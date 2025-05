Топ 3 игр роблокс

В роблоксе как мы знаем, очень много режимов, и в каждый из них мы поиграть не можем, так как каждый день появляется всё больше и больше, но сейчас я расскажу вам о топ 5 самых интересных режимах в роблокс(на моё мнение), и надеюсь вам понравится этот топ, я надеюсь вам какая то игра понравится, и вы её опробуете! Приятного чтения, мой друг.На 3 месте у нас Adopt Me, игра где нужно ухаживать за своим питомцем, и выполнять квесты для получения внутриигровой валюты и дальнейшей покупки нового питомца. Очень частые обновления, поэтому режим так популярен. Но у игры есть комьюнити, и там любят обманывать на этих самых питомцев. В игре очень много возможностей, есть дома, есть машины, интересно очень проходить квесты. Игра чем то похожа на Pet Simulator, но это с первого взгляда. В игре можно найти друзей, так же в ней есть два типа персонажа - ребёнок и взрослый человек, вы можете создать семью в этой игре, можно обменивать своих питомцев, на других. Например ты можешь обменять два питомца на одного более лучшего у игроков.На 2 месте Evade, в этой игре нужно бегать от смешных картинок( Next Bots ) и это весело! Особенно с друзьями, можно делать разные трюки, запрыгивать, покупать бусты для скорости твоего персонажа, и так же покупать разные аксессуары для твоего персонажа.Можно даже самому стать смешной картинкой вроде как, но за это придётся заплатить робаксами. В игре очень много карт, и много людей в неё играют, так что игра не даст заскучать, и заберёт у вас не один вечер. Как и во всех онлайн играх вы можете здесь найти друзей, во всяком случае - я их нашёл, и играю с ними иногда в Evade.На 1 месте Blox Fruits, здесь есть миры, в мирах есть острова, и в каждом острове есть свои боссы и враги, ты - только что попал на остров для 1 - 15 уровней, и тебе нужно начинать здесь, начинать выполнять квесты и убивать врагов. И когда ты поднимешься до 15 лвла то ты идёшь на другой остров, и делаешь там тоже самое только до большего уровня. Так же в игры есть фрукты, у них есть разные способности, например Магма - он даёт тебе 5 способностей и одна из них - перемещаться как магма, то есть, ты превращаешься в магму и перемещаешься в виде магмы ( жидкой магмы по земле )И например у фрукта света есть способность летать как луч света. В игре много разнообразия, и ещё больше приключений вас ждёт на втором острове, а после второго острова на третьем. Можно побороться с друзьями на арене, а так же поучаствовать в рейдах.Ну и на этом всё, это были 3 самых лучших роблокс игры по МОЕМУ мнению, надеюсь они вам тоже понравились! Всем удачи!

Draxsikys_YT

по мне так топ некорректный. Топ должен быть специализирован под какой-то жанр, я к примеру под жанр survival на 1 место поставил бы starscape или northwind, а на 2 я бы поставил wind of fortune или trident survival (это мое личное мнение), и так с другими жанрами. Надеюсь автор увидит этот коммент и изменит топ.



P.S. вместо Evade рекомендую игру "Running from the internet!", в игре есть бомбы, мины, гравитационная бомба которую можно использовать для прыжка. Очень советую "Running from the internet!" (а еще называемые мной игры выше)