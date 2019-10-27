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КАМНИ ДУШ И ИХ ЗАРАБОТОК!!!

_37965 avatar

_37965

October 27, 2019 at 02:09 PM

Здравствуйте, юные Маги, в данной статье я Вам кратко расскажу как получить дополнительные камни Душ,

Приятного просмотра данной статьи, не забудьте оценить её своим многоуважаемым лайком и тогда камни Душ к вам упадут на 

руны.


Методы получения КД ( Камней душ ) в платформе "GameHag":

1. Самый простой способ из всех это донат но так как он всем не доступен то Вам следует прочесть ниже.

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2. Подписка на дискорд 

Чтобы подписаться на дискорд, Вам следует  нажать на камень Душ и выбрать "Подписка на наш Дискорд канал", за это Вы получите целых 20 камней Душ, это довольно таки не плохо

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3. Подписка на соц.сети

Подписавшись на соц.сети "ГеймХага" и поставив отметку "Нравится" они вас наградят камнями Душ

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4. Развлечения

Играя в мини-игры Вы получайте Камни Душ но этот способ не есть эффективным и по этому он более следует для развлечения

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5. Испытай удачу.

Для данной функции нужно прокачать свой профиль, набив необходимый уровень профиля Вы сможете поставить свою ставку на

ячейку, там довольно таки можно сорвать неплохой Куш, но главное не втянутся

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6. Проходи викторины

Ответив на несколько вопросов за 5 минут Вы получите около 200 Камней душ ( Доступно раз в 5 дней )

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7. Играй в игры на мобильном устройстве.

Играя в игре на мобильном устройстве и набив необходимый уровень в игре Вы мгновенно получите Камни Душ

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8.  Реферальная система.

Благодаря ей вы приглашаете своих друзей из реальной либо виртуальной жизни и при регистрации они введут ваш бонусный код

Вы получите уведомления и своё Вознаграждения. 

Этот способ является очень прибыльным если вы заполучили хороший авторитет в соц.сетях либо же в реальной жизне.

Канал на соц.сети к примеру YouTube - очень поможет Вам.

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9. Просмотр рекламы. 

За одну просмотренную рекламу примерной длительностью около 30 секунд ВЫ получите 1 камень Душ.-

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10. Написания статьи.

Если у вас расширен словарный запас и есть желания то Вы можете написать полезную статью другим пользователям и за это 

будете вознагражденны

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В данной статье я Вам рассказал десять ( 10 ) самых простых способов как получить камни Душ, также не забывайте о боте 

"Ведьма" которая довольно таки уже и умна и поможет Вам в дальнейшем

 

С уважениям пользователь 

_37965

Rtx666 avatar

Rtx666

October 27, 2019 at 06:30 PM

спасибо за информацию. круто!
goryavina75 avatar

goryavina75

October 28, 2019 at 05:50 PM

спасибо,много полезной информации
RotrotRotrott avatar

RotrotRotrott

October 29, 2019 at 03:21 PM

Все понятно обьяснили
ashata avatar

ashata

October 31, 2019 at 03:12 PM

Очень полезно, с удовольствием воспользуюсь советами.
kotikmaytik352 avatar

kotikmaytik352

October 31, 2019 at 03:45 PM

очень прикольно

GeneralCheeseCake avatar

GeneralCheeseCake

November 1, 2019 at 10:59 PM

Копипаста. Ты тупо скопировал
dmbdk avatar

dmbdk

November 2, 2019 at 09:56 PM

Почему мне не дали камни душ? Задание я выполнил.
dimasi_816 avatar

dimasi_816

November 3, 2019 at 01:32 AM

спасибо за информацию

dimasi_816 avatar

dimasi_816

November 3, 2019 at 01:32 AM

спасибо

dimasi_816 avatar

dimasi_816

November 3, 2019 at 01:32 AM

спасибо огромное

ogireca avatar

ogireca

November 3, 2019 at 03:16 AM

Очень хорошо спасибо
rop_73 avatar

rop_73

November 3, 2019 at 09:43 AM

Спасибо помогло
MonkeyWine avatar

MonkeyWine

November 5, 2019 at 04:59 PM

Благодарю
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

November 5, 2019 at 05:27 PM

Это уже было
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

November 5, 2019 at 05:27 PM

Пока рекламу смотрю
Frartay avatar

Frartay

November 5, 2019 at 05:43 PM

Спасибо
yarikcvetkov avatar

yarikcvetkov

November 5, 2019 at 08:52 PM

Спасибо помог!
boring_bobr avatar

boring_bobr

November 13, 2019 at 06:31 PM

Спасибо

RAMIYA095000000 avatar

RAMIYA095000000

November 13, 2019 at 06:42 PM

Спасибо
robiktopik avatar

robiktopik

November 13, 2019 at 07:04 PM

Немного тупо но помогло
serzant avatar

serzant

November 13, 2019 at 07:35 PM

Через сколько они начесляются
serg1 avatar

serg1

November 14, 2019 at 11:09 PM

четко
danil4110 avatar

danil4110

November 15, 2019 at 12:59 AM

Годно
ginnaz3 avatar

ginnaz3

November 15, 2019 at 01:17 AM

спосибо

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