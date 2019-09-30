Soul Gambler(Обзор)

Soul Gambler- это увлекательный комикс, который рассказывает и показывает мистическую и местами страшную историю. Её участник, а именно главный герой Фауст, каких на нашей планете Земля миллионы, становится центром, вокруг которого происходит мистическая чертовщина.

И вот он, сюжет.

Начало, как и во всех играх этого жанра. Вот парень, у него есть работа, личная жизнь не очень, уже в очках, но это все до поры до времени. Как-то солнечным днем, ожидая своего маршрута на автобусной остановке, кто бы мог подумать, главный герой совершает сделку с дьяволом. Получив силу, он напоминает героя из фильма Брюс Всемогущий! Но, у всего есть цена и это Вам решать стоит ли оно того или нет. Сюжет места интересный, хотя что тут говорить и сами всё узнаете!





Изображение на экране.

Изобилие различных персонажей, как мужского так и женского пола. Затягивающие диалоги, они не затянуты, а очень компактные и информативные. Картинка приятная для глаз, красивые зарисовки персонажей. Много вариантов изменения событий и все они влияют на финал игры. Множество разнообразных локаций, так же стоит отметить тёмную сторону, где всё как и нашей реальности.







Музыка и звуковые эффекты.

Музыка, как для этой мистической игры подобрана на высшем уровне. В меню играет тихая не навязчивая музыка, а когда начинается сюжет есть классные звуковые моменты с зацикливанием. В целом хорошая подборка треков.



Главное это Геймплей.

Это вам не стрелялки, мы сидим на удобном кресле и в руках только мышка. Самое главное это чтение диалогов и принимать решения, так как вы бы поступили на месте Главного героя. Все диалоги с местными влияют на сюжет. Хоть игра и не на долгое количество часов, но у неё очень много концовок, опять же зависящих, от Ваших решений. С начала вам дается 100%, а дальше распоряжайтесь ими, как Вашей душе угодно. Так же у Вас есть 4 вида способностей, таких как. Здоровье- это важный показатель во всех играх, он влияет на многие решения игре. Интеллект- безусловно важнейший атрибут для данного вида игр, его показатель влияет на многие решения и споры с персонажами, так что попробуете его прокачать и пользуйтесь на здоровье. Сила- грубая сила, иногда решает многое, так что не забывай про этот навык.









Вывод, что же мы имеем в сухом остатке?

Красивый и запоминающийся комикс, который проходится на одном дыхании, а иногда и несколько раз, чтобы увидеть все концовки. И оставляют приятные воспоминания о себе для души и мозга!

Минусы- из минусов, самое обидное это отсутствие русской локализации, и мне как русскому человеку, который знает английский язык, не всегда понятны тонкости диалогов.

Графика здесь рисованная.

Сюжет. Вы обычный офисный планктон, который однажды встречает на улице неизвестную старушку. Та под видом "погадать" заключает с вами сделку: вы получаете возможность исполнять желания, но взамен вы тратит процент своей души. Казалось бы, у вас есть власть и возможность выполнять быстрее работу или найти красивую девушку, но не все так просто. Старушке нужна ваше тело, чтобы. Стоп, я уже зашел далеко, давайте остановимся, и вы сами узнаете когда пройдете чем же закончится история. Мне сюжет понравился:

-есть свобода выбора

-есть юмор

Я считаю что сюжет в игре отличный, и в игру будет интересно играть.

Сюжет в игре отличный и проработанный, так что Вам будет интересно .



В общем, рекомендую!