оцените игру

Last Day on Earth — это бесплатная многопользовательская зомби-сурвайвал стратегия, в которой все выжившие следуют единой цели: оставаться живыми настолько долго, насколько это возможно и убивать зомби ходячих мертвецов. Здесь не осталось места для дружбы, любви и сострадания. Смертельная пандемия чумы превратила мир в мертвую зону. Ты можешь доверять только себе в этом пост-апокалиптическом мире, инфицированном ходячими мертвецами и зомби. У тебя нет права на ошибку, твоя задача - выжить любой ценой!

