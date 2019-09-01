Minecraft - Как Пройти Игру

Всем привет! Сегодня я вам расскажу как пройти игру Minecraft.

И так, вы создали мир и заспавнились. Теперь нужно найти деревья и начать их рубить. Советую добыть 10-15 дерева. После этого надо зайти в инвентарь и переделать его в доски. Теперь из полученных досок вы можете скрафтить верстак, а в нём, ваши первые деревянные инструменты.Такие как: меч, кирка, топор и лопата.Теперь когда у вас появилась деревянная кирка, вы можете начинать добывать булыжник, чтобы сделать более хорошие инструменты. Для того чтобы найти булыжник, нужно начать копать под себе. Но будьте осторожны! таким образом вы можете упасть в лаву! Так что не копайте не слишком глубоко. 5-10 в низ будет достаточно. Теперь копайте перед собой. Вам предстоит добыть где-то 30-40 булыжника. После того как вы добыли булыжник, можно начинать крафтить каменные инструменты и печку.Ну что-же, теперь пора позаботиться о еде и доме. Выбирайтесь наружу и добудьте побольше дерева, чтобы построить будущий дом. 32 дуба будет достаточно. Теперь нужна еда. Если уже наступает ночь а вы по близости не видите овец, свиней, кур и других животных, добудьте семена пшеницы. Они добываются из травы. Далее добытое дерево переработайте в доски. Теперь начинайте делать ваш первый дом. Не делайте ваш дом слишком большим. Для начало будет достаточно 2 блока в высоту и 3-4 блока в ширину и длину. В построенном доме поставьте верстак и печку.Наверняка вы голодны. Вам нужна посадить семена пшеницы. Потому-что когда эти семена вырастут, вы сможете сделать хлеб. Если уже ночь а на улице мобы, то посадите семена пшеницы на следующий день. Чтобы их посадить понадобится мотыга, которая крафтится в верстаке. Для того чтобы семена пшеницы выросли нужен свет и вода. Лучше всего будет посадить семена на улице около ближайшего озера. Также скрафтите сундук и положить в него ненужные ресурсы.Теперь прямо в доме начинайте делать шахту, копая в низ лесенкой. Вам предстоит докопать до 11 высоты. Чтобы посмотреть высоту надо нажать F3. В появившемся окне вам нужно найти слово "Block" После этого слова идут цифры. Вам нужны те которые в середине. На экране красным кругом я обозначил высоту.И так, вы докопались до нужной высоты. Теперь начинайте копать вперёд, что-бы найти ресурсы. Вам нужно найти Железо и уголь. После того как вы нашли железо начните его переплавлять в печке, в качестве топлива используйте уголь. Кстати советую сделать факела из угля, чтобы было светло и не спавнились мобы. Ну что-же, вы переплавили железо и получили железные слитки. Теперь вы можете сделать железные инструменты. Теперь опять спускайтесь в шахту. Вам нужно найти алмазы! их можно добыть только железной киркой. Скорее всего вам предстоит очень долго копать, чтобы найти алмазы. Их нужно как минимум 3 штуки.И так, вы нашли и добыли алмазы. Теперь вам нужно скрафтить алмазную кирку и ведро. Теперь идите к озеру и наберите в ведро воду. Теперь спускайтесь в шахту. Вам нужно найти лаву. После того как вы нашли её заливайте водой. Происходит магия. Лава превратилась в обсидиан. Вам нужно добыть 10 блоков обсидиана. Обсидиан добывается только алмазной киркой. Далее вам нужно скрафтить зажигалку. Поздравляю! Теперь вы можете сделать портал в ад! Выбирайтесь наружу и делайте портал как на показано этой картинкеДалее подожгите его.Ура! Вы сделали портал! Но не спешите в него заходить! Скрафтите броню из добытого железа. Возьмите побольше еды и блоков. Теперь можете заходить в портал.Вы оказываетесь в совсем другом мире. Всё то что вам нужно, это найти крепость. Она состоит из адского кирпича. После того как вы нашли крепость, вам надо найти в ней Ифритов. Это жёлтые летающие существа, которые стреляют в вас огненными шаром. Будьте осторожны с ними. Чтобы легко их убить вы можете использовать: лук или снежки. А чтобы защищаться щит. Из них выпадает стержень ифрита. Вам нужно добыть 10-15 стержней. После этого можете возвращаться домой.Теперь вам нужны эндер пёрлы. Они выпадают с Эндерменов. Это чёрные существа, высотою 3 блока и фиолетовыми глазами. Они довольно сильные. Если вы вдруг посмотрите им в глаза они начнут вас атаковать. Для борьбы с ними можете использовать воду. Они её очень сильно боятся. Вам надо добыть 10-15 эндер пёрлов.Теперь вы можете скрафтить око эндера. возьмите стержень ифрита и положите его в верстак. Вы получите порошок ифрита. Соедините порошок ифрита с эндер пёрлом чтобы получить око эндера. Око эндера нужно чтобы найти крепость, с порталом. И позже убить драконаТеперь возьмите побольше еды и блоков. Если остались алмазы скрафтите алмазный меч или броню. Когда подготовились кидайте око эндера оно будет указывать вам в какой стороне находится портал. С некоторым шансом око эндера может пропасть. Если вдруг око эндера летит в низ, значит вы нашли портал. Копайте в низ до тех пор, пока не найдёте в крепость. И так вы нашли её, теперь вам предстоит найти портал, когда нашли, рядом с ним будет спавнер чешуйниц. Перед вами портал, вокруг него блок. Вам нужно вставить во все эти блоки ока энера. После этого портал зажжётся. После того когда вы прыгнете в него, начнётся битва с драконом. Прыгайте в него.Вы окажетесь в другом мире. На острове и над пропастью! Если повезло вы будете закопаны, вам нужно будет выкопаться. Если не повезло, окажитесь на платформе возле острова и над пропастью. Вам нужно будет до строиться до острова. Теперь нужно разрушить все кристаллы. Они находятся на башнях из обсидиана. Если у вас есть лук то стреляйте в кристаллы, если нет, то до стройтесь до них блоками и разрушьте. Пока вы разрушаете эти кристаллы, дракон будет вам пытаться помешать. Он будет стрелять в вас фиолетовым порошком (Драконьем дыханием) После того как вы сломали все кристаллы, вы должны дождаться пока дракон спуститься. Когда он спустился, начинайте его бить мечом. Он будет так опускаться и летать до тех пор, пока вы его не убьёте.Когда у дракона не останется здоровья он погибнет. Поздровляю! Вы убили дракона!!! С него выпадет опыт, как трофей и появляется портал. После того как вы прыгнете в него, начнутся титры. И это будет означать что вы прошли игру.