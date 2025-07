faceit, почему античит лучше чем у игры

Администраторы FACEIT научились автоматически блокировать пользователей, которые пользуются некоторыми видами читов. Баны выдают как по одному, так и «волнами», чтобы хакерам было труднее понять, какая программа появилась в базе сервиса. Кроме того, механизм отслеживания подозрительных аккаунтов теперь помечает больше новых учётных записей. FACEIT также опубликовала статистику о читерах за 8-20 января. Аккаунты со средним возрастом 99 дней потеряли 1 529 пользователей. 581 из них заблокировали во время первого матча, 911 нарушителей забанили к пятой игре Платформа FACEIT появилась в 2012 году. На ней можно участвовать в чемпионатах по CS:GO, Dota 2, World of Tanks, League of Legends, Smite, Overwatch и модификации Classic Offensive. Valve использует FACEIT для открытых отборочных к major-турнирам по Dota 2, а профессиональные игроки в CS:GO тренируются в закрытом ладдере FPL.

