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EarnНовостиMinecraft
Автор: Gamehag в July 24, 2019
(36 ratings)
Minecraft

Minecraft

Minecraft- игра которую многие геймеры хэйтят и считают неполноценной. Сегодня мы разберемся почему и заслуженно ли такое отношение к ней.

Вначале я расскажу историю происхождения игры. 
Minecraft- инди игра, разработанная Маркусом Перссоном, компания выпустившая ее, Mojang. Стабильная версия игры была выпущена в 2011 году, скачать. В последующие годы игра обновлялась и совершенствовалась, она была выпущена на игровых приставках, Пк и телефонах. В 2014 году Minecraft был продан Mojang и на данный момент правами на игру обладает исключительно Microsoft. Уже к маю 2019 было продано более 176 млн. копий, что делает ее самой продаваемой игрой в истории. 
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Далее разберемся по пунктам, что хорошего и плохого есть в Minecraft. Начну с хорошего. 
  • Первым и безусловно самым главным плюсом игры является неограниченные возможности. В игре возможно в буквальном смысле всё, говоря "всё", я даже близко не преувеличиваю. 
  1.  Ваши возможности в  построение зданий ограничиваются только вашей фантазией.
  2. Благодаря наличию в игре механизмов, вы можете строить не только статичные объекты, разобравшись как работают механизмы в Minecraft, вы сможете воссоздать любые музыкальные инструменты, передвигающиеся объекты, ловушки, вычислительные машины и многое другое, как я уже говорил, все зависит от вашей фантазии. 
  3. Каждый игрок может создать что-то свое, свой уникальный дом, город или целый замок.  
  • Онлайн. Каждый может создать свой собственный сервер, сделать его в стиле средневекового городка или же продвинутого мегаполиса. Придумывать свои собственные локации и режимы игры. Если же вам лень придумывать что-то свое или просто тратить  свое время на это, вы всегда можете пойти играть на серверах с другими игроками, соревнуясь в разных режимах.
  • Чем заняться на серверах
  1. Мини-игры. Основной вид развлечений на серверах. в данный подпункт входят: built battle, bed wars, hide and seek, murder. Разберем каждый режим по подробней. 
  1. Bed wars- в данном режиме вам предстоит всеми силами защищать свою...кровать...Звучит странно, но режим действительно веселый. В игре вы будете сражаться с 4 командами( всего их 5), все команды равноудалены от центра и вам нужно добраться до него быстрее ваших соперников,т.к. там лежат самые крутые ресурсы, которые пригодятся для уничтожения вражеской кровати. 
  2. Built battle- мой любимый режим, в котором вам предстоит соревноваться с другими игроками в качестве постройки. Игрокам дается задание, что нужно построить и кто справиться с ним лучше всех побеждает, на постройку дается 5 минут, победитель выбирается игроками.
  3. Hide and seek. Один из игроков должен отыскать тех, кто прячется. Те, кто прячется, маскируются в виде блоков и задача маньяка отличить фальшивку от оригинала. 
  4. Murder. В игре есть 1 полицейский и 1 маньяк, остальные игроки-мирные жители, задача маньяка, незаметно истребить всех жителей, а полицейского, найти и обезвредить маньяка до того, как он успеет осуществить свои планы. 
     2. Креатив. В данном режиме вы можете создавать свои уникальные, шедевральные постройки и демонстрировать их всему серверу. 
     3. Выживание. Стандартный режим, в котором главной задачей является выжить, не имея вначале ничего, все придется добывать самому.
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  • Если же вы не имеете желания играть на серверах, а просто хотите повыживать в гордом одиночестве или не в гордом, как хотите, в таком случае. Добро пожаловать в single player
  • Графика. Графика 10 из 10, актуально по сей день. P.S. если у вас слабый ПК, всё будет кубическим. 
Теперь о плохом.
  • К сожалению в игре очень, ооочень много школьников, в принципе именно из-за этого не любят Minecraft, они в буквальном смысле всё портят и отбивают желание играть своим неадекватным, в большинстве случаев, поведением. Что бы не подорвать жопы школьников, скажу следующее: Речь идет не о всех школьниках, а только о тех, которые считают, что им все что-то должны и ведут себя неуважительно по отношению к другим игрокам. 
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Поведем итоги. В игре возможно всё, ограничения только у вас в голове. Спасибо за внимание! 
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