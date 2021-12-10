Mortal Kombat Mobile Подробный обзор

По мне как самая прикольная игра - это Mortal Kombat Mobile. Наш любимый файтинг но на телефонах! Вышла эта прекрасная игра 7 апреля 2015 года. Вроде игра не такая новая а графика бомба! Признайтесь вы бы хотели себе крутых персонажей чтобы всегда выигрывать.



Эта игра очень крутая! Погнали дальше!









А теперь расскажу по подробней: В игре также есть испытания, проходя которые вы сможете получить персонажей. Уровни сложности разные бывает легко а бывает невозможно. Ну конечно самое главное - это сюжет. Он очень интересный. Я его полностью прошёл, выражаясь сленгом это ИМБА! Есть и ещё дополнительный способ получать награды - это Башни. Проходя всю башню вы получите ценные награды.Это ещё не всё. Есть валюта - Души. Их можно купить за деньги или смотреть рекламу, выполнять задания. Есть ещё много источников получения душ. А я забыл сказать есть ещё онлайн режим, то есть вы дерётесь с настоящими игроками, и выбираете команду из ваших лучших персонажей! В ней даже есть персонажи изИх там много. Они очень сильные. А про их проработанность я промолчу. Это крутизна! Вы также можете улучшить своих персонажей и сделать их ещё сильней. Ну как во всех играх может быть магазин, а внет. Шучу, конечно же и в этой игре есть магазин. Там можно покупать персонажей, 3 персонажа каждые несколько часов случайные. Есть наборы за настоящие деньги, а есть за души, но там уже как повезёт, выпадет главный приз или нет никто не знает. Но в описании набора можно посмотреть процент выпадения тех, или иных призов. Есть бесплатные ежедневные наборы! Ещё есть режим заданий, то есть если вы задание проходите успешно, то вам дают награды, может даже и персонажа! Когда вы выбирайте персонажей сверху есть полоса - процент на успешное завершение задания. Если 100% ну вы поняли значит вы пройдёте задание. За каждых персонажей дают бонус, или же запрещают брать каких-либо персонажей. Всегда по разному. Если вы пройдёте задание, то вам дают определённое количество душ. В игру каждый раз добавляют тематические башни, новых персонажей и многое другое!Ну чтобы вы не боялись за свой аккаунт, есть специальная система WBplay. Вы регистрируйте аккаунт и все ваши данные не стираются. Вы в любой момент их восстановите войдя в свой аккаунт WBplay!Конечно сами разработчики могут вам выделять разные награды, иногда даже очень хорошие!Есть определённые редкости:самая низкая,тоже не редкая,сбалансированная, а воточень редкая.Желаю вам таких же игровых удач, и в жизни тоже. Спасибо за прочтение. Обращаюсь к админам сайта: Ребята вы лучшие!Спасибо! Благодаря Вам можно выкладывать свои мысли о играх.Ждите. Скоро будут ещё статьи!