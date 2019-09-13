Статья рассказывает о полезных и интересных модификациях для всеми любимой песочницы Minecraft.

Обзор лучших модов Minecraft

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В данной статье были собраны лучшие моды Minecraft, которые помогут вам получить больше от любимой игры, независимо от того, что вам нужно. В этом списке собраны пошаговые улучшения игры, ослепительные миры и совершенно новые мини игры. Стоит отметить, что не все из представленных модов имеют совместимость с последней версией Minecraft, а некоторым требуется установка устаревших версий Forge для их запуска.Эти моды хороши сами по себе, но необходимо отметить, что существует вероятность их конфликта друг с другом, если вы попытаетесь установить несколько одновременно. Если у вас существует проблемы с этим или чем-то еще, попробуйте вместо этого использовать FTB Launcher или Technic Launcher. Это является одним из самых простых способов быстро и безошибочно начать играть в модифицированный Minecraft.Вы знаете, что невероятно раздражает? Когда вы находитесь на вершине горы и видите что-то интересное на соседней горе. Никому не нравится ощущение того, что приходитсяс горы только для того, чтобы неуклюже споткнуться о другую сразу после этого.Данный мод помогает организовать веревочный мост между двумя пунктами назначения.Карты отлично подходят для того, чтобы попытаться составить общее представление о том, где вы находитесь и куда направляетесь. Тем не менее, всегда есть возможности для улучшения.Представьте себе Google Maps, только для Minecraft, и у вас будет довольно хорошее представление о том, что делает. В частности, он позволяет людям просматривать в режиме реального времени карту в игре и на мини-карте, а также иметь возможность просматривать карту онлайн через веб-браузер. Если вы планируете свое следующее путешествие, и оно унесет вас далеко, далеко от святости вашей домашней базы, тогдапросто необходим.Сколько раз вы исследовали новую область только для того, чтобы встретить ничего, кроме огромной пустоты? Millennial Mod исправляет это, предлагая множество нового контента. Сельские жители заменяются людьми, NPC обретают вид женщин и детей, а не стандартными селянами. Даже деревни были переделаны.Все встречали чудовищные сборки в интернете, однако, что если захочется крупный город как можно быстрее? Вот тут-то и появляется модификация Instant Structures. Прокручивается творческое меню, бросается блок, производится клик по нему правой кнопкой мыши, и здание волшебным образом появляется. Конструкции варьируются от замков до домов, и даже трамвайных остановок.Из-за какой-то угрозы пришел конец всему живому. Здания находятся в плачевном состоянии, животные и люди исчезли, или так кажется? Модификация возрождает игрока в городе где буквально остановилось время. Цель? Выжить как можно дольше в этой пост-апокалиптической Пустоши, избегая смерти. Если хочется сделать еще один шаг вперед, этот мод также связан с Biomes O Plenty mod: с ним у вас будет множество потрясающих новых областей для исследования наряду с пустыми городами.После «Обновления, которое изменило мир» в конце 2013 года, в мирепоявилось немного больше разнообразия. Но Biomes O'Plenty добавляет гораздо больше - 75, если быть точными: начиная от кустарников и коралловых рифов, заканчивая лавандовыми полями и зловещими лесами, тундрой и пустошами. Понадобится сгенерировать новенький мир,выбрать вариант генерации мира «Biomes O'Plenty»), и вы очутитесь в доселе неведомых уголках вселенной Minecraft.Создание биосферы крупного размера занимает порядка восьми часов. Сделать что-то стоящее нелегко. К счастью, мод Biospheres избавляет от раздражающих препятствий и открывает двери в мир, где небеса заполнены разнообразными плавающими биомами.противоположность Пустоты. Пустота считается эквивалентом ада в, Эфирэто заклинание небесного царства. Пройдя через портал, игрок окажется среди шикарных, недавно разработанных плавучих островов. Не обошлось и без новых мобов, в том числе летающих коровах и летающих свиней, нескольких новых врагов боссов, и новых трофеев, которые можно отыскать.Minecraft не слишком сильно зависит от мощности быстрых или медленных компьютеров. Он запускается на удивление плохо на недорогих ноутбуках, и высокопроизводительная установка не в состоянии ничего сделать. Optifine - модификация, которая не только заставляет Minecraft работать в разы быстрее, но и выглядеть гораздо лучше. Он имеет поддержку HD-текстур, плавное освещение и много других полезных мелочей. Увеличение частоты кадров не является редкостью с этим чудом.Эта тройка модов является существенным улучшением качества жизни, особенно если одновременно используется куча модов. Tweaks Inventory позволяет сортировать ваши сундуки с одним щелчком мыши и производить автоматическую замену инструментов, если они сломались. NotEnoughItems предоставляет вам возможность поиска всех блоков, доступных в игре, и рецепты их крафта, а Waila информирует игрока о незнакомых блоках, на которые наведен курсор.