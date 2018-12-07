Стоит ли доверять сайту GameHag?

Viktor129

Я только недавно увидел этот сайт и уже знатно заинтересовался:

-А не обман ли всё это?

Сегодня я помогу вам с этим вопросом!

Во-первых:

Что это за сайт?

GameHag это сайт на котором выполняя задания от сайта и его партнеров можно получить КД (Кристаллы Душ) за которые можно получить ТОННУ бесплатных призов!

И тут сразу возникает вопрос:

-Как-то странно!Таких сайтов ТОННА но они все обманывают!

И тут мы плавно переходим в пункт 2

Во-вторых:

Это не обман?

Данный сайт использует различные предложения от партнеров за которые зарабатывает деньги,за часть которых он делает призы самым активным пользователям! (Это не точная информация про их способ заработка)

А как мне тебе верить?

Тут уже пункт 3

В-третьих:

А как я могу верить этой статье?

Я сам только недавно зарегистрировался,2 уровня и прошёл всего 1 задание от игры Panzar,позже я отправил скриншот экрана с доказательствами что я выполнил 1 задание (Достиг 3 уровня и подтвердил Электронную почту),и ушел часа на 4 в школу.

После чего мне открылось второе задание и зачислились КД (не сразу,пришлось написать вопрос администрации и БУКВАЛЬНО за 5 секунд всё исправили)

Вопрос: Так я не понял Верить тебе или нет?

Ответ: Как хочешь,но лично я доверяю этому сайту,выбил из бесплатного сундука руну и выбил игру Nightmare Grotto!

Удачи Всем пользователям! Дополнительные пункты:

1.Вопрос: Как ты относишься к администрации сайта

Ответ: Это самая быстрая работа администрации которую я когда-либо видел!Я правда очень уважаю этот сайт за быстрые ответы на вопросы и так далее...

2.Вопрос: Как получить бесплатный сундук\кейс?

Ответ: В течении определенного времени ты должен заработать определенное количество КД (Я открывал сундук с требованием заработанными 200 КД за всё время существования аккаунта)

3.Вопрос: С чего посоветуешь начать?

Ответ: Я даже не знаю...Лично я начинал с Panzar,потому что я хотел давно в неё поиграть,но когда появилась причина качать 10 GB ради проверки сайта,то я с радостью скачал игру за 2 дня и выполнил 1 задание по ней

4.Вопрос: Тяжело ли писать статьи?

Ответ: Не очень.Каждый игрок может написать статью на любую тему,главное чтобы всего было не меньше 2500 знаков.

5.Вопрос: Что такое Конкурсы?

Ответ: Конкурсы это вложения КД для того,чтобы получить приз,но приз получит только один из всех участников,так что,выиграть тебе поможет только удача!Мне кажется что легче самому выбить или купить данный приз,чем надеяться что из 25 человек,именно ТЫ выиграешь приз.

6.Вопрос: Есть ли ещё какие-нибудь доказательства,что сайт не обманет?

Ответ: Посмотрите на YouTube или в статьях и отзывах.Так же сайт введёт точную дату всех выигрышей на сайте в главном меню (Вы сможете посмотреть что и кому выпало из сундука или конкурса).

7.Вопрос: Как я ещё могу заработать КД?

Ответ: На сайте есть очень много способов заработка Камней Душ!Это задания,конкурсы и так далее...Даже за обыкновенную статью по любой теме (например как эта),можно получить до 1000 КД (Не точная информация).