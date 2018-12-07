Стоит ли доверять сайту GameHag?

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Дождь

Gem156

novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem116 от Дождя.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
novice rank icondibilovich2007: привет
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Назад к форуму От пользователей

Стоит ли доверять сайту GameHag?

Viktor129 avatar

Viktor129

December 7, 2018 at 04:17 AM

Я только недавно увидел этот сайт и уже знатно заинтересовался:
-А не обман ли всё это?
Сегодня я помогу вам с этим вопросом!
Во-первых:
Что это за сайт?
GameHag это сайт на котором выполняя задания от сайта и его партнеров можно получить КД (Кристаллы Душ) за которые можно получить ТОННУ бесплатных призов!
И тут сразу возникает вопрос:
-Как-то странно!Таких сайтов ТОННА но они все обманывают!
И тут мы плавно переходим в пункт 2
Во-вторых:
Это не обман?
Данный сайт использует различные предложения от партнеров за которые зарабатывает деньги,за часть которых он делает призы самым активным пользователям! (Это не точная информация про их способ заработка)
А как мне тебе верить?
Тут уже пункт 3
В-третьих:
А как я могу верить этой статье?
Я сам только недавно зарегистрировался,2 уровня и прошёл всего 1 задание от игры Panzar,позже я отправил скриншот экрана с доказательствами что я выполнил 1 задание (Достиг 3 уровня и подтвердил Электронную почту),и ушел часа на 4 в школу.
После чего мне открылось второе задание и зачислились КД (не сразу,пришлось написать вопрос администрации и БУКВАЛЬНО за 5 секунд всё исправили)
Вопрос: Так я не понял Верить тебе или нет?
Ответ: Как хочешь,но лично я доверяю этому сайту,выбил из бесплатного сундука руну и выбил игру Nightmare Grotto!

Удачи Всем пользователям!

Дополнительные пункты:
1.Вопрос: Как ты относишься к администрации сайта
Ответ: Это самая быстрая работа администрации которую я когда-либо видел!Я правда очень уважаю этот сайт за быстрые ответы на вопросы и так далее...
2.Вопрос: Как получить бесплатный сундук\кейс?
Ответ: В течении определенного времени ты должен заработать определенное количество КД (Я открывал сундук с требованием заработанными 200 КД за всё время существования аккаунта)
3.Вопрос: С чего посоветуешь начать?
Ответ: Я даже не знаю...Лично я начинал с Panzar,потому что я хотел давно в неё поиграть,но когда появилась причина качать 10 GB ради проверки сайта,то я с радостью скачал игру за 2 дня и выполнил 1 задание по ней
4.Вопрос: Тяжело ли писать статьи?
Ответ: Не очень.Каждый игрок может написать статью на любую тему,главное чтобы всего было  не меньше 2500 знаков.
5.Вопрос: Что такое Конкурсы?
Ответ: Конкурсы это вложения КД для того,чтобы получить приз,но приз получит только один из всех участников,так что,выиграть  тебе поможет только удача!Мне кажется что легче самому выбить или купить данный приз,чем надеяться что из 25 человек,именно ТЫ выиграешь приз.
6.Вопрос: Есть ли ещё какие-нибудь доказательства,что сайт не обманет?
Ответ: Посмотрите на YouTube или в статьях и отзывах.Так же сайт введёт точную дату всех выигрышей на сайте в главном меню (Вы сможете посмотреть что и кому выпало из сундука или конкурса).
7.Вопрос: Как я ещё могу заработать КД?
Ответ: На сайте есть очень много способов заработка Камней Душ!Это задания,конкурсы и так далее...Даже за обыкновенную статью по любой теме (например как эта),можно получить до 1000 КД (Не точная информация).
Sanek_Leo2 avatar

Sanek_Leo2

December 7, 2018 at 10:15 PM

Конечно стоит, первый сайт в котором все честно!
Sergey1 avatar

Sergey1

December 7, 2018 at 11:23 PM

Походу они ещё и биткоины на нас зарабатывают...
Ggqwerty avatar

Ggqwerty

December 8, 2018 at 12:46 AM

Конечно
bigdon1 avatar

bigdon1

December 8, 2018 at 01:47 AM

Походу они ещё и биткоины на нас з
Katya0101 avatar

Katya0101

December 8, 2018 at 10:46 AM

Конечно, без этого сайта ты не сможешь играть в игры
elephant1488 avatar

elephant1488

December 8, 2018 at 04:35 PM

Естественно
Egor_D avatar

Egor_D

December 8, 2018 at 08:21 PM

Возможно стоит, а может и нет
Par1k avatar

Par1k

December 15, 2018 at 04:08 AM

амолётах и т.п. можно выполняя задания или предложения от партнёров Gamehaga. Первые принесут более 12к Камней Душ, вторые примерно столько же. Примерно потому, что задания и предложения постоянно меняются и дополняются, благодаря чему всегда есть возможность получить дополнительные камушки. Опять же появляется вопрос «сколько это в денежном эквиваленте»? «По-раз
DmC_vova avatar

DmC_vova

December 16, 2018 at 12:11 AM

Лорпрддддд
Taseract avatar

Taseract

December 16, 2018 at 12:15 AM

Вроде норм сайт
STRIX avatar

STRIX

December 16, 2018 at 12:37 AM

топ сайт
roof_mus avatar

roof_mus

December 21, 2018 at 04:22 PM

везде жулики ! надо просто быть осторожным
ra_malik avatar

ra_malik

December 21, 2018 at 04:59 PM

будьте спокойны
repteletheme avatar

repteletheme

December 23, 2018 at 11:07 PM

да крутяяяк
Dimitriy111 avatar

Dimitriy111

December 24, 2018 at 12:21 AM

Да, крутое приложение
ra_malik avatar

ra_malik

December 24, 2018 at 06:38 AM

топ сайт

Liar avatar

Liar

December 25, 2018 at 12:03 AM

Ну вроде как ключи выдают
Taseract avatar

Taseract

December 25, 2018 at 07:17 PM

Всё норм

Taseract avatar

Taseract

December 25, 2018 at 07:18 PM

крутой сайт
dima_krytko1999 avatar

dima_krytko1999

December 26, 2018 at 04:51 PM

Милиард игр ты, конечно, тут на халяву не выбьешь, но при толике усилий можно выбить что-нибудь годное.
Joomalins avatar

Joomalins

December 26, 2018 at 05:54 PM

Определенно нет
DopplerCore avatar

DopplerCore

December 27, 2018 at 07:26 PM

Никак нет
DopplerCore avatar

DopplerCore

December 27, 2018 at 07:26 PM

Низачто
johnhopkins avatar

johnhopkins

December 27, 2018 at 08:03 PM

с 21.12.2018 не могу вывести скины кс го в стим. Статус "Приз высылается". Сколько они будут высылаться?!?!?!
Viktor129 avatar

Viktor129

December 27, 2018 at 08:21 PM

Напиши это в техподдержку!
megastar1 avatar

megastar1

December 27, 2018 at 08:24 PM

Если честно,то я думаю что доверять сайту можно.
Думаю сегодня начну с игры Panzar,а потом еще что нибудь.
Играйте зарабатывайте КД и получайте скины на кс и тд.)
Удачи!)
Artev456 avatar

Artev456

December 27, 2018 at 08:34 PM

Конечно да ведь ето класний сайт
phonkpower avatar

phonkpower

December 27, 2018 at 09:54 PM

Я тоже начал с Panzar, закончил Lords Mobile, и по итогу у меня скопилось 3.5к камней)
Открыл ~15 Сундуков Хранителя ключей, и выбил-таки Shadow of the Tomb Raider, который вы можете увидеть у меня в призах, если не верите) Стоит 26к камней в магазине здесь)
Тут главное капелька везения, т.к. мне еще куча рандомного шлака попадало)
А, так же падал TES Skyrim Legendary Edition и The Darkness II
Всем удачи, а по сабжу, конечно стоит.
kostag279 avatar

kostag279

December 27, 2018 at 10:03 PM

Сайт крутой
Nikitazadira228 avatar

Nikitazadira228

December 27, 2018 at 10:56 PM

конечно стоит

Leonid528 avatar

Leonid528

December 27, 2018 at 11:17 PM

Конечно стоит доверять етому сайту очень класний сайт
Viktor129 avatar

Viktor129

December 27, 2018 at 11:33 PM

Мне сегодня The Darkness 2 выпал)

jefori avatar

jefori

December 28, 2018 at 04:47 AM

Если,чесно сайт лудшый какой токо я видел оформления топ,кароче всё качествено
vova_shlakin avatar

vova_shlakin

December 28, 2018 at 05:37 AM

Можно
Rinato avatar

Rinato

December 28, 2018 at 11:19 AM

Можно но не долго
ShegD avatar

ShegD

December 28, 2018 at 11:31 AM

Ваще хз
ShegD avatar

ShegD

December 28, 2018 at 11:33 AM

Если, честно сайт лучший, какой только я видел, оформление топ, всё качествено
nemoF4TE avatar

nemoF4TE

December 28, 2018 at 11:40 AM

Наверно единственный сайт 2018-го котором можно верить
Ulian avatar

Ulian

December 28, 2018 at 01:16 PM

Думаю да
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