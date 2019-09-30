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Rain

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unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
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Soul Gambler(Обзор)

Valer_ii avatar

Valer_ii

September 30, 2019 at 02:56 AM

Soul Gambler- это увлекательный комикс, который рассказывает и показывает мистическую и местами страшную историю. Её участник, а именно главный герой Фауст, каких на нашей планете Земля миллионы, становится центром, вокруг которого происходит мистическая чертовщина.


И вот он, сюжет.
Начало, как и во всех играх этого жанра. Вот парень, у него есть работа, личная жизнь не очень, уже в очках, но это все до поры до времени. Как-то солнечным днем, ожидая своего маршрута на автобусной остановке, кто бы мог подумать, главный герой совершает сделку с дьяволом. Получив силу, он напоминает героя из фильма Брюс Всемогущий! Но, у всего есть цена и это Вам решать стоит ли оно того или нет. Сюжет места интересный, хотя что тут говорить и сами всё узнаете!
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Изображение на экране.
Изобилие различных персонажей, как мужского так и женского пола. Затягивающие диалоги, они не затянуты, а очень компактные и информативные. Картинка приятная для глаз, красивые зарисовки персонажей. Много вариантов изменения событий и все они влияют на финал игры. Множество разнообразных локаций, так же стоит отметить тёмную сторону, где всё как и нашей реальности.

lGXTFYp2n2TIRpPlP3yUw0sKZ4FPod.png

Музыка и звуковые эффекты.
Музыка, как для этой мистической игры подобрана на высшем уровне. В меню играет тихая не навязчивая музыка, а когда начинается сюжет есть классные звуковые моменты с зацикливанием. В целом хорошая подборка треков.

Главное это Геймплей.
Это вам не стрелялки, мы сидим на удобном кресле и в руках только мышка. Самое главное это чтение диалогов и принимать решения, так как вы бы поступили на месте Главного героя. Все диалоги с местными влияют на сюжет. Хоть игра и не на долгое количество часов, но у неё очень много концовок, опять же зависящих, от Ваших решений. С начала вам дается 100%, а дальше распоряжайтесь ими, как Вашей душе угодно. Так же у Вас есть 4 вида способностей, таких как. Здоровье- это важный показатель во всех играх, он влияет на многие решения игре. Интеллект- безусловно важнейший атрибут для данного вида игр, его показатель влияет на многие решения и споры с персонажами, так что попробуете его прокачать и пользуйтесь на здоровье. Сила- грубая сила, иногда решает многое, так что не забывай про этот навык. 

wgU02Zud2FDZ9EoaSyqWw2Cj4lt2nl.png

Вывод, что же мы имеем в сухом остатке?
Красивый и запоминающийся комикс, который проходится на одном дыхании, а иногда и несколько раз, чтобы увидеть все концовки. И оставляют приятные воспоминания о себе для души и мозга!
Минусы- из минусов, самое обидное это отсутствие русской локализации, и мне как русскому человеку, который знает английский язык, не всегда понятны тонкости диалогов.
Графика здесь рисованная.
Сюжет. Вы обычный офисный планктон, который однажды встречает на улице неизвестную старушку. Та под видом "погадать" заключает с вами сделку: вы получаете возможность исполнять желания, но взамен вы тратит процент своей души. Казалось бы, у вас есть власть и возможность выполнять быстрее работу или найти красивую девушку, но не все так просто. Старушке нужна ваше тело, чтобы. Стоп, я уже зашел далеко, давайте остановимся, и вы сами узнаете когда пройдете чем же закончится история. Мне сюжет понравился:
-есть свобода выбора
-есть юмор
Я считаю что сюжет в игре отличный, и в игру будет интересно играть.
Сюжет в игре отличный и проработанный, так что Вам будет интересно .

В общем, рекомендую!

alan_wolf avatar

alan_wolf

September 30, 2019 at 03:21 AM

Норм обзор, играть я в это конечно же не буду
Vgame avatar

Vgame

September 3, 2020 at 02:19 AM

классный обзор) мне нравится
Vgame avatar

Vgame

September 3, 2020 at 02:20 AM

хотя и 2д игрушка) но нормально
Vgame avatar

Vgame

September 3, 2020 at 02:21 AM

много кд заработали уже?
Vgame avatar

Vgame

September 3, 2020 at 09:23 AM

так сколько можно поднять кд?
Vgame avatar

Vgame

September 3, 2020 at 09:23 AM

на этих обзорах игр?
Vgame avatar

Vgame

September 3, 2020 at 09:24 AM

я тоже имею желание написать, но вот думаю)
BANDERA_984 avatar

BANDERA_984

September 3, 2020 at 11:36 AM

Прикольно ...
Vgame avatar

Vgame

September 3, 2020 at 11:56 AM

да, интересно
Vgame avatar

Vgame

September 4, 2020 at 10:13 AM

игра конечно старая
Vgame avatar

Vgame

September 4, 2020 at 10:13 AM

но все же нормальная
Vgame avatar

Vgame

September 4, 2020 at 10:14 AM

а что еще от игры нужно, сюжет есть
Limur228 avatar

Limur228

September 5, 2020 at 05:40 PM

Поддерживаю
Ashzibit avatar

Ashzibit

September 6, 2020 at 03:47 AM

заигтерисовало только SG... будем честными: я разочарован
enot39 avatar

enot39

September 6, 2020 at 04:25 AM

прикольно
Atom9658 avatar

Atom9658

September 6, 2020 at 02:41 PM

Норм игра
sofisoloviova13 avatar

sofisoloviova13

September 11, 2020 at 10:29 PM

обзор класс
Andrey2014222 avatar

Andrey2014222

September 16, 2020 at 09:50 PM

Кекнуто
fanasovg avatar

fanasovg

September 16, 2020 at 11:04 PM

лиор
р
fanasovg avatar

fanasovg

September 16, 2020 at 11:04 PM

sfhSDHgSDG
fanasovg avatar

fanasovg

September 16, 2020 at 11:04 PM

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