Пасхалки в игре Dying Light!

Dying Light — ролевой зомби-экшен от польской студии Techland, известной по играм Dead Island и Call of Juarez. Игра создана на движке. Chrome Engine 6 и вышла 27 января 2015 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, но позже перекачивала на PC.

Не будем зацикливаться на этом, ведь мы собрались здесь что бы посмотреть пасхалки в игры Dying Light которые были в каком то сериале, игре или фильме и т.д

Приступим!

В локации трущобы можно найти легендарный меч ЭКСПАлибур, который сразу отсылает нас к фильму Меч короля Артура 2017 года, где был меч Экскалибур.

Зомби, который был разрезан циркулярной пилой, отсылка на игру Half Life 2.

Также в этой же локации можно найти непримечательную надпись которая нас отсылает к сериалу Star Trek, схожий номер был на одном из звездолётов.

В трущобах есть пекарня под названием Left4Bread, это отсылка на игру Left4Dead.

Когда ни будь вам придётся спуститься в подвал и там вы встретите странную статую ангела, это отсылка к сериалу Doctor Who, в этом сериале есть плачущие ангелы которые передвигаются когда на них не кто не смотрит.

В задании ,,Бункер" вам надо подойти к лифту и от туда выйдет странный зомби, это отсылка на зомби ,,Щелкун" из игры The Last of Us!

В одном из дымоходов в старом городе возле карантинной зоны будет зелёная труба которая переносит нас в локацию одно известной игры, а точнее в Mario

В одном из каньонов можно найти цветок который нельзя сорвать, если вы попытаетесь, то вас перенесут в локацию, это отсылка на игру Plants vs. Zombies.

В одном побережье можно найти лодку какого то выживальщика и там лежит мяч обмазанный краской, это отсылка к фильму ,,Изгой".

В одном из ангаров стоит машина в шипах и оружиях, это отсылка к фильму ,,Безумный Макс"

В одном из домов можно найти подвал под лестницей, это отсылка к Фильму ,,Гарри Потер и Филосовский камень"

Вы можете встретить зомби которого зовут ,,Тор", это отсылка к фильму ,,Тор"

Есть один скин на главного героя, отсылка заключается в том что скин этот, это персонаж из Left4Dead.

Так же есть ещё один скин который отсылает нас к игре Hitman.

В один момент вы встретите интересного персонажа которого надо проводить до безопасной зоны и он найдёт кольцо по пути и скажет фразу ,,Ага, вот оно Кольцо всевластия! Одно кольцо, что бы править всеми!", это отсылка к серии фильмов ,,Властелин колец"

Вы также встретите ещё выжившего которого надо сопроводить до побережья, в конце когда вы его доведёте до места, он скажет ,,Прощай. Да прибудет с тобой рыба", это фраза нас отсылает к серии фильмов ,,Звёздные войны"

Также вы встретите ещё одного выжившего который будет вам говорить про какой то Зомбилэнд, это отсылка к фильму ,,Зомбилэнд"

Вот такие были пасхалки в игре Dying Light, их ещё много осталось, если вам понравилась статья, то я сделаю продолжения с другими пасхалками их Dying Light.

До свидания и спасибо что читали эту статью.