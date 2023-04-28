Пасхалки в игре Dying Light!

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no_name195
April 28, 2023 at 02:29 PM
Dying Light — ролевой зомби-экшен от польской студии Techland, известной по играм Dead Island и Call of Juarez. Игра создана на движке. Chrome Engine 6 и вышла 27 января 2015 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, но позже перекачивала на PC.
Не будем зацикливаться на этом, ведь мы собрались здесь что бы посмотреть пасхалки в игры Dying Light которые были в каком то сериале, игре или фильме и т.д
Приступим!
В локации трущобы можно найти легендарный меч ЭКСПАлибур, который сразу отсылает нас к фильму Меч короля Артура 2017 года, где был меч Экскалибур.
Зомби, который был разрезан циркулярной пилой, отсылка на игру Half Life 2.
Также в этой же локации можно найти непримечательную надпись которая нас отсылает к сериалу Star Trek, схожий номер был на одном из звездолётов.
В трущобах есть пекарня под названием Left4Bread, это отсылка на игру Left4Dead.
Когда ни будь вам придётся спуститься в подвал и там вы встретите странную статую ангела, это отсылка к сериалу Doctor Who, в этом сериале есть плачущие ангелы которые передвигаются когда на них не кто не смотрит.
В задании ,,Бункер" вам надо подойти к лифту и от туда выйдет странный зомби, это отсылка на зомби ,,Щелкун" из игры The Last of Us!
В одном из дымоходов в старом городе возле карантинной зоны будет зелёная труба которая переносит нас в локацию одно известной игры, а точнее в Mario
В одном из каньонов можно найти цветок который нельзя сорвать, если вы попытаетесь, то вас перенесут в локацию, это отсылка на игру Plants vs. Zombies.
В одном побережье можно найти лодку какого то выживальщика и там лежит мяч обмазанный краской, это отсылка к фильму ,,Изгой".
В одном из ангаров стоит машина в шипах и оружиях, это отсылка к фильму ,,Безумный Макс"
В одном из домов можно найти подвал под лестницей, это отсылка к Фильму ,,Гарри Потер и Филосовский камень"
Вы можете встретить зомби которого зовут ,,Тор", это отсылка к фильму ,,Тор"
Есть один скин на главного героя, отсылка заключается в том что скин этот, это персонаж из Left4Dead.
Так же есть ещё один скин который отсылает нас к игре Hitman.
В один момент вы встретите интересного персонажа которого надо проводить до безопасной зоны и он найдёт кольцо по пути и скажет фразу ,,Ага, вот оно Кольцо всевластия! Одно кольцо, что бы править всеми!", это отсылка к серии фильмов ,,Властелин колец"
Вы также встретите ещё выжившего которого надо сопроводить до побережья, в конце когда вы его доведёте до места, он скажет ,,Прощай. Да прибудет с тобой рыба", это фраза нас отсылает к серии фильмов ,,Звёздные войны"
Также вы встретите ещё одного выжившего который будет вам говорить про какой то Зомбилэнд, это отсылка к фильму ,,Зомбилэнд"
Вот такие были пасхалки в игре Dying Light, их ещё много осталось, если вам понравилась статья, то я сделаю продолжения с другими пасхалками их Dying Light.
До свидания и спасибо что читали эту статью.
ft_nfy
April 29, 2023 at 08:08 PM
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