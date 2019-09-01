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FAR CRY

REK_1 avatar

REK_1

September 1, 2019 at 10:04 PM

Хорошо всем провести время за прочтение моей статьи!!!!


 

 

1)Сюжет
Эта компьютерная игра в жанре научно-фантастического шутер от первого лица разработана немецкой компании Ckyter, издана в 2004 году.
Мы играем за спецназовца Джеком Карвером, который попал на таинственный остров. Джек должен найти журналистку, которая пропала. Ландшафт в игре очень хороший. Ты можешь проходить одну миссию в густых джунглях, а потом на другой миссии ты можешь уже находится на действующем вулкане. В игре присутствуют много уровней и при этом игра не становится легче и не интересно, а наоборот игра позволяет тебе не сидеть за компом целыми месяцами за одним уровнем. Сейчас я перечислю пару уровней из игры:
Уровни в игре:
  • Обучение;
  • Авианосец;
  • Форт;
  • Пирс;
zZTj9OiX9N8g5GhTgMAESov09ghd8v.jpg
Вход в лабиринт.
И другие уровни, я не буду перечислять все Каму будет интересно пускай скачает игру и пройдет игру.
Персонажи в игре:
В игре есть большое разнообразие персонажей.
Jack Carver
Valerie Constantine
Harland Doyle
Col. Richard Crow
Dr. Krieger
Я сейчас расскажу какие были проблемы с этой игрой в Германии.
Сама игра немецкая, но она попала один из наиболее горячих разбирательств возрастных рейтингов. Решили что уровень насилия и за больших количеств кровавых сцен. Говорили уровень насилия такой большой что является слишком высок даже для взрослого населения. Эта версия была запрещена. Почти все кровавые сцены были вырезанные, но были плюс для пользователей. Они могли легко вернуть все удалённые сцены. И правительства изъяла все копии игры. Через пару недель было новая версия не было тех удаленных сцен, но пользователи тоже не могли вернуть те сцены. И эту версию можно найти под названием «Deutsche Version», как в переводе (немецкая версия)
p7Qxp6TDXFKxX5Yl9jdsFzpEsKZFck.png
2) Геймплей
Отличная много уровневая игра.
Экипировка главного персонажа:
  • Бинокль
  • Фонарь
  • (ПНВ) (Прибор научного видения)
  • Взрывчатка C4
  • Аптечка
  • Бронник
  • Карточка доступа
  • Рация
  • Мультиплеер
В самой игре есть три многопользовательских режимов
«Free For All»
«Team Death Match»
«Assault»
3) Графика
Сама графика в игре просто бомба. Передать словами тяжело, лучше я покажу вам
1BX2IaUc8jVAbYRLrIavM0jENm1D3m.jpg
Вся территория игры доступна сразу.
Детали персонажа улучшены благодаря технологии PolyBump. Эту технологию разработали та же компания, которая изобрела саму игру.
4) Саундтреки
Прости я не смогу найти саундтреки из первой части, но есть отдельные видео где играет чисто музыка из Far Cry 1.
Я послушал и честно сказать мне очень понравились все саундтреки.
5) Интересные факты
Единственная игра из серии Far Cry где убивают в начале главного антагониста и лишь потом второстепенного.
В игре есть чит, который позволяет вам сделать вид от третьего лица.
Авианосец из второй миссии выглядит как Унрю, хотя известно, что все японские авианосцы во Второй мировой войне были уничтожены.
Я не буду перечислять все интересные факты которые я знаю Каму будет интересно сможет загуглить. Я посмотрел их там много.
6) Плюсы и минусы
Плюсы:
Отличная графика, сюжет который тебя не оставит соскучиться, озвучка, лёгкость прохождения в некоторых миссиях мне так показалось.
Минусы:
Обычные минусы игры который уже больше десяти лет.

Я вас всех благодарю за прочтение моей статьи, я очень буду рад если вы её оцените положительно. Спасибо!!!!
amyxiano avatar

amyxiano

September 3, 2019 at 12:26 AM

Вот тут ностальгия конечно
ALI_VEIL avatar

ALI_VEIL

September 3, 2019 at 12:59 AM

На нижней панеле заходите в дополнительно(много квадратиков),потом щелкаете на навигатор(орел
eyver avatar

eyver

September 3, 2019 at 04:30 PM

легендарная игра
A1337 avatar

A1337

September 3, 2019 at 04:35 PM

Спасибо !!!

AlexeyL avatar

AlexeyL

September 3, 2019 at 07:46 PM

Статья хорошая.
AlexeyL avatar

AlexeyL

September 3, 2019 at 07:46 PM

Серию фар край начал с третей части.
Kolya_Viero avatar

Kolya_Viero

September 3, 2019 at 08:35 PM

Я сам особо фар край не люблю
proba avatar

proba

September 3, 2019 at 09:54 PM

Хорошая игра для своего времени
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

September 3, 2019 at 10:43 PM

Я до воншотящих монстров в своё время дошел и бросил.
anekdot822 avatar

anekdot822

September 1, 2022 at 04:53 PM

не знаю почему, но фар край вообще не заходит, ни одна из частей
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