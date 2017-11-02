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Minecraft - как выжить в течении 3 дней

Здраствуйте . Сегодня я вам розкажу , как выжить в игре minecraft в течении 3 дней. В течении этих 3 дней, вы должны сделать основные инструменты , сделать себе источник еды и сделать себе жильё. Готовы ? Поехали!Итак , мы заспавнились . Если у вас создался мир на острове , а кругом куча воды - лучше пересоздать мир. У меня есть опыт игры. Поверьте.

Чтоже , идём рубить деревья. Рукой. рубим по максимому (лучше всего успеть нарубить гдето стак дерева (64 дерева), но если вы не успели столько накопить, ничего страшного, просто прийдётся экономить).

Нарубили дерево. Теперь переделываем это дерево в доски (рекомендую оставить где то 3-6 дерева на запас). Делаем 1 верстак и идём искать красивое место , где мы будем строить своё подобие дома. Лучше всего строить рядом (или же внутри) с лесом , чтобы был источник дерева неплохой. Делаем заготовку дерева. Делаем заготовку коробки 6х6 (заготовку - тоесть строим стены высотой 2 блока , чтобы остались доски в запасе). Делаем дыру в стене в высоту 2 блока , ставим верстак , который мы делали моментом ранее, под стеной и делаем инструменты .

Деревянный топор\кирка\меч\мотыга\лопата , и начинаем реализировать наши инструменты. Пока солнце ещё светит , можно пойти и рубить деревья по максимому. Нарубили деревья , Можно их тоже в доски переделать (опять же , оставляем про запас 3-6 дерева) и идти делать свой родной дом. В высоту делаем 4 блока нашу коробку и делаем крышу. Дом почти готов. Делаем дверь , ставим её в нашу , ранее сделаную , дыру и всё . Дом готов.

Наступила ночь . Можно в крыше сделать пару дырок для слабого , но хоть какогото освещения. Начинаем рыть "шахту" прямо в доме. Роем по максимому (лучше после того , как вы докопали до камня , прокопать гдето ещё 2-3 блока в низ и идти копать в ширину , а не в глубину) . Из накопленого булыжника делаем печьку и каменные инструменты (топор\мечь\кирка\лопата (мотыга каменная пока не нужна). Сейчас нам , нужно то дерево, которое мы сохранили. Мы должны его использовать для древесного угля. Кидаем дерево в верхнюю ячейку печки , а пару досок в нижнюю ячейку . Мы получаем древесный уголь . Берём 1 уголь , который мы только что сделали , и делаем 4 факела. Ставим эти 4 факела внутри дома и вот вам свет .

ПОЗДРАВЛЯЮ ! ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВЫ ПЕРЕЖИЛИ!

Наступил второй день . Вы сейчас очень сильно голодны . Бежать вы не можете (3 голода у вас, может даже и меньше). Отчевидно , вам нужно идти искать еду. Есть несколько способов добычи еды.

1 - Рубить деревья . Когда вы рубите деревья , с пропавшей листвы (не с самого дерева) может выпасть с шансов 0.5% 1 яблоко. 1 яблоко востанавливает 2 точки голода (если вы меня поняли).

Както это не прикольно , смотря с каким шансом выпадает это яблоко!

2 - Убивать . Часто вам под ноги будут попадатся всякие животные (свиньи\коровы\курицы). Их можно убить и добыть мясо (из коровы и свиньи может выпасть несколько кусков мяса). Мясо конечно будет сырое. Сырое мясо будет востанавливать значительно меньше голода,. + сырое мясо может повесить на вас ефект голода. Поэтому лучший вариант - сходить и пожарить добытое нами мясо в печке. Востанавливать голода будет очень много. Так же убивая зомби , с них может выпасть сырое мясо которое тоже можно съесть.

3 - Выростить еду . На земле очень много всякой травы. Разрушая эту траву вам может выпасть "семена пшеницы" . В больших количествах , вы сможете выращивать очень много пшеницы. Нужно учесть тот факт , что выращивать нужно рядом с водой, потому что по другому никак ( это как в реальной жизни). С пшеницы можно сделать хлеб . В больших количествах этот хлеб будет прекрасной едой для вашего персонажа. К тому же , убивая скелетов , с них может выпасть косточка. С этой косточки . можно сделать костную муку , которую можно использовать , для быстрого выращивания еды.

Так же можно упомянуть , что вы можете найти жителей , и у них своровать парочку картошки и морковки , чтобы их также само можно было вырастить.

Какой способ вам больше понравился , такой и используйте (может есть и другие способы . Я их просто напросто мог забыть , потому что в minecraft ОЧЕНЬ давно не играл)

Началась ночь . Повторяем всё то , что было в прошлой ночи , а именно идём копать в нашей "шахте"

Вы должны попробовать найти пещерку . Хорошо будет , если это будет польшая пещера , погулять можно. Ищите ресурсы (уголь , железо). Вы находите всё больше и больше ресурсов. Вам удаётся найти алмазы. Вы их собираете . Вы очень рады ! Вы вылазите наружу. И тут вы замечаете - уже половина третьего дня наступила...

ПОЗДРАВЛЯЮ! ВЫ ПЕРЕЖИЛИ ВТОРОЙ ДЕНЬ!

На третий день вы уже должны сделать себе Железные вещи (броню\мечь и т.д.). Ну что можно сказать. Можно пойти попробовать сделать себе ферму. Берём пшеницу (если вам удалось найти жителей , то ещё и морковку) , еды (желательно побольше) и идём в путь дальний . Главное запомнить , где у вас дом. Давайте представим , что вам всё удалось . Недалеко от вашего дома , вы нашли пару коров , овец и свиней. Для начала берём пшеницу и подходим к овцам и к коровам . Они вас заметили и начали за вами ходить. Медленно идите к вашему дому. Вы дошли. Быстро бегите в дом. Берите доски. Делайте забор (я же вам забыл сказать , что нужно сделать загон для животных) и идите стройте загон. Построили - бістро ведите коров и овец в загон , пока они не разбежались. Всё удалось. Фух . Теперь можно дать овцам и коровам по пшеничке чтобы они.... скажем , чтобы они сделали ребёнка . Бежим к свиньям и проделываем всё тоже самое , что бы сделали с коровами и овцами..

Теперь быстро делаем ножницы и срезаем с овец шерсть . Делаем кровать.

Это всё !



Вот так я вам описал ваши действия в течении 3 дней игрового времени мира Minecraft. Игра довольно таки лёгкая , и обычно проблем не вызывает . В своём руководстве я часто говорил про некоторые вещи , потипу брони или той же кровати. Все рецепты можно найти в интернете. А с вами я прощаюсь.

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