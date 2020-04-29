оцените игру

как вам игра? От одного до десяти, если не лень, то можете описать?
игра 7с10 почему потомучто все одноразово а если сезоны то они йдут месяц и все пропадпет
много доната и тд
без доната смысла играть нету
Last Day on Earth — это бесплатная многопользовательская зомби-сурвайвал стратегия, в которой все выжившие следуют единой цели: оставаться живыми настолько долго, насколько это возможно и убивать зомби ходячих мертвецов. Здесь не осталось места для дружбы, любви и сострадания. Смертельная пандемия чумы превратила мир в мертвую зону. Ты можешь доверять только себе в этом пост-апокалиптическом мире, инфицированном ходячими мертвецами и зомби.
У тебя нет права на ошибку, твоя задача - выжить любой ценой!
Игра топ но иногда прям тяжело без доната а так можно и жить без него
Играл очень давно, уже даже считаюсь олдом, игра по себе очень сильно захватившая , интересная в плане развития персонажа и его базы, есть трудности с началом но позже становится легче.