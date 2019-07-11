Почему Minecraft шикарен? Pt.1

Minecraft - культовая игра в жанре sandbox, лидер по проданным копиям после тетриса, обладатель кучи позиций в книге рекордов Гиннеса.



Почему же игра, все текстуры которой имеют разрешение не больше 16х16, в которой нет определённой цели, которая не может похвастать в области физики, графики, сюжета, логики да и вообще, вдруг завоевала сердца больше чем 50 миллионов человек(это если не учитывать пользователей "пиратки")?

Статью вынужден разбить на 2 части, ибо нельзя писать больше 11000 символов.

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание(вау!) Вступление Vanilla edition

1) Первые часы

2) Освоившись в игре

3) Выбери свой путь

1) Юный архитектор

2) Редстоунман

3) Командный мастер

4) Пора к обществу!(Pt.2)

1) Ко-оп

2) Сервера

5) Challandge accepted(Pt.2) Modded edition(Pt.2)

1) О, это что, мод?(Pt.2)

2) Шейдеры(Pt.2)

3) Кастомные карты(Pt.2) Итог(Pt.2)

ВСТУПЛЕНИЕ

Текст этой статьи написан основываясь на моём ЛИЧНОМ опыте, и опыте моих друзей, так что, некоторые аспекты могут отличаться.



Думаю, нет такого человека, который бы не слышал о майнкрафте. О нём говорили везде и все, в каком бы это ни было аспекте. Одни её хейтили, другие обожествляли, но по сути, всё можно свести к одной фразе: Minecraft - это го*нота. Что вы поставите на место звёздочки - решать вам, но всё же, какой бы сильный хейт не стоял, большинство выберут букву "д". Почему?

VANILLA EDITION

Первые часы

И вот, вы услышав про тот самый майнкрафт, решили его скачать. Заходите в игру... Кликаете на заветную кнопочку "Создать новый мир'...

Загрузка... Генерация ландшафта... Думаете "Что же сейчас будет", "В чём смысл игры?", "Давай быстрее!". И тут, наконец, видите перед собой полянку, лес рядом, озерцо. Тут приходит непонимание. Попробував добыть блок, о, чудо, ломаете его!

Пытаясь понять что делать дальше, вы исследуете мир, пытаетесь найти что-то новое, пробуете угадать крафты блоков(сейчас есть книга рецептов, она немного убивает интерес) и это круто! С самого начала игра доставляет вам интерес, дух авантюриста, желание узнать что-то новое.

Вот, наконец приходит ночь. Вы видите зелёную штуковину, похожую на игрока, она рычит, давая понять что опасна. Не зная что делать быстро строите землянку, или коробочку из дерева, ну, или на крайний случай зарываетесь в скалу/землю. И не говорите что не делали так, за каждым из нас есть такой грех )

Слыша непонятное бормотание эндермена, шипение пауков, рык зомби, поклацывание костей, вам становится страшно.

Переждав ужас ночи, выбежав на улицу, замечаете что все монстры горят адским пламенем. Теперь, пришло время отправится в путешествие, ведь в мире так много интересностей!



Через кучу времени, вы находите деревню, или данж. Если в деревне максимум что можно получить, это удивление, от того что жители не такие как игрок, и они умеют торговать, то данж принесёт кучу эмоций. Зайдя в пирамиду, или же пустынный данж, вы увидите кучу мобов, убив их всех, осмотрев башенки и верх пирамиды, поймёте что что-то есть внизу. Вам повезло, если сломали блок не в центре узора, тогда просто залутав данж, поймёте что в этой игре есть возможность строить подобные ловушки. Если же вы всё же свалились прямо на плиту - ну... Эмоции обеспечены.

Дальше, вы скорее всего поймёте что нужно построить дом и пойти в шахту, но это уже совсем другая история.

Освоившись в игре

Спустя какое-то время, вы построили дом, накопали ресурсов, приручили лошадей, построили загоны для животных и ферму. А что дальше? Узнав о портале в Ад и построив его, вы окунаетесь в новый мир. Красно-коричневая локация с кучей лавы и непонятными мобами, у вас снова появляется знакомое чувство исследования. Вот найдя крепость и убив Иссушителя, понимаете что есть ещё и Энд.

Алмазный сет, зачарованный меч, зачарованный лук, золотые яблоки, страх и чувство неизвестности - именно так вы идёте искать Крепость. телепортирование в никуда, неизвестность, пустота... Вдруг, слышен рык Дракона Энда. Битва с ним будет коротка и легка, совсем не такая которую вы ждали. Но... Дальше что? Вы прошли игру. Увидели титры. Прошили за часов 15. Это и есть те самые 50$!? И тут вы вспоминаете, что это же игра-песочница, вспоминаете про странный редстоун... И тут начинается... Вы снова становитесь авантюристом, снова желаете научится чему-то новому.

Понеслась! Авто-фермы пшеницы, какао-бобов, моркови и картошки. Выдвигающиеся двери, кодовые замки, секретные входы...

Выбери свой путь

Юный архитектор

Возможностей строительства в майнкрафте хватает, не зря же это песочница. Вот смотрите:

Нравится? Вот именно. Строительство в майнкрафте - одна из самых шикарных вещей что можно представить. Вариантов комбинаций блоков огромное количество. Огромное количество вариантов сделать интерьер или уличный декор. Вы можете построить вообще ВСЁ что угодно. Буквально. Нет, серьёзно, можете сами попробовать!

Редстоунман

Редстоун-искусство не ограничивается только фермами и дверьми, есть ещё лестницы!

Вот такую штуку сделали с помощью редстоуна. Да, кстати, вы можете так же! Правда для этого нужно будет отказаться от личной жизни, от еды, воды, и превратить мозг в воксели, но... Для обычных игроков есть предложения по типу генератора стен, лифтов, счётчиков мобов, сканера глаз и мини-игр.

Командный мастер

Те, кто не хочет возится с цепями редстоуна, могут попробовать себя в командных блоках! С помощью команд вы можете сделать защиту молниями, огненный след, имитацию неисправной электроники и даже процессор!

Это, например. Функциональный процессор с памятью 256 байт! То есть, в игре, можно делать свои мини-компьютеры! Ну, или rage-карты, если не хотите тратить жизнь зря. Или, на крайний случай, просто создавать спец.эффекты для карт и сериалов.

Конец 1-й части.