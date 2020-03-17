Dead by Daylight

Асимметричная многопользовательская компьютерная игра в жанре survival horror с видом от первого и третьего лица, разработанная канадской студией Behaviour Interactive и впервые выпущенная для Windows в 2016 году.

Всем привет! Хочу представить Вашему вниманию одну из топовых игр в которую должен поиграть каждый,кто любит соревновательный режим. В игре Ваша команда (4 человека) будет соревноваться с маньяком в попытке убежать от него с карты и выжить или наоборот Вам предстоит поймать 4 выживших и отправить их к "сущности" .(обратно в лобби).



В игре представлен целый ряд убийц на любой вкус со своими специальными навыками и возможностями. И даже любители олдскула оценят по достоинству таких как Фредди Крюгер или Крик. Геймплей каждого маньяка отличается друг от друга и требует своей тактики поимки выживших.



Геймплей



Игроки начинают игру на одной из различных карт,которая выпадает рандомно и представляет собой ограниченную кирпичной стеной территорию. Задача всех выживших завести на карте 5 генераторов и не попасться убийце. Для того чтобы убежать от убийцы надо попотеть ,ведь скорость передвижения убийцы больше чем у выжившего. Для этого на карте имеются различные барьеры,оконные проемы,через которые маньяк не охотно и медленно перелазит,что позволяет получит фору и перебежать к другому более укромному месту. Кто то предпочитает прятаться в шкафах и сидеть в темных углах надев на персонажа темную одежду,а кто то наоборот любит всячески привлекать внимание убийцы. Но не стоит забывать о цели , завести 5 генераторов!









Игра за убийцу



В игре за убийцу у Вас будет вид от первого лица. Помимо скорости маньяк обладает специальной возможностью и у каждого она своя,что позволяет разнообразить свою игру. Один имеет в своем арсенале капканы,которые можно расставить по карте и ждать когда в них попадутся выжившие.Второй может телепортироваться через пол карты,а третий вообще ходит в режиме невидимки. Кто то кидает топоры или стреляет из ружья... На данный момент в игре представлено 19 различных маньяков и каждый обладает своим собственным умением.

Для того чтобы убить выжившего ,необходимо нанести ему два удара чтобы тот упал,а в последствии еще и повесить истекать кровью на крюк. При всем при этом остальные выжившие будут Вам всячески препятствовать мешая сделать свое грязное дело.

Игра за выжившего



При игре за выжившего будет вид от третьего лица,что позволяет заглядывать за углы или осматривать все вокруг ,при этом оставаясь в укрытии. У выживших все немного проще. У них нет специальных возможностей как у убийц,но есть специальные навыки которые помогут Вам выжить и убежать от маньяка. Для любителей играть аккуратно и скрытно есть навык который оповещает Вас о том,что маньяк смотрит в Вашу сторону и у выжившего появляется время ,чтобы спрятаться пока он до Вас дойдет. Когда убийца нанес Вам первый удар,он вытирает свой нож от Вашей крови останавливаясь на пару секунд,а Вы получаете ускорение. Эти драгоценные секунды помогут Вам,чтобы спрятаться или убежать куда подальше от маньяка. Вы начинаете стонать от боли и за Вами льются реки крови по которым убийца обязательно найдет свою жертву. Но и для этого имеются навыки ,которые уменьшают звуки стонов и кровотечения.

Если Вы из тех,кто любит экшен и острые ощущения ,то можно подобрать навыки которые помогут Вам как можно дольше бегать от убийцы.



В игре имеется платный контент! В самом начале игры у Вас будет открыто всего несколько маньяков и выживших,а остальных либо покупать за реальную валюту,либо копить игровую. Могу сказать,что игровая валюта копиться очень быстро и необходимости платить нет!! Так же в игре представлены различные костюмы для выживших и маньяков по аналогии с Counter-Strike и скинами. Никаких привилегий и бонусов костюмы не дают.





Dead by Daylight постоянно обновляется .Появляются новые маньяки с разными способностями и разные выжившие у которых так же имеются специальные навыки которые помогут Вам успешно сбежать от убийцы.Появляются новые карты и различные мисии. Если этот пост будет интересен,то постараюсь рассказать о игре , о маньяках и выживших более подробно.



Всем спасибо и добра!