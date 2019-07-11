Почему Minecraft шикарен? Pt.2

Конец 1-й части, начало 2-й.

Пора к обществу

Ко-оп

Надоело выживание? Механизмы показывать некому, ведь курицы не такие уж и хорошие слушатели, не так ли? Командные блоки уже не приносят удовольствия? Что же. Возьмите своего друга, желательно того, который ещё не играл в майнкрафт, и начните выживать по-отдельности, но в одном мире. А теперь, стройте ловушки для него, делайте неожиданные сюрпризы, или просто активируйте какие-то нежелательные бонусы в ПвП с ним. Нечестно, скажите вы, и отчасти да, вы правы. Но... Вдруг он заинтересуется этими схемами, а вы потом, сможете играть в соревновательный режим, кто кого больше затролит, или кто больше всего ловушек найдёт и обезвредит.

Не хотите соревнования? Тогда почему-бы не сделать мини-игры? Банальные по-типу лабиринта, или например что-то оригинальное. Постройте мини-городок, где будет тир, казино, многоэтажки, сады, фермы, да что угодно!

Сервера

Если же друзья устали, у всех экзамены или попросту хочеться отдохнуть друг от друга - на помощь придут сервера. Классическое выживание без приватов, анархия где каждый может быть твоим врагом, мини-игры для весёлого времяпровождения или РП. Все эти и множество других серверов, есть в майнкрафте. Сервер по мотивам Метро? Пожалуйста. Сервер с копией ГТА? Дайте 2! Хотите поиграть в Раст? и тут на помощь придёт майнкрафт!

Challandge accepted!

Воу! И это не подходит!? Ок, а ты привередлив! Что же... Может тебя порадуют челленджи? Например... Пройди игру не ставя ни одного блока. Не ломая блоков. Не крафтя предметов. Уммм... Может быть не убивая мобов? Хорошо. всё это немного сложно.



Пройди-ка майнкрафт, строя максимально реалистичные постройки! Например, те не можешь построить дорожку из досок в 1 блок между 2-х скал. Ты должен будешь построить опоры моста, натянуть канаты из заборов, или просто укрепить конструкцию по максимуму! Говоришь это легко? Посмотрим как ты будешь ходить в шахту, когда каждые блоком 7-10 тебе надо будет ставить опору, а в бою с Драконом Края залезать на обсидиановые башни с помощью лесов.

MODDED EDITION

Когда надоест ванильный геймплей на помощь приходят моды.

О, это что, мод?

Модов для майна просто ОГРОМНЕЙШЕЕ количество. РПГ, магические, индустриальные, на оружие, на технику, на новые механики, на новые измерения, на новых мобов и на много чего ещё!





Из модов делают целые сборки, на определённую тему. Я уверен каждый найдёт что-то для себя, или создаст сам.

Есть даже моды в корни меняющие геймплей, например, Call to Battle 2

Шейдеры

Охохох, после того как вы попробуете играть с шейдерами - без них уже не выйдет.

Ну как? Вообщем, майнкрафт с его музыкой и шейдерами спокойно может стать игрой для медитации. Кто-то пробовал рисовать пейзажи из майнкрафта, а? Кстати, с шейдерами, любая коробка приобретает +100 к красоте.

Кастомные карты

А теперь, берём в руки CustomNPC, BetterQuesting и Reforged и создаём средневековую РПГ карту с квестами, диалогами, каким-то сюжетом, с программируемыми блоками и прочим. Из этого набора уже может получится неплохая карта. Кстати, CustomNPC имеет как готовые скины, так и позволяет создавать свои )

Пользователи понасоздавали множество карт как, например, уничтожение зданий с определённым количеством ТНТ, так и кучу карт в стиле "найди кнопку(рычаг)", так же есть и РПГ карты, карты с мини-играми что-бы играть с друзьями, карты для теста оружия, и другие.

ИТОГ

Minecraft - это площадка для творчества. Она не будет развлекать тебя до тех пор, пока ты сам себя не развлечёшь. Истинный представитель жанра песочница, она одна из лучших, если не лучшая игра в нём. Да, поначалу тебе скучновато, но потом, как только ты открываешь мир креатива и серверов...

Сколько людей на земле - столько и способов играть в майнкрафт. первые часы игры вы становитесь исследователем, потом конструктором, инженером и наконец - этаким программистом.

Хотя, на самом деле, все мы немного геймдизайнеры, в майнкрафте, каждый создаёт свою игру, настраивает её под себя, и играет в неё, сам или с друзьями.

Спасибо за внимание! Надеюсь, эта статья была интересна для вас.

Я, конечно, не писатель, поэтому она была суховатой и короткой. Пожалуйста, судите строго, ибо критика никогда не помешает.

HummeL(Автор)