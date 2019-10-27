КАМНИ ДУШ И ИХ ЗАРАБОТОК!!!

Здравствуйте, юные Маги, в данной статье я Вам кратко расскажу как получить дополнительные камни Душ,

Приятного просмотра данной статьи, не забудьте оценить её своим многоуважаемым лайком и тогда камни Душ к вам упадут на



руны.

Методы получения КД ( Камней душ ) в платформе "GameHag":

1. Самый простой способ из всех это донат но так как он всем не доступен то Вам следует прочесть ниже.



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2. Подписка на дискорд

Чтобы подписаться на дискорд, Вам следует нажать на камень Душ и выбрать "Подписка на наш Дискорд канал", за это Вы получите целых 20 камней Душ, это довольно таки не плохо



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3. Подписка на соц.сети

Подписавшись на соц.сети "ГеймХага" и поставив отметку "Нравится" они вас наградят камнями Душ



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4. Развлечения



Играя в мини-игры Вы получайте Камни Душ но этот способ не есть эффективным и по этому он более следует для развлечения



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5. Испытай удачу.

Для данной функции нужно прокачать свой профиль, набив необходимый уровень профиля Вы сможете поставить свою ставку на



ячейку, там довольно таки можно сорвать неплохой Куш, но главное не втянутся



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6. Проходи викторины



Ответив на несколько вопросов за 5 минут Вы получите около 200 Камней душ ( Доступно раз в 5 дней )



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7. Играй в игры на мобильном устройстве.



Играя в игре на мобильном устройстве и набив необходимый уровень в игре Вы мгновенно получите Камни Душ



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8. Реферальная система.



Благодаря ей вы приглашаете своих друзей из реальной либо виртуальной жизни и при регистрации они введут ваш бонусный код



Вы получите уведомления и своё Вознаграждения.

Этот способ является очень прибыльным если вы заполучили хороший авторитет в соц.сетях либо же в реальной жизне.

Канал на соц.сети к примеру YouTube - очень поможет Вам.



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9. Просмотр рекламы.

За одну просмотренную рекламу примерной длительностью около 30 секунд ВЫ получите 1 камень Душ.-



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10. Написания статьи.



Если у вас расширен словарный запас и есть желания то Вы можете написать полезную статью другим пользователям и за это



будете вознагражденны

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В данной статье я Вам рассказал десять ( 10 ) самых простых способов как получить камни Душ, также не забывайте о боте



"Ведьма" которая довольно таки уже и умна и поможет Вам в дальнейшем

С уважениям пользователь

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