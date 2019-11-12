Моды для Minecraft 1.14 (часть 4)

Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem847
Atia
Atia
Gem30
kamalcanteenm
kamalcanteenm
Gem8
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem40
tijnestein
tijnestein
Gem217
Atia
Atia
Gem7
Atia
Atia
Gem223
Cases.gg
Cases.gg
Gem1,270
Justin Böning
Justin Böning
Gem10
Justin Böning
Justin Böning
Gem35
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem343
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem50
Atia
Atia
Gem7
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem10
john19john9
john19john9
Gem175
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem30
bpedder79
bpedder79
Gem57
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem189
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem770
john19john9
john19john9
Gem175
Дождь

Gem681

SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem55 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: catKISS emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconerick: привет
novice rank iconJB CAIGNEC: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconJB CAIGNEC: Capybara stare emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: blobDance emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem183 из Дождя.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: POGSLIDE emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: xd
novice rank iconZera: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconfra4: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem76 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconBrett Thomas: Ну
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: PogU emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem110 от Дождя.
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: pepeJAM emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: peepoPooPoo emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: pepeMeltdown emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconAlexis QLF: ПРИВЕТ
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconbuffighter144: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem278 от Дождя.
novice rank iconDabeh: asd
novice rank iconZera: catJAM emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconDoremon Utopia: как получить подарочную карту Steam
novice rank iconDoremon Utopia: Привет
novice rank iconAARMAN AHMED: Привет
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem141 от Дождя.
novice rank iconZera: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: Packwatch emote (inline chat version)
novice rank iconbrawler last: Capybara stare emote (inline chat version)
SystemGamehag: 5 пользователей получили Gem130 от Дождя.
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
Войдите, чтобы начать общение в чате

48

0/160

EarnНовостиМоды для Minecraft 1.14 (часть 4)
Автор: Gamehag в November 12, 2019
(8 ratings)
Моды для Minecraft 1.14 (часть 4)

Моды для Minecraft 1.14 (часть 4)

Что если вам нужно что-то более визуальное, немного более кинематографичное, чем то, что предлагали вам предыдущие моды? Эти кинематографические моды помогут вам увидеть мир Minecraft с новой точки зрения.

Replay Mod
CrUnokrfnBxcXreTxNXAlRjCb27muA.png
Впервые запущенный в 2014 году, Replay Mod позволяет вам захватывать, записывать, воспроизводить и делиться своими приключениями в Minecraft - и все это прямиком из Minecraft.

Это настолько мощное и сложное дополнение, что удивительно, что этот мод вообще существует. Вы можете записывать игровой процесс от первого лица так же, как обычное видео Let's Play, или вы можете создавать свои собственные пути камеры, чтобы создавать кинематографические монтажи и делать захватывающие кадры, или всё, что вы, возможно, захотите сделать. Replay Mod - это впечатляющая часть набора Minecraft.

Camera Mod
ySMHOv8XNlUuU16n7ETUhsBJIHVged.png
Camera Mod для 1.14, отличающийся от многих других перспективных и кинематографических модов Minecraft, он дает вам полнофункциональную камеру в игре. Например, это предмет, который вы можете создать. И вы можете сфотографировать то, что вы найдете в своих приключениях и экспедициях. А потом повесить их как картины в своем доме позже.

Вы даже можете добавить фильтры к вашим фотографиям, такие как сепия, черно-белый, размытый и многое другое. Это не Photoshop, но это действительно отличное, веселое и безобидное дополнение к вашему опыту в Minecraft.

Shoulder Surfing Reloaded
swjJjF07MnJuiV3AIbKLvpodgatK6I.png
Большинство из вас, без сомнения, будут знать, что если вы нажмете F5, находясь в Minecraft, вы попадете от перспективы первого лица к перспективе третьего лица. Это полезный для ситуации инструмент, особенно для записи и развлечений, но Shoulder Surfing Reloaded выводит это на новый уровень, предоставляя вам совершенно новую перспективу для игры.

Вы по-прежнему можете использовать стандартный вид от третьего лица, если хотите, этот мод не заменит его - но если вы нажмете F5 еще пару раз, вы попадете в вид через плечо. Вы можете использовать клавиши со стрелками, чтобы настроить точное положение и масштабирование камеры, а также вы можете переключаться на любое плечо, которое вы предпочитаете. Честно говоря, у меня есть искушение просто начать сейчас играть в Minecraft с этим модом.

Моды для Minecraft 1.12

Наконец, давайте закончим наш список модов Minecraft с несколькими модами, которые еще не совместимы с последней версией Minecraft, но я все равно должен был включить их, потому что они просто фантастические.

Mo' Creatures
be6CabUDrYYFNzhHXpNJ8YTKLKjwpH.png
Mo' Creatures - это мод, созданный на небесах, с Biomes O ’Plenty, который был в упомянуть в одной из прошлых статей. И, как и Biomes O ’Plenty, по названию очень легко догадаться, что добавляет Mo’ Creatures.

Добавив в игру более 40 новых мобов (некоторые пассивные, некоторые враждебные, а некоторые даже прирученные и управляемые), этот мод гарантированно привнесет в ваш мир Minecraft новый азарт и чувство открытия.

CMDCam
j3iOixO5f00LZzHa4jDcg16V4WREDT.png
CMDCam - это еще один мод камеры, который полностью фокусируется на настройке траекторий камеры, чтобы вы могли создавать красивые монтажи и снимки для записи. В отличие от Replay Mod, CMDCam на самом деле не дает вам возможности записи внутри игры (для этой части вам придется использовать собственное стороннее программное обеспечение для захвата), но CMDCam - это настолько мощный инструмент управления камерой, что я не смог исключить его из этого списка.

OpenCubicChunks
0Mlv50ufF47TX6UB97sLnYXUVj8fyT.png
OpenCubicChunks - один из тех модов, который просто заставляет вас говорить «… вау». Этот мод не совместим со многими другими модами Minecraft, но предпосылка может быть достаточно хорошей, чтобы вам было все равно.

По сути, OpenCubicChunks избавляется от ограничения высоты в Minecraft - в обоих направлениях. Таким образом, вы можете строить так высоко или копать так низко, как вы хотите ... бесконечно. Проверьте скриншот выше: видите, что Y-координата? -225? Да, это безумие.Так что, если миры Minecraft уже не достаточно бесконечны для вас, то OpenCubicChunks, безусловно, то вам нужно.

BetterPortals
EDBthbWwM71TnVz789BSkl23O25qVN.png
О, как бы я хотел, чтобы это было обновлено до Minecraft 1.14, потому что это потрясающая идея для мода! BetterPortals обходится без экрана загрузки и резкого перехода всякий раз, когда вы проходите через портал (будь то Nether или End), и вместо этого дает вам возможность просто прыгать без проблем. Вы даже можете видеть в реальном времени, что находится в другом измерении, просматривая портал.

Как будто это не было достаточно превосходно, BetterPortals также поддерживает горизонтальные / плоские порталы, встроенные в пол - и вы также можете создавать порталы «произвольной формы», такие как тот, что на скриншоте выше!
ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности