Skywars и World of Warships

Привет. Сегодня мы поговорим о интересной и увлекательной игре.SKYWARS. Мы обговорим разные тактики как быстрей научится побеждать и зарабатывать монеты.

Привет добро пожаловать в SKYWARS. Тут можно добывать ресурсы, устраивать PVP, также играть с друзьями. Но игра не сохраняет вещи которые ты купил за монеты тогда я тебе советую подумать прежде чем купить кое кокой дорогой меч или кирку.Когда ты бежишь на врага не спиши ведь он может убрать перед тобой блоки и ты в прочем ты знаешь что случится.Когда ты остался один то ты победил и игра заканчивается за 20 побед вы получаете деревянную браню, 80-золотую, 120-железную, 200-олмазную. Броня может закрыть тебя от стрел и не нанесет тебе урона!!!!По середине карты летает большой остров в нем больше всего ресурсов. Вот тебе совет если игрок бежит и ты стреляешь из лука то стреляй в перед ним. Чтобы зайти в дверь на которой написано 16bit надо зайти в групу создателя и ты сможешь зайти туда. В игре много доната и по этому ты можешь купить себе что-то крутое но если ты плохо играешь то в игре есть другие люди которые долго играют и могут тебя убить. Играй осторожно и не теряй бдительность ведь убьют даже глазом не моргнут. Игра долгая и трудная можешь злится когда играешь. Множество разговаривает на англ. языке по этому понимать игроков будет сложно. Советую тебе если ты не уверен что победишь в PVP то попробуй подружится дружба в этой игре одно что поможет тебе победить просто дождаться конца игры. Я бывает ищу сервер где мало игроков так легче выигрывать в бою.Давай поговорим о VIP в игре есть два VIPа один дороже другой не очень дорогой. В випе есть разные вещи за победы но повторяю если ты плохо играешь то не VIP, не валюта тебе не поможет. Надо изучать стратегии ведь именно стратегии тебе помогут победить. Есть разные стратегии например убрать блоки перед игроком, выстреливать в него из лука, убить мечем или скинуть. Игроки бывают усердными до посинения но проигрывают моментально когда пытаешься кого-то убить не волнуйся ведь когда волнуешься можешь повернуть экран не туда и ты упадешь, а ждать в лобби ты не очень хочешь. Деньги просто так не трать ведь потом не вернешь и будешь жалеть что купил что-то дорогое. Я думаю ты уже хочешь попробовать сыграть, но я тебя приостановлю ведь игра очень сложная и может заставить купить дорогие вещи но если тебе не разрешают то советую копить монеты в игре, а потом когда захочешь можешь купить себе кучу вещей и оторваться по полной. Мне кажется что ты готов сыграть в игру. Только поставь этой статье лайк и стань моим другом я буду очень рад. Я все обговорил, что мог подсказал все что знал все сказал. Прощай до встречи.С вами был Lookment и до встречи.