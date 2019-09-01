Rain

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ARK: Survival Evolved

NNIPPI avatar

NNIPPI

September 1, 2019 at 07:55 PM

Всем привет , сейчас я вам попытаюсь рассказать о ARK: Survival Evolved . И расскажу вам  всё   , что узнал о всём что  знаю за 300  часов .


всем привет сегодня у нас на обзоре игра ARK: Survival Evolved .  Когда вы решаете  приобрести эту  замечательную игру , вы можете подумать брать
DLC ( то есть карты различающиеся по концепции и размерами ) ,  лучше сначала поиграйте на  default картах . 
Так вы скачали ARK: Survival Evolved и зашли в меню  здесь вы можете выбрать режим игры vanila или primitive+  .  Советую ванилу  , и так  вы зашли на сервер вам нужно создать персонажа и выбираете точку спавна , выбирайте лучше южные пляжи .  Лучше играйте в трайбе ( трайб  это клан ) .
 Когда я начинал  играть , я играл  с другом на локалке . 
5DBQRbAuEnY2L1z8FVo0ntt5Blj6Og.png При начале игры вам надо   построить маленькую  соломенную хибару в которой вы можете поставить : печь ,  сундук  , спальник (спальник одноразовый  , то есть на одно перерождение , лучше накопить ресурсов на кровать ) . Так вы выбрали место  спавна  и заспавнились в одних трусах  , как я и говорил вам надо построить хибарку  и искать место рождения металла ( металл надо добывать топором , а чтобы добывать кремень вам надо валуны и место рождение металла бить киркой ) . так если вы хотите приручить динозавра (есть травоядные и  хищники , вы сами это знаете ) травоядных можно приручить ягодами ,  но не для всех ,не которых надо усыплять  , а хищников уже надо всех надо усыплять . 
для наркотиков нам понадобиться лук со стрелами и Ступка с пестикам ( это  один  предмет) .
qWq0H5dwPZ966DQR672E6lAZf1WbMm.pngxc5GyS1N7eXXzOz82DNeQuQ3nKB88j.png
После того как вы  сделаете наркотик  совмещайте его со стрелами и всё . Или можете пойти другим путём слабых животных глушить дубинкой , электрошокером или рогаткой . 
Так если вы хотите приручить слабых двуногих динозавров (например  птеродактиля  ) то вы можете  кинуть в него болас и оглушить его .
Tz9kb2JkjYdpORkKiyHoGbmHQqnYUg.png
Чтобы оглушение не спадало гладите в инвентарь существа  наркотик или наркобери (черные ягодки ) и нажимайте кнопку использования ( по дефолту  'E'  )    ,  и оглушение увеличится .
yzZykykVX5N1nBq12QjOZiaAmJS6ao.png  9Pd3dXyiEOqQmJHCi9B0XdCtL0mFCu.png
так если вы упали и у вас сильно почернел экран то вам надо белые ягоды (стимбери ) или вас с динозавром наркотиками накорми то вам надо съесть эти  ягодки , но только у вас будет обезвоживание .
kiBG0uxx0yWdqWKpraXBmwvLqMEDy6.png
Если вы живёте на южной части острова (на дефолтных картах ) и вы не провели водопровод , то вам понадобится  бурдюк ( хоть он дешёвый но из него вытекает воды ) , бутылка для воды  ( с ней всё нормально и она не  пратикает  ) и фляга ( про неё ничего не скажу ) .
LaaVgriUWA9awRPY5sXE6thzKiYm2q.png VS3tjjiBXYF6GeLYrY422ldLVI36nr.png tO6jZ27szFGpBoQzgu6BO4gaIOC8d1.png
Если вы хотите добывать больше волокна и без динозавров то вам понадобится  Металлический серп .
jXDYmEr5FB9fe1tb7B04ZwNyULeDPp.png
Некоторые игроки строят  дома на суше строить  , а строят плоты и на них отстраивают  дома на плотах . Есть несколько разновидностей  плотов  : деревянный плот  и моторная лодка .  Они различаются прочностью и скоростью . Плюсы труднее рэйдить , потому что не  наземных динозавров , чтобы разрежать турели . Минусы нет постоянных  ресурсов .
SL5D97oNyh3bn6xhu4y36j2XFzEWtc.png u14rD0CnGqR3BJ1szbkKFaKdF5rQGF.png
Так на этом  думаю закончить потому что и так много написал . Пишите + если хотите продолжение . А я  заканчиваю ...
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

September 7, 2019 at 10:45 AM

Давай продолжение!
CubE_2000 avatar

CubE_2000

September 7, 2019 at 12:45 PM

Прикольно
согласен
betareal avatar

betareal

September 8, 2019 at 02:37 AM

Слишком много грамматических ошибок
bigbabytape1 avatar

bigbabytape1

September 8, 2019 at 03:09 AM

Кклас чо сказатю
AlexeyL avatar

AlexeyL

September 8, 2019 at 04:10 AM

Классно написано.
AlexeyL avatar

AlexeyL

September 8, 2019 at 04:11 AM

Игра про денверов.
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

September 11, 2019 at 10:57 PM

Что то долго продолжения статьи нету
VanyGamer2008R avatar

VanyGamer2008R

September 12, 2019 at 05:09 PM

Крутая игра
Quastee avatar

Quastee

September 12, 2019 at 08:40 PM

Класс:100:
RusRick avatar

RusRick

September 12, 2019 at 08:43 PM

Продолжение очень хочу!
AlexeyL avatar

AlexeyL

September 12, 2019 at 09:19 PM

Классная игра про динозавров.
NNIPPI avatar

NNIPPI

September 14, 2019 at 08:26 PM

ребята кто ждёт продолжения то сори просто я щас в другом городе учусь и нет времени что-то делать , постараюсь сделать на сдедующие выходные
Sendvich avatar

Sendvich

September 15, 2019 at 11:08 AM

Гнпрлмооорррооо оркпрт
akira_yukio avatar

akira_yukio

September 18, 2019 at 12:50 AM

Занимательно
Ionel2004 avatar

Ionel2004

September 18, 2019 at 01:25 AM

Trimite un cadou de
Ionel2004 avatar

Ionel2004

September 18, 2019 at 01:26 AM

Nr de la scoala o sa vin mai
Ionel2004 avatar

Ionel2004

September 18, 2019 at 01:27 AM

Nr de la scoala o sa vin mai Zici nimic nu
Ionel2004 avatar

Ionel2004

September 18, 2019 at 01:27 AM

Ne vedem la tine si cine vrea sa facem cunostinta cu un baiet
Ionel2004 avatar

Ionel2004

September 18, 2019 at 01:28 AM

Get the mon amour în care am vazut ca era o
clasher13001 avatar

clasher13001

September 18, 2019 at 11:12 AM

о єта самая крутая игра, я хотел бі в нейо поиграть.:grinning::clown::rocket:
solomon_mendelson avatar

solomon_mendelson

September 18, 2019 at 11:37 AM

Классная игра , только у меня её компутер не тащит
iXXXOx avatar

iXXXOx

September 18, 2019 at 01:04 PM

статья прикольная, давай продолжение
ArkDinosaur avatar

ArkDinosaur

September 13, 2020 at 05:33 PM

Прикольная статья

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