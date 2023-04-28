Пасхалки в игре Dying Light!

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Дождь

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apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Я могу это купить, да
novice rank iconKamilos31: за драгоценности
novice rank iconKamilos31: А как тогда это купить другим способом?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Думаю, это недоступно для Польши. Кто-то уже спрашивал об этом некоторое время назад.
novice rank iconKamilos31: Что нужно ввести в Lootpay, чтобы найти подарочную карту Google Play?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Или PayPal. Купить Google Play можно с помощью обоих.
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда возьми Visa
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня есть
novice rank iconKamilos31: Тут что, одни боты или как?
novice rank iconmirazh: Куку)))
novice rank iconKamilos31: Где там находится подарочная карта Google Play?
novice rank iconKamilos31: В LootPay нет Google Play
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: google play через lootpay
SystemGamehag: 9 пользователей получили Gem33 от Дождя.
novice rank iconKamilos31: Кто-нибудь ответит мне на вопрос?
novice rank iconrot now: я сейчас у врат Вальгаллы
novice rank iconKamilos31: Здесь кто-нибудь живой есть?
apprentice rank iconBURGER CUBE: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord, чтобы получать ежедневные розыгрыши гемов!
novice rank iconKamilos31: Ребята, вы знаете, как здесь купить подарочную карту Google Play за драгоценные камни?
novice rank iconBence: привет
novice rank iconmirazh: Привет всем
novice rank iconbuffighter144: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Привет
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: я тебя услышал
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Было мало хаха
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem28 от Дождя.
novice rank iconTecna23: привет
novice rank iconKeshav Kumar: привет
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord, чтобы участвовать в ежедневных розыгрышах гемов!
novice rank iconDream 300: хх
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Я хочу это
novice rank iconArthursTwin: Что происходит, кто сегодня собирается заработать деньги?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: доброе утро
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
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Пасхалки в игре Dying Light!

no_name195 avatar

no_name195

April 28, 2023 at 02:29 PM

Dying Light — ролевой зомби-экшен от польской студии Techland, известной по играм Dead Island и Call of Juarez. Игра создана на движке. Chrome Engine 6 и вышла 27 января 2015 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, но позже перекачивала на PC.

 Не будем зацикливаться на этом, ведь мы собрались здесь что бы посмотреть пасхалки в игры Dying Light которые были в каком то сериале, игре или фильме и т.д

Приступим!


В локации трущобы можно найти легендарный меч ЭКСПАлибур, который сразу отсылает нас к фильму Меч короля Артура 2017 года, где был меч Экскалибур.

e2YjACGHO9HyX9z1RVPrDxz45ASf6z.jpg

Зомби, который был разрезан циркулярной пилой, отсылка на игру Half Life 2.

PZj0UE7dGG40lGq71maXuzvLOeaAj4.png

Также в этой же локации можно найти непримечательную надпись которая нас отсылает к сериалу Star Trek, схожий номер был на одном из звездолётов.

bpba2q4bVLt9kKfG7ygc7nZE34Yc8e.PNG

В трущобах есть пекарня под названием Left4Bread, это отсылка на игру Left4Dead.

dobfJHEaa3DHjAmmNUDDxSP95ZR2aP.png

Когда ни будь вам придётся спуститься в подвал и там вы встретите странную статую ангела, это отсылка к сериалу Doctor Who, в этом сериале есть плачущие ангелы которые передвигаются когда на них не кто не смотрит.

qNrEYEASum3Z6IPjGsuROFUcnCOWQF.png

В задании ,,Бункер" вам надо подойти к лифту и от туда выйдет странный зомби, это отсылка на зомби ,,Щелкун" из игры The Last of Us!

iHD2hi9H0MJNdEtXekTE2A2MSpfijk.png

В одном из дымоходов в старом городе возле карантинной зоны будет зелёная труба которая переносит нас в локацию одно известной игры, а точнее в Mario 

m8dif0mGxf4iCOs31QGyag5WP5Nlbn.png   

В одном из каньонов можно найти цветок который нельзя сорвать, если вы попытаетесь, то вас перенесут в локацию, это отсылка на игру Plants vs. Zombies.

sWOn5rQXuhBeaCRBR1UatZ6h1bXLA2.png

В одном побережье можно найти лодку какого то выживальщика и там лежит мяч обмазанный краской, это отсылка к фильму ,,Изгой".

xsow1DURxWF37SddDQLeEiH6hQP6XS.png

В одном из ангаров стоит машина в шипах и оружиях, это отсылка к фильму ,,Безумный Макс"

4gaDRY1JEvnovinE34MYV3pBAYjwBl.png

В одном из домов можно найти подвал под лестницей, это отсылка к Фильму ,,Гарри Потер и Филосовский камень" 

wR2CU4XVWS4AwL57DGmYRjFu2QsxwE.png

Вы можете встретить зомби которого зовут ,,Тор", это отсылка к фильму ,,Тор"

DWAkmF81BJIcw8uMattMCwFqdrtYuS.png

Есть один скин на главного героя, отсылка заключается в том что скин этот, это персонаж из Left4Dead.

aFSy3utSCHv4DhPfU1FkP7mezBfQLP.png

Так же есть ещё один скин который отсылает нас к игре Hitman.

2PKr7diXhNcbmgPljDbKlIntnh37OG.png

В один момент вы встретите интересного персонажа которого надо проводить до безопасной зоны и он найдёт кольцо по пути и скажет фразу ,,Ага, вот оно Кольцо всевластия! Одно кольцо, что бы править всеми!", это отсылка к серии фильмов ,,Властелин колец"

SZbeEWhx4YIrOhDIeDKLfDM5C2pSDn.png

Вы также встретите ещё выжившего которого надо сопроводить до побережья, в конце когда вы его доведёте до места, он скажет ,,Прощай. Да прибудет с тобой рыба", это фраза нас отсылает к серии фильмов ,,Звёздные войны" 

cEoNB1ujuChFsMoTFyJ1vHpFYhgrcp.png

Также вы встретите ещё одного выжившего который будет вам говорить про какой то Зомбилэнд, это отсылка к фильму ,,Зомбилэнд"

E6lfNxFWZWPAgrOyGF5yIhyJYl4IbV.png

Вот такие были пасхалки в игре Dying Light, их ещё много осталось, если вам понравилась статья, то я сделаю продолжения с другими пасхалками их Dying Light.

До свидания и спасибо что читали эту статью.

ft_nfy avatar

ft_nfy

April 29, 2023 at 08:08 PM

Отличные пасхалки, заценил!

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