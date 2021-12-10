Mortal Kombat Mobile Подробный обзор

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novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
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novice rank iconTecna23: Было мало хаха
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
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SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem28 от Дождя.
novice rank iconTecna23: привет
novice rank iconKeshav Kumar: привет
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord, чтобы участвовать в ежедневных розыгрышах гемов!
novice rank iconDream 300: хх
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Я хочу это
novice rank iconArthursTwin: Что происходит, кто сегодня собирается заработать деньги?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: доброе утро
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
novice rank iconGamer /: Привет всем
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem191 от Дождя.
novice rank iconpkeydrop876543: Как лучше всего здесь начать зарабатывать и как камни превращаются в награды? Раньше, по-моему, было 7000 за 50 наград. А сейчас как? Это вообще выгодно? Потому что я не знаю.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: эй
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: привет
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
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Mortal Kombat Mobile Подробный обзор

ANDREASGANG avatar

ANDREASGANG

December 10, 2021 at 12:33 AM

По мне как самая прикольная игра - это Mortal Kombat Mobile. Наш любимый файтинг но на телефонах! Вышла эта прекрасная игра 7 апреля 2015 года. Вроде игра не такая новая а графика бомба! Признайтесь вы бы хотели себе крутых персонажей чтобы всегда выигрывать.  

   Эта игра очень крутая!  Погнали дальше!


 
     


А теперь расскажу по подробней: В игре также есть испытания, проходя которые вы сможете получить персонажей. Уровни сложности разные бывает легко а бывает невозможно. Ну конечно самое главное - это сюжет. Он очень интересный. Я его полностью прошёл, выражаясь сленгом это ИМБА! Есть и ещё дополнительный способ получать награды - это Башни. Проходя всю башню вы получите ценные награды. 

 Это ещё не всё. Есть валюта - Души. Их можно купить за деньги или смотреть рекламу, выполнять задания. Есть ещё много источников получения душ. А я забыл сказать есть ещё онлайн режим, то есть вы дерётесь с настоящими игроками, и выбираете команду из ваших лучших персонажей! В ней даже есть персонажи из Mortal Kombat 11. Их там много. Они очень сильные. А про их проработанность я промолчу. Это крутизна! Вы также можете улучшить своих персонажей и сделать их ещё сильней. Ну как во всех играх может быть магазин, а в Mortal Kombat Mobile нет. Шучу, конечно же и в этой игре есть магазин. Там можно покупать персонажей, 3 персонажа каждые несколько часов случайные. Есть наборы за настоящие деньги, а есть за души, но там уже как повезёт, выпадет главный приз или нет никто не знает. Но в описании набора можно посмотреть процент выпадения тех, или иных призов. Есть бесплатные ежедневные наборы! Ещё есть режим заданий, то есть  если вы задание проходите успешно, то вам дают награды, может даже и персонажа! Когда вы выбирайте персонажей сверху есть полоса - процент на успешное завершение задания. Если 100% ну вы поняли значит вы пройдёте задание. За каждых персонажей дают бонус, или же запрещают брать каких-либо персонажей. Всегда по разному. Если вы пройдёте задание, то вам дают определённое количество душ. В игру каждый раз добавляют тематические башни, новых персонажей и многое другое! 

   Ну чтобы вы не боялись за свой аккаунт, есть специальная система WBplay. Вы регистрируйте аккаунт и все ваши данные не стираются. Вы в любой момент их восстановите войдя в свой аккаунт WBplay!  

    Конечно сами разработчики могут вам выделять разные награды, иногда даже очень хорошие! 


 Есть определённые редкости: Коричневая, Серебряная, Золотая, Алмазная. Коричневая самая низкая, Серебряная тоже не редкая, Золотая сбалансированная, а вот Алмазная очень редкая.
  

 Желаю вам таких же игровых удач, и в жизни тоже. Спасибо за прочтение. Обращаюсь к админам сайта: Ребята вы лучшие! 

Спасибо! Благодаря Вам можно выкладывать свои мысли о играх. 



Ждите. Скоро будут ещё статьи!   rv7diStjQsAXYH5a8HHTZDrBBR1nWa.jpeg
   
ANDREASGANG avatar

ANDREASGANG

December 10, 2021 at 12:44 AM

Ребят как вам статья?
Pengiun avatar

Pengiun

December 10, 2021 at 04:26 PM

круто

ANDREASGANG avatar

ANDREASGANG

December 10, 2021 at 04:27 PM

спасибо
Dan2_23 avatar

Dan2_23

December 10, 2021 at 08:20 PM

круто
zhanat_esetov avatar

zhanat_esetov

January 24, 2022 at 02:03 PM

Всем привет уважаемые комбатанты! ))) Я не так давно решил начать свой канал по МК мобайл на ютубе, прошу подписаться и посмотреть, стараюсь делать интересный контент)
ссылка на канал - https://www.youtube.co…h3QVCVOlpXujqmIlF1WWbQ
Прошу строго не судить) я пока начинающий в этом деле. Но может кому будет интересно и полезно что и как ))) а так же на канале есть розыгрыши душ и аккаунтов готовых. всем спасибо!
https://www.youtube.co…h3QVCVOlpXujqmIlF1WWbQ
otvertka777 avatar

otvertka777

January 25, 2022 at 12:37 AM

неплохо
SasukeUTiha2010 avatar

SasukeUTiha2010

January 25, 2022 at 03:19 PM

эта игра параша я её на персов и на урон взламывал и ни какого бана не прилетело

tanya_nivnya avatar

tanya_nivnya

January 25, 2022 at 03:24 PM

круто
shilovsergg avatar

shilovsergg

January 26, 2022 at 12:08 AM

неплохая игруля
nbbk21nnnn avatar

nbbk21nnnn

February 1, 2022 at 11:47 PM

прикольнооооооо
nikita231243435 avatar

nikita231243435

February 8, 2022 at 12:09 AM

Параша а не игра

Vania0506 avatar

Vania0506

February 8, 2022 at 04:19 AM

ем привет
fire39 avatar

fire39

February 8, 2022 at 03:03 PM

hfgdhgdfhghfg
aNdReWuS avatar

aNdReWuS

February 9, 2022 at 01:56 PM

тевирп
tipo_bogdan avatar

tipo_bogdan

February 10, 2022 at 01:00 PM

игра лютый топ
Anon1644488911 avatar

Anon1644488911

February 10, 2022 at 04:30 PM

Играю в мк с 2018 года игра за это время не надоела ! не мало важно так как во что только не играл на телефоне все рано или поздно надоедает , разработчики не забили на игру частые обновы , добавляют новых персов и задания , жаль было только то что часто добавляют спец наборы а души (игровая валюта ) не так легко насобирать и с одного набора очень маленький % чтобы что-то выпало , собирал 60$ чтобы купить 2к душ в игре , перед покупкой решил чекнуть можно ли где-то дешевле их взять нашёл сайт где намного дешевле стояло чем в игре оплатил и никто ничего даже не отписал ничего ( скам ) уже расстроился , ну решил еще один шанс дать , и наткнулся на телегу с бустом душ, подумал и решился написать им , все оплатил скинул данные думал на 95% что опять скам , смотрю отписали готово проверяйте , захожу в игру а там 5к душ и 5лям золота , честно был в диком восторге так как нашёл то что искал еще и 5к 300₽ а не 100$ как в игре , итог : кто ищет тот всегда найдёт:) если кто хочет тоже душ там вроде ток один канал в телеге “ mkmobile3 „ беру теперь в них на постоянке и всем друзьям уже рассказал ) рекомендую )
andrey_sokol avatar

andrey_sokol

July 7, 2023 at 04:44 PM

Previously, the game was not bad until update 4.0 from now on, the game is constantly trying to let you down for donations. Since update 4.2.0, numerous bans have begun. Absolutely any person can be banned, especially if you play in the Faction Wars, and someone complained about you, without checking you will be banned. Banyat constantly at any time. They put the game, instead of entertainment, as work. To be banned later. There is no use from the support service, they only write an unsubscribe, and that's it. The terms of use of the service, void, protect only the company, and the company and the developers are not responsible for anything. The appeal of the ban is answered with replies. When asked about the evidence of the use of the exploit, they immediately begin to ignore. And they stop responding. I DO NOT RECOMMEND IF YOU ARE A BEGINNER TO START PLAYING THIS GAME! You will encounter diamond characters not dropping, or tower equipment partially not dropping as the game becomes a donation dump. And the benefits are given to donations. If your child plays this game, do not link your card to your account! The developers' greed is off the charts, the prices are not adequate, and the lack of good competition, gives the developers what they want. The game uses the casino method, by changing the percentages and the chance of characters and equipment falling out.


Moreover, the company does not protect the players, but does everything possible to get as many donations as possible. Donat has become the main incentive to play Mortal Kombat mobile since update 4.2
andrey_sokol avatar

andrey_sokol

July 7, 2023 at 04:49 PM

В основном часто стали банить, в Mortal Kombat mobile, не чего не делает служба поддержки только отписки. Нет доказательств на использование эксплойта, при попытки запросить, тут же игнор. В целях издевательств над игроками выставляют наборы с френдшипа и бруталити, который был в забаненном акаунте. Из минусов отсутствия конкурентов, не адекватные цены на вымышленные предметы., нет защиты игроков.
andrey_sokol avatar

andrey_sokol

July 7, 2023 at 04:52 PM

Не смотря на то что донат, впн, это тоже эксплойт. Преимущество дают только болгерам, и донатерам.

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