Хорошо всем провести время за прочтение моей статьи!!!!

Обучение;

Авианосец;

Форт;

Пирс;

Бинокль

Фонарь

(ПНВ) (Прибор научного видения)

Взрывчатка C4

Аптечка

Бронник

Карточка доступа

Рация

Мультиплеер

1)СюжетЭта компьютерная игра в жанре научно-фантастического шутер от первого лица разработана немецкой компании Ckyter, издана в 2004 году.Мы играем за спецназовца Джеком Карвером, который попал на таинственный остров. Джек должен найти журналистку, которая пропала. Ландшафт в игре очень хороший. Ты можешь проходить одну миссию в густых джунглях, а потом на другой миссии ты можешь уже находится на действующем вулкане. В игре присутствуют много уровней и при этом игра не становится легче и не интересно, а наоборот игра позволяет тебе не сидеть за компом целыми месяцами за одним уровнем. Сейчас я перечислю пару уровней из игры:Уровни в игре:Вход в лабиринт.И другие уровни, я не буду перечислять все Каму будет интересно пускай скачает игру и пройдет игру.Персонажи в игре:В игре есть большое разнообразие персонажей.Jack CarverValerie ConstantineHarland DoyleCol. Richard CrowDr. KriegerЯ сейчас расскажу какие были проблемы с этой игрой в Германии.Сама игра немецкая, но она попала один из наиболее горячих разбирательств возрастных рейтингов. Решили что уровень насилия и за больших количеств кровавых сцен. Говорили уровень насилия такой большой что является слишком высок даже для взрослого населения. Эта версия была запрещена. Почти все кровавые сцены были вырезанные, но были плюс для пользователей. Они могли легко вернуть все удалённые сцены. И правительства изъяла все копии игры. Через пару недель было новая версия не было тех удаленных сцен, но пользователи тоже не могли вернуть те сцены. И эту версию можно найти под названием «Deutsche Version», как в переводе (немецкая версия)2) ГеймплейОтличная много уровневая игра.Экипировка главного персонажа:В самой игре есть три многопользовательских режимов«Free For All»«Team Death Match»«Assault»3) ГрафикаСама графика в игре просто бомба. Передать словами тяжело, лучше я покажу вамВся территория игры доступна сразу.Детали персонажа улучшены благодаря технологии PolyBump. Эту технологию разработали та же компания, которая изобрела саму игру.4) СаундтрекиПрости я не смогу найти саундтреки из первой части, но есть отдельные видео где играет чисто музыка из Far Cry 1.Я послушал и честно сказать мне очень понравились все саундтреки.5) Интересные фактыЕдинственная игра из серии Far Cry где убивают в начале главного антагониста и лишь потом второстепенного.В игре есть чит, который позволяет вам сделать вид от третьего лица.Авианосец из второй миссии выглядит как Унрю, хотя известно, что все японские авианосцы во Второй мировой войне были уничтожены.Я не буду перечислять все интересные факты которые я знаю Каму будет интересно сможет загуглить. Я посмотрел их там много.6) Плюсы и минусыПлюсы:Отличная графика, сюжет который тебя не оставит соскучиться, озвучка, лёгкость прохождения в некоторых миссиях мне так показалось.Минусы:Обычные минусы игры который уже больше десяти лет.Я вас всех благодарю за прочтение моей статьи, я очень буду рад если вы её оцените положительно. Спасибо!!!!