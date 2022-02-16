задача, просто попробовать обьяснить мне почему разработчики не могут создать такой же античит.

Capitan__Ylitka

Ну так тут все очевидно. Вальвы все делают через одно место. Им нужно побольше бабок срубить прежде всего. А на античит им уже давно насрать.