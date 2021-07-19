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EarnНовостиAt Dead of Night | Или как сбежать из отеля?
Автор: Gamehag в July 19, 2021
(106 ratings)
At Dead of Night | Или как сбежать из отеля?

At Dead of Night | Или как сбежать из отеля?

Чем нас пугают хоррор игры? Почему ощущение собственной беспомощности стало главным принципом игр данного жанра? В этой статье я попытаюсь ответить на эти вопросы, используя описание истории и атмосферы At Dead of Night!

Жанр и разработчик

At Dead of Night представляет собой смесь интерактивного кино и классического хоррора, выпущенного студией Baggy Cat. Данный разработчик уже имеет опыт в выпуске игр данного жанра. Так, в 2015 году была выпущена Contradiction - Spot The Liar!, которая имела такие же кинематографические вставки, как и в недавно выпущенной At Dead of Night. Стоит отметить, что структура повествования у этих двух игр имеет схожие черты. Так, например, в игре Contradiction - Spot The Liar! вы выступаете в роли детектива, расследующего убийство. В то время как в Dead of Night вам предстоит расследовать убийства постояльцев целого отеля, чтобы найти способ спастись от маньяка. Ниже вы узнаете об особенностях сюжетной линии и игровых механиках.

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Особенности геймплея

Как было сказано выше, в At Dead of Night вам предстоит расследовать убийства бывших жителей отеля, чтобы найти способ покинуть его. Для этого главная героиня имеет особый прибор: "Ghost and Spirit voice receiver", который позволяет общаться с призраками. В разных местах по всему отелю есть определённые точки, в которых вы можете разговаривать с ними. Так, например, после первого посещения подвала у вас открывается возможность общения с девочкой Эмми, жестоко убитой Джимми, главным маньяком игры. По всему отелю разбросаны различные предметы, которые могут помочь в раскрытии истории каждого призрака. Например, в комнате 112 в шкафу вы сможете найти окровавленный платок, который связан с прошлым Эмми. Так же если собрать несколько предметов, то можно задать вопросы по каждому из них и иногда возможно задать общий вопрос по двум предметам. 

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Сюжетная линия и главный антагонист

Сумерки. Холодный осенний вечер. Студентка Майя идёт по пустой дороге в отель, расположенный на берегу моря. Подойдя к ресепшену, она встречает Джимми, сотрудника гостиницы. После небольшого разговора Майя селится в комнату 101. Но в 3 часа ночи она просыпается от шума в коридоре. Оказывается, что Джимми убивал очередного постояльца и главная героиня спустилась на первый этаж, чтобы попытаться сбежать, но выход оказалась закрыт. И с этого момента начинаются побегушки от маньяка. Вы может либо прятаться в шкафах либо пытаться убежать от Джимми. Но если он вас поймает, то вы окажетесь просто в одной из комнат на первом этаже, но прибор, позволяющий общаться с призраками, окажется в другой комнате. 

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Подведём итоги

At Dead of Night является весьма интересным проектом. Как было сказано в прологе статьи в игре удалось передать ощущение беспомощности. Замкнутое пространство отеля, закрытые двери, маньяк с топором постоянно пытается вас схватить - что может быть лучше? Рекомендую каждому ознакомиться с At Dead of Night, а также оставить свой комментарий с оценкой данной статьи!

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