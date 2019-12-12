Улучшение графики Minecraft

Вас никогда не бесила пиксельная графика майнкрафт. Лично меня да поэтому я решил поискать можно ли как нибудь её улучшить. И нашёл.

Следующие действий довольно сильно повлияют на освещение в игре, и уберут пиксели на блоках сделав мягкий переход1.Установить Shader ModИтак, у вас уже есть клиент Minecraft с Forge. Вы идете в корневую папку Minecraft (чаще всего это .minecraft или Minecraft, расположенный в %AppData%, на вашем локальном диске)и скопируйте в папку mods Shader Mod Core. Чтобы продолжить, запустите Minecraft и проверьте его работоспособность, создав новый мир.2.Установка шейдеровШейдеров очень много, и каждый из них по-своему уникален. Я рекомендую установить шейдеры Mr.Meep, Chocapic, CUDA и SEUS. Чтобы вы не тратили слишком много времени на поиск этих шейдеров, я сделал небольшую сборку, архивы которой следует поместить в папку shaderpacks, которая появится в корневой папке Minecraft после установки Shader Mod'a.Minecraft-это место, где вы можете делать все, что захотите со своими друзьями. Это действительно можно подключить свое воображение, скачать шейдеры, построить что-то и наслаждаться тем, что вы сделали! (А затем взорвать все это).Школа Виктора Ридберга в Стокгольме (Швеция) ввела обязательные уроки по Minecraft для ребят от 13 лет, обосновав это тем, что игра развивает навыки городского планирования и ориентирования. Учитель школы Моника Экман считает, что суть Майнкрафта не отличается от уроков ИЗО или технологии.это огромный мир кубиков в котором всегда есть чем заняться, а если играть с друзьями то ближайшие пару чесов скучно точно не будет.Теперь в Minecraft можно играть спокойно не боясь порезаться об пиксели. Тени стали лучше, пиксели пропали. Появилась трассировка лучей, однако для подобнова апгрейда графона нужен не хилый апгрейд пк (у меня он так нагрелся что можно сосиски жарить).Комментируйте эту запись и тогда вам начислят икспы на уровень.У меня сосиски подгорают так что я пойду.========================================================================================================================================================================================================