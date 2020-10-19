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Skywars и World of Warships

Lookment avatar

Lookment

October 19, 2020 at 02:07 AM

Привет. Сегодня мы поговорим о интересной и увлекательной игре.SKYWARS. Мы обговорим разные тактики как быстрей научится побеждать и зарабатывать монеты.


Привет добро пожаловать в SKYWARS. Тут можно добывать ресурсы, устраивать PVP, также играть с друзьями. Но игра не сохраняет вещи которые ты купил за монеты тогда я тебе советую подумать прежде чем купить кое кокой дорогой меч или кирку. 
Когда ты бежишь на врага не спиши ведь он может убрать перед тобой блоки и ты в прочем ты знаешь что случится.
Когда ты остался один то ты победил и игра заканчивается за 20 побед вы получаете деревянную браню, 80-золотую, 120-железную, 200-олмазную. Броня может закрыть тебя от стрел и не нанесет тебе урона!!!!По середине карты летает большой остров в нем больше всего ресурсов. Вот тебе совет если игрок бежит и ты стреляешь из лука то стреляй в перед ним. Чтобы зайти в дверь на которой написано 16bit надо зайти в групу создателя и ты сможешь зайти туда. В игре много доната и по этому ты можешь купить себе что-то крутое но если ты плохо играешь то в игре есть другие люди которые долго играют и могут тебя убить. Играй осторожно и не теряй бдительность ведь убьют даже глазом не моргнут. Игра долгая и трудная можешь злится когда играешь. Множество разговаривает на англ. языке по этому понимать игроков будет сложно. Советую тебе если ты не уверен что победишь в PVP то попробуй подружится дружба в этой игре одно что поможет тебе победить просто дождаться конца игры. Я бывает ищу сервер где мало игроков так легче выигрывать в бою. 
Давай поговорим о VIP в игре есть два VIPа один дороже другой не очень дорогой. В випе есть разные вещи за победы но повторяю если ты плохо играешь то не VIP, не валюта тебе не поможет. Надо изучать стратегии ведь именно стратегии тебе помогут победить. Есть разные стратегии например убрать блоки перед игроком, выстреливать в него из лука, убить мечем или скинуть. Игроки бывают усердными до посинения но проигрывают моментально когда пытаешься кого-то убить не волнуйся ведь когда волнуешься можешь повернуть экран не туда и ты упадешь, а ждать в лобби ты не очень хочешь. Деньги просто так не трать ведь потом не вернешь и будешь жалеть что купил что-то дорогое. Я думаю ты уже хочешь попробовать сыграть, но я тебя приостановлю ведь игра очень сложная и может заставить купить дорогие вещи но если тебе не разрешают то советую копить монеты в игре, а потом когда захочешь можешь купить себе кучу вещей и оторваться по полной. Мне кажется что ты готов сыграть в игру. Только поставь этой статье лайк и стань моим другом я буду очень рад. Я все обговорил, что мог подсказал все что знал все сказал. Прощай до встречи.
 С вами был Lookment  и до встречи.jBiizHuOtZTLB3EO4SRR594GpEq34o.png
Lookment avatar

Lookment

October 19, 2020 at 05:56 PM

Здрасте
nectornormal avatar

nectornormal

October 19, 2020 at 07:15 PM

здравствуйте как дела
AlanWalker32 avatar

AlanWalker32

October 19, 2020 at 07:48 PM

Да, игра не плохая
AlanWalker32 avatar

AlanWalker32

October 19, 2020 at 07:49 PM

Но минусы всё же есть. Много вещей можно получить только за донат. А бесплатный не очень сильно поможет в бою
xX_SOSISON_Xx avatar

xX_SOSISON_Xx

October 19, 2020 at 09:36 PM

классная статья!
veterok40000 avatar

veterok40000

October 23, 2020 at 01:01 AM

Что то похожее на майнкрафт, но не заинтересовало, спасибо за старания
Xtreme1338 avatar

Xtreme1338

October 23, 2020 at 02:09 AM

Тот же Скайварс - но немного сырой
Astroe avatar

Astroe

October 24, 2020 at 10:07 PM

прочитал пойду посмотрю игруху
Ixhhdujxgh avatar

Ixhhdujxgh

October 25, 2020 at 09:06 AM

круто го хакер
Mishakiller090gg avatar

Mishakiller090gg

October 25, 2020 at 11:54 AM

вааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааау

MrGOy12345 avatar

MrGOy12345

October 25, 2020 at 05:32 PM

Крута
n1ko_13 avatar

n1ko_13

October 29, 2020 at 12:46 PM

Классная игра
789654123mn avatar

789654123mn

February 9, 2021 at 02:23 PM

ясненько
Jgodjldld avatar

Jgodjldld

February 9, 2021 at 03:40 PM

что лмао
36517eta avatar

36517eta

February 9, 2021 at 04:00 PM

понятнинько
Debuldar avatar

Debuldar

February 9, 2021 at 05:02 PM

понятно
Stapikad9813 avatar

Stapikad9813

February 9, 2021 at 11:58 PM

Все достойно объяснил!
dvdgr543 avatar

dvdgr543

February 10, 2021 at 12:14 AM

ЭМ ЧТО ТУТ ПРОИЗХОДИТ ?
ВАПРОРПАВАПРПАВАПРАВ

dvdgr543 avatar

dvdgr543

February 10, 2021 at 12:14 AM

ЯЧСЧМСИСТМРПВПВКЕАРАРПОПРИАПРОТПРОТПРТ МИТАСАВИТА МРАВКНРСИНАРААПРВАПВРАПВРПЫОЫЛЯВТУПОАСИЧЫОАТНСУРТАМ

virusdanger1 avatar

virusdanger1

February 10, 2021 at 12:46 AM

норм

meow987111 avatar

meow987111

October 4, 2021 at 06:20 PM

Интересная игра.
qtype_ avatar

qtype_

October 4, 2021 at 11:00 PM

Игра не популярна, сырая, зачем нужно было статью про нее писать? :no_mouth:
ars9 avatar

ars9

October 6, 2021 at 11:07 PM

Интересная игра.Что то похожее на майнкрафт
Anon1633774881 avatar

Anon1633774881

October 16, 2021 at 07:03 PM

Спасибо большое.
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