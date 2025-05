Стоит ли доверять сайту GameHag?

Я тоже начал с Panzar, закончил Lords Mobile, и по итогу у меня скопилось 3.5к камней) Открыл ~15 Сундуков Хранителя ключей, и выбил-таки Shadow of the Tomb Raider, который вы можете увидеть у меня в призах, если не верите) Стоит 26к камней в магазине здесь) Тут главное капелька везения, т.к. мне еще куча рандомного шлака попадало) А, так же падал TES Skyrim Legendary Edition и The Darkness II Всем удачи, а по сабжу, конечно стоит.

