самые лучшие игры Roblox-а

роблокс-и игры которые вас затянут) Hola amigas думая если вы зашли прочитать эту статью вы знаете что такое роблокс . Если нет то Roblox является крупнейшей игровой платформой для детей и подростков и является крупнейшей игровой онлайн-платформой, созданной пользователями, и более 15 миллионов созданных пользователями игр. Каждый день виртуальные исследователи приезжают в Roblox, чтобы создавать приключения, играть в игры, разыгрывать по ролям и учиться со своими друзьями в семейной, захватывающей трехмерной среде. Теперь когда мы ознокомились перейдём к плейсам . Долгое время на месте лучший игры держался Jailbreak , но потом у него появился кандидат под названием MadCity который его обогнал за сщитанное количество дней эта игра по сути считаеться плагиатом но поскольку в ней есть своя изюминка она по душе большой аудитории . А MadCity тем временем пытаеться вернуть былую славу штампуя обновления один за другим тем самым только портив игру и поэтому на пятнадцатое место нашего топа встаёт Jailbreak 14 место murder mystery название игры говорит само за себя игра про шерифа , невиновных и убийцу . убийца должен убить всех , мирные должны выжить , а шериф вычеслить и застрелить убийцу . у убийцы в арсенали нож который можно метать , у шерифа револьвер , а у невиновных ничего разве что если шерифа убьют они могут поднять револьвер 13 место speedrun 4 думаю вы знаете что надо делать в этой игре , но всёровно она наполнена цветами в ней куча лакаций и займёт она у вас не мало 12 место CounterBlox породия на популярный онлайн шутер Counter strike global offensiv этот режим полностью копирует эту игру и даже добовляет свои карты . Скины там свои но есть и весьма похожие на оригенал 11 место Arsenal игра от создателей преведущей смысл этой игры добраться до последнего оружия . Это своеобразный гангейм в котором ты должен дойти до золотого ножа и убить с него противника в гре куча разных прикалюх ножи , скины на персонажа , анимации убийств и многое другое 10 место LumberTycoon интересная игра про лесорубов твоя миссия рубить деревья улучшать свою базу , покупать новые топоры и добиваться самых дорогих деревьев интереснее всего играть с друзьями игра очень затягивает ведь в ней полно разных локаций , деревьев , и прочих приколюх . 9 место Phantom Forces некая Call of Duty на минималках но всёровно весьма интересна . В игре присутствуют много различных режимов , карт , оружий и большой онлайн если не вочто размять аим то вперёд в Phantom Forces 8 место хватит шутеров ведь тут есть и слабый пол или ж девушки для них есть такая игра как Adopt Me это что то на подобия дочки матери ты можшь играть как за ребёнка так и за родителя больше я сказать не могу ведь я не девушка и не разбираюсь в таких играх 7 место симуляторы симуляторы и ещё раз симуляторы . Данный вид игр в роблоксе в последнее время стал не плохо хайпить из за то разработчики штампуют их один за другим к этому месту относятся все симуляторы роблокса 6 место obby эта тоже не игра это разряд игр из увлекательных паркуров побегов и многого другого 5 место это так же как и преведущии две части не игра а отряд Tycoon безумно интересные игры в которых вы должны строить свою базу и на прохождение этой игры вы потратите безумно много времени так что вперёд 4 место TreeLand да да я понимаю что обычным смертным не поиграть в эту игру так как она стоит 25 robux но есть один сайт на котрым 30 robux стоят всего 15 рублей я скажу этот сайт в следуйщей статье про роблокс если на этой бедет хорошая отценка 3 место Bild a boat ооо как она много времаени у меня занела , как долго я прокачивался до максимума но эта наглая игра продолжает выпускать обновления из за которых я не успиваю стать идеалом . Игра освоена на том что вы должны построить корабль и доплать до конца на в этом вам будут мешать локации с пиратами , окулами , в конце концов НЛО . В ней есть много разных локаций которые вас затянут есть разные фишки которые улучшат вам плот вы можете построить любой корабль да хоть звезду смерти главное что-бы было воображние и ресурсы. 2 место Vihisle simulator в данной игре вы должны гонять по городу на своей тачке , учавствовать в гонках и тем самым улучшая свой автомобиль или покапать новый . вы можете летать на воздушном транспорте , плавать на своей яхте иле же гонять по городу на деллориане 1 место EpicMinigames эта игра наполнена кучей разных режимов в которых вы должны выжить , выйграть любым способом я не могу конкретно сказать какойто режим ведь их в нём погорло Так что удачи и да это топ не показывает какая игра самая лучшая он просто показывает игры которые вас затянут так что удачной игры и прощай читатель)))

