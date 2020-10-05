Пора возвращаться в Доту

Dota 2 – игра, которую, по моему скромному мнению, я считаю лучше любой другой, сколь громко это бы не звучало. Пусть в последние года популярность этой игры пошатнулась, мне есть, чем вас заново заинтересовать.

Dota 2 – игра, которую, по моему скромному мнению, я считаю лучше любой другой, сколь громко это бы не звучало. Пусть в последние года популярность этой игры пошатнулась, мне есть, чем вас заново заинтересовать.



1 Задача игры

2 команды по 5 человек, территория поделена по диагонали пополам, силы добра(Radiant) против сил зла(Dire). Каждый игрок выбирает себе персонажа из большого «ассортимента» со своими индивидуальными способностями. На протяжении игры имеется, грубо, две основные задачи - зарабатывать золото (за убийство врагов или вражеских крипов (независимые человечки, сражающиеся за свою сторону) и покупать за это золото предметы, усиливающие твои способности и характеристики, и вторая задача - разрушить все вражеские постройки, что даст команде победу. Описание исключительно общее и отдалённое.



2 Что нынче не так с игрой? С появлением игр жанра battle royale (PUBG, Fortnite, COD mobile, и т.д.), большим количеством возможностей людям сыграть в «тяжелые» видеоигры (assasin’s creed series, resident evil, cyberpunk, become human, и т.д.), появление Among Us и прочих «вирусных» игр, и что самое главное, незначительными, но всё же проблемами в самой Dota 2. И всё же для меня, факт присутствия в один момент не больше 200-400 тысяч человек онлайн в игре меня огорчает



3 Почему я считаю эту игру действительно достойной, и, можно сказать, вечной?

Меня крайне впечатляет идеальный баланс сложности (большое количество героев, предметов, микро- и макро- составляющих игры) игры и доступности, ибо при всей своей массе деталей, игра обрела огромное количество фанатов и стала занимать место в тройке (в какие-то времена даже двойке) самых популярных игр с самым высоким бюджетом на турнирах (до 35 000 000 долларов). Игра требует думать, но и позволяет в достаточной мере наслаждаться ею, не напрягаясь сверх меры (хотя многие игроки, как мне иногда кажется, вообще не знают, что в этой игре надо думать). Это заметно выгодно отличает её от, скажем, CS GO, где, откровенно, думать приходится куда меньше, ибо тонкостей в разы меньше (разве что микроконтроль там требуется значительно выше). Также игра невероятно красочная, когда встречаются 5 игроков против 5 и все схватываются, применяют в сумме десятки способностей и предметов, всё поле боя заливается разными цветами, эффектами, и прочим, отчего это всё выглядит как галлюциногенный трип. До сих пор поражаюсь, как профессиональные игроки понимают что вообще происходит в этом «месиве». Хотел бы прикрепить сюда парочку видео, да не выйдет, но при просмотре профессиональных турниров вы поймете о чем я.



4 Подводим итоги

Для людей, никогда не игравших в Dota 2, я рекомендую попробовать, а для всего сообщества игры хотел бы вернуть его в былые времена, когда Дота была у каждого второго на слуху. Игра действительно стоит своего и, я уверен, ещё может ворваться в рейтинг самых популярных игр с огромной активностью.



5 Послесловие

Мнение сугубо субъективное. Спасибо за внимание!