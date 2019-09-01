Всем привет , сейчас я вам попытаюсь рассказать о ARK: Survival Evolved . И расскажу вам всё , что узнал о всём что знаю за 300 часов .

всем привет сегодня у нас на обзоре игра ARK: Survival Evolved . Когда вы решаете приобрести эту замечательную игру , вы можете подумать братьDLC ( то есть карты различающиеся по концепции и размерами ) , лучше сначала поиграйте на default картах .Так вы скачали ARK: Survival Evolved и зашли в меню здесь вы можете выбрать режим игры vanila или primitive+ . Советую ванилу , и так вы зашли на сервер вам нужно создать персонажа и выбираете точку спавна , выбирайте лучше южные пляжи . Лучше играйте в трайбе ( трайб это клан ) .Когда я начинал играть , я играл с другом на локалке .При начале игры вам надо построить маленькую соломенную хибару в которой вы можете поставить : печь , сундук , спальник (спальник одноразовый , то есть на одно перерождение , лучше накопить ресурсов на кровать ) . Так вы выбрали место спавна и заспавнились в одних трусах , как я и говорил вам надо построить хибарку и искать место рождения металла ( металл надо добывать топором , а чтобы добывать кремень вам надо валуны и место рождение металла бить киркой ) . так если вы хотите приручить динозавра (есть травоядные и хищники , вы сами это знаете ) травоядных можно приручить ягодами , но не для всех ,не которых надо усыплять , а хищников уже надо всех надо усыплять .для наркотиков нам понадобиться лук со стрелами и Ступка с пестикам ( это один предмет) .После того как вы сделаете наркотик совмещайте его со стрелами и всё . Или можете пойти другим путём слабых животных глушить дубинкой , электрошокером или рогаткой .Так если вы хотите приручить слабых двуногих динозавров (например птеродактиля ) то вы можете кинуть в него болас и оглушить его .Чтобы оглушение не спадало гладите в инвентарь существа наркотик или наркобери (черные ягодки ) и нажимайте кнопку использования ( по дефолту 'E' ) , и оглушение увеличится .так если вы упали и у вас сильно почернел экран то вам надо белые ягоды (стимбери ) или вас с динозавром наркотиками накорми то вам надо съесть эти ягодки , но только у вас будет обезвоживание .Если вы живёте на южной части острова (на дефолтных картах ) и вы не провели водопровод , то вам понадобится бурдюк ( хоть он дешёвый но из него вытекает воды ) , бутылка для воды ( с ней всё нормально и она не пратикает ) и фляга ( про неё ничего не скажу ) .Если вы хотите добывать больше волокна и без динозавров то вам понадобится Металлический серп .Некоторые игроки строят дома на суше строить , а строят плоты и на них отстраивают дома на плотах . Есть несколько разновидностей плотов : деревянный плот и моторная лодка . Они различаются прочностью и скоростью . Плюсы труднее рэйдить , потому что не наземных динозавров , чтобы разрежать турели . Минусы нет постоянных ресурсов .