10 из 10, актуально по сей день. P.S. если у вас слабый ПК, всё будет кубическим.

К сожалению в игре очень, ооочень много школьников, в принципе именно из-за этого не любят Minecraft, они в буквальном смысле всё портят и отбивают желание играть своим неадекватным, в большинстве случаев, поведением. Что бы не подорвать жопы школьников, скажу следующее: Речь идет не о всех школьниках, а только о тех, которые считают, что им все что-то должны и ведут себя неуважительно по отношению к другим игрокам.

Вначале я расскажу историю происхождения игры.Minecraft- инди игра, разработанная Маркусом Перссоном, компания выпустившая ее, Mojang. Стабильная версия игры была выпущена в 2011 году, скачать. В последующие годы игра обновлялась и совершенствовалась, она была выпущена на игровых приставках, Пк и телефонах. В 2014 году Minecraft был продан Mojang и на данный момент правами на игру обладает исключительно Microsoft. Уже к маю 2019 было продано более 176 млн. копий, что делает ее самой продаваемой игрой в истории.Далее разберемся по пунктам, что хорошего и плохого есть в Minecraft. Начну с хорошего.2. Креатив. В данном режиме вы можете создавать свои уникальные, шедевральные постройки и демонстрировать их всему серверу.3. Выживание. Стандартный режим, в котором главной задачей является выжить, не имея вначале ничего, все придется добывать самому.Теперь о плохом.Поведем итоги. В игре возможно всё, ограничения только у вас в голове. Спасибо за внимание!