Your Bizarre Adventure ROBLOX

И так, сейчас я пишу о игре в роблоксе Your Bizarre Adventure

Эта игра про аниме JoJo Bizarre Adventure ( Невероятные приключения ДжоДжо), игра в жанре PvP.

В игре можно выбивать стенды, как и в самом аниме. В игре так же есть сюжет, хотя и немного короткий, но всё же есть.

Наверное одна из лучших игр по JoJо.

Ну конечно, боевка тут никто не поспорит, хорошая.

Сюжет игры начинается в 5 части самого аниме по игре.

Что бы получить стенд, нужна стрела.

Что бы получить стрелу, нужно пройти первое задание от Джорно Джованны. Ну или найти её возле мусорок или по всей карте.

Если ты хочешь убрать свой стенд, тебе нужна Рокакака. (Её тоже можно найти у мусорки). Если вы закончите сюжетную линию, вы должны пойти к порталам в скачки на лошадях. И там будет стоять человек который берет 5,000 и дает вам новый престиж.

Так же в игре есть трейд. Можно либо кидать трейд, либо на прямую дать предмет на кнопку Backspace.

Стенды в игре разные, но они от 3 части ДжоДжо до 7.

В боевке иногда бывают трудности потому что некоторые стенды слишком сильные, как например TwOH - The world over heaven.

Стенд который останавливает время и имеет большой урон.Но могут быть стенды и сильнее его.

Кроме стендов, в игре есть Fighting-Style (стиль боя)

Стилей боя всего 5. Все стоят по 10,000 (хамон стоит 15,000)

1. БОКС - имеет 3 скилла Fist Barrage, Jaw Breaker, Eye Gouge.

2. ПЛАК - имеет 6 скиллов Thrust, Instant Slash, Aerial Ace, Pierce Strike, Triple Pierce Strike, Crescent Slash. - Улучшенный блок.

3. ХАМОН - имеет 3 скилла Scarlet Overdrive, Sunlight Yellow Overdrive, Zoom Punch. - Нужно копить на букву G.

4.ВАМПИР - имеет 3 скилла Vaporization Freeze, Space Ripper Stingy Eyes, Life Drain. - Вы горите на солнце :(

5.СПИН - имеет 4 скилла Spin Punch, Steel Ball, Multi Steel Balls, Golden Skin. - Нужно копить на букву G.

По моему мнению лучше всего брать бокс или плак, потому что они подходят почти ко всем стендам.

В игре есть банды, Украшения, которые можно купить около кафе босса за 10,000.



В игре есть режимы: THE MAIN GAME (обычная игра)

THE METAL BALL RUN (скачки на лошадях на выживание, основано на 7 части ДжоДжо, в ней есть 3 места, есть обычный и соревновательный. Обычный - доступны обычные не сильные стедны, а соревновательный - доступны стенды эволюции типо: SPTW, TWOH).

В скачке на лошадях дается револьвер, который замедляет лошадей, если в них выстрелить.

Стенды которые стоит брать в метал бол ран: Star Platinum - имеет тайм стоп и большую силу, Hermit purple - большой урон от огня, Magician’s Red - урон от огня (очеень большой), Hierophant Green - может станить и с этого получаются хорошие комбо, Crazy Diamond - хиллит. The Hand - много урона, Six Pistols - урон от пуль, Cream - большой урон и поглощение конечностей, Anubis - контра.

А так же есть колизей, просто 1на1.

Вообщем, игра хорошая.

Сразу предупреждаю, остерегайтесь токсиков. Ариведерчи!