Моды для Minecraft 1.14 (часть 4)

Что если вам нужно что-то более визуальное, немного более кинематографичное, чем то, что предлагали вам предыдущие моды? Эти кинематографические моды помогут вам увидеть мир Minecraft с новой точки зрения.

Впервые запущенный в 2014 году, Replay Mod позволяет вам захватывать, записывать, воспроизводить и делиться своими приключениями в Minecraft - и все это прямиком из Minecraft.Это настолько мощное и сложное дополнение, что удивительно, что этот мод вообще существует. Вы можете записывать игровой процесс от первого лица так же, как обычное видео Let's Play, или вы можете создавать свои собственные пути камеры, чтобы создавать кинематографические монтажи и делать захватывающие кадры, или всё, что вы, возможно, захотите сделать. Replay Mod - это впечатляющая часть набора Minecraft.Camera Mod для 1.14, отличающийся от многих других перспективных и кинематографических модов Minecraft, он дает вам полнофункциональную камеру в игре. Например, это предмет, который вы можете создать. И вы можете сфотографировать то, что вы найдете в своих приключениях и экспедициях. А потом повесить их как картины в своем доме позже.Вы даже можете добавить фильтры к вашим фотографиям, такие как сепия, черно-белый, размытый и многое другое. Это не Photoshop, но это действительно отличное, веселое и безобидное дополнение к вашему опыту в Minecraft.Большинство из вас, без сомнения, будут знать, что если вы нажмете F5, находясь в Minecraft, вы попадете от перспективы первого лица к перспективе третьего лица. Это полезный для ситуации инструмент, особенно для записи и развлечений, но Shoulder Surfing Reloaded выводит это на новый уровень, предоставляя вам совершенно новую перспективу для игры.Вы по-прежнему можете использовать стандартный вид от третьего лица, если хотите, этот мод не заменит его - но если вы нажмете F5 еще пару раз, вы попадете в вид через плечо. Вы можете использовать клавиши со стрелками, чтобы настроить точное положение и масштабирование камеры, а также вы можете переключаться на любое плечо, которое вы предпочитаете. Честно говоря, у меня есть искушение просто начать сейчас играть в Minecraft с этим модом.Наконец, давайте закончим наш список модов Minecraft с несколькими модами, которые еще не совместимы с последней версией Minecraft, но я все равно должен был включить их, потому что они просто фантастические.Mo' Creatures - это мод, созданный на небесах, с Biomes O ’Plenty, который был в упомянуть в одной из прошлых статей. И, как и Biomes O ’Plenty, по названию очень легко догадаться, что добавляет Mo’ Creatures.Добавив в игру более 40 новых мобов (некоторые пассивные, некоторые враждебные, а некоторые даже прирученные и управляемые), этот мод гарантированно привнесет в ваш мир Minecraft новый азарт и чувство открытия.CMDCam - это еще один мод камеры, который полностью фокусируется на настройке траекторий камеры, чтобы вы могли создавать красивые монтажи и снимки для записи. В отличие от Replay Mod, CMDCam на самом деле не дает вам возможности записи внутри игры (для этой части вам придется использовать собственное стороннее программное обеспечение для захвата), но CMDCam - это настолько мощный инструмент управления камерой, что я не смог исключить его из этого списка.OpenCubicChunks - один из тех модов, который просто заставляет вас говорить «… вау». Этот мод не совместим со многими другими модами Minecraft, но предпосылка может быть достаточно хорошей, чтобы вам было все равно.По сути, OpenCubicChunks избавляется от ограничения высоты в Minecraft - в обоих направлениях. Таким образом, вы можете строить так высоко или копать так низко, как вы хотите ... бесконечно. Проверьте скриншот выше: видите, что Y-координата? -225? Да, это безумие.Так что, если миры Minecraft уже не достаточно бесконечны для вас, то OpenCubicChunks, безусловно, то вам нужно.О, как бы я хотел, чтобы это было обновлено до Minecraft 1.14, потому что это потрясающая идея для мода! BetterPortals обходится без экрана загрузки и резкого перехода всякий раз, когда вы проходите через портал (будь то Nether или End), и вместо этого дает вам возможность просто прыгать без проблем. Вы даже можете видеть в реальном времени, что находится в другом измерении, просматривая портал.Как будто это не было достаточно превосходно, BetterPortals также поддерживает горизонтальные / плоские порталы, встроенные в пол - и вы также можете создавать порталы «произвольной формы», такие как тот, что на скриншоте выше!