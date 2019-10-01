Обновления в Clash Royale

В данной статье я расскажу вам об игре Клеш Рояль и его новым обновлениям, которое шокировало всех игроков данного приложенияю

Здравстуйте дорогие друзья, сайта Gamehag.com, в данной теме я расскажу Вам о новом обновлении игры Клеш Рояль и самой системе которая побудована в даном приложении.

Ну что же для начала мы расскажем Вам что такой Клеш Рояль

Клеш Рояль - это мобильное приложения, в котором суть является победить онлайн игрока, захватив его башни.



НОВОЕ ОБНОВЛЕНИЯ:



В данном приложении добавили обновления в котором убрали режим "2 на 2", для начала Вам расскажу что такое режим "2 на 2", данный режим включает в себя соревнования в которым вы с рандомны онлайн игроком либо же своитм другом, соревнуетесь за завоевания башень, с разными колодами либо же колодами на выбор.

Теперь же сами разработчика данного приложения сделали так некую кнопку тачпад в которой ВЫ спроможны выбрать соревнования с таких как "2 на 2" "Выбор карт" либо же "Нокаут бандиток", тоисть ВЫ со своим другом выбераете режим соревнования и запускатесь в так званную "каточку" - катка это так званный режим сореванования, тоисть сам бой в котором ВЫ со своим другом соревновуетесь за награждения сундук.

Сундук бывает от деревянного до легендарного, также есть такие сундуку как серебренный, золотой, огромный, магический, сундук с молний и легендарный - данные сундуки написанны по возрастания, думаю это тоже вам будет полезно.

В Клеш Рояль всего есть 12 арен, это простые арены при повышении которых вам дают ускорения открывание сундуков на 24 часов, и меняют вам дизлокаюцию либо же выражаясь на простом языке это просто локация на котором происходит бой между онлайн игроками. же

Далее после так званных арен есть у нас лиги начиная от золотой, далее идёт мастер, потом профи и вообще священный игрок мобильного приложения Клеш Рояль, так что сражайтесь 1 на 1, и завоёвывайте трофеи тем самы повыщаясь по лиге.

В бою очень важна прокачка вашей колоды, сейчас в кратце объясню вам что такое прокачака колоды. Прокачка колоды - это повышения своих карт которые входят в вашу колоду, к примеру набирая 100 необходимых карт любого вида вы повышает их за некую сумму золота. К примеру - есть обычная, редкая, эпичная и легендарная также Вам расписал по рассписанию эти карты, максимальный уровень прокачки это 13, как всем участникам точнее плейерами даного приложения известно что легендарная даётся уже сразу с 9-го уровня и чтобы её повысить на десятый нужно всего лижь две карты, а на 11-й уровень уже нужно 4 карты, так что наберитесь терпения и собирайте нужные вам карты в колоду.

Также в игре довблены токены, чтобы обменяться картами вам нужен токен и игроку который желает с Вами обменяться к примеру, Вам нужно 10 Ведьм, Ведьма - это эпический вид карты и чтобы его обменять нужно отдать 10 карт тоже Эпического режима другому игроку котрому это выгодно, сделав этот обмен обеи стороны остаются довольными и повышают свою колоду уровнями карт, которые решают при соревновании. Также решают при соревеновании уровни башен короля так званные и лучников, когда игрок сносит башню короля первым чем другой игрок он автоматически становится победителем данного соревнования.

Данное приложения в себя включает такие услуги как донат, никому не секрет - что донат это преимущество над игроками за реальную валюту переведя её в игровую и получив некие плюшки. Но всё же в данном шутере можно добиться славы без донаты чем это приложения и привлекает в себя остальных игроков. Так что дорогие друзья, я настоятельно рекомендую Вам сыграть в данный шутер и ощутить себя в роли настоящего полководца в древние Века.

С уважеениям пользователь, платформы GameHag.com, кому ничего либо же не всё понято с данной статьи следует Вам перейти на платформу YouTube и уже там посмотреть ролик с видео изображениям которые неким пользователем будет более объяснителем, чем моя статья, так что ловите ссылку ----

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