Карты в TBOI: Afterbirth+

В этой статье я расскажу вам про карты в такой игре как The Binding of Isaac: Afterbirth+.

Начнем с карт. Погнали!

Карты Таро:





1. Дурак (Fool) - Телепортирует персонажа в стартовую комнату. Позволяет сбежать с любой комнаты.

2. Маг (The Magician) - Тот же эффект как и у артефакта "Spoon Bender" : Самонаводящиеся слезы для текущей комнаты. Хорошо работает в паре с Brimstone или Technology.

3. Верховная жрица (The High Priestess) - Нога мамы бьет самого сильного монстра в комнате, если комната пуста - бьет персонажа. Удар ноги работает как взрыв, то есть ломает камни, открывает двери и т.д.

4. Императрица (The Empress) - Тот же эффект как и у артефакта "Whore Of Babylon" : Увеличивает урон и скорость передвижения для текущей комнаты.

5. Император (The Emperor) - Телепортирует персонажа в комнату с боссом.

6. Иерофант (The Hierophant) - Создает два серых сердца.

7. Влюблённые (The Lovers) - Создает два красных сердца.

8. Колесница (The Chariot) - Тот же эффект что и у артефакта "The Gamekid" : Делает персонажа временно неуязвимым, наносит урон врагам при касании.

9. Правосудие (The Justice) - Создает несколько предметов: бомбы, сердца, деньги, ключи.

10. Отшельник (The Hermit) - Телепортирует персонажа в магазин. Если его нет, телепортирует в случайную комнату.

11. Колесо фортуны (The Wheel of Fortune) - Создает игровой автомат.

12. Сила (Strength) - Увеличивает размер, урон и здровье для текущей комнаты.

13. Повешенный (The Hanged Man) - Дает полет для текущей комнаты.

14. Смерть (Death) - Наносит урон всем врагам в комнате.

15. Умеренность (Temperance) - Создает автомат по сдаче крови.

16. Дьявол (The Devil) - Значительно увеличивает урон для текущей комнаты.

17. Башня (The Tower) - Создает 5 тролль-бомб.

18. Звёзды (The Stars) - Телепортирует персонажа в сокровищницу. Если её нет, телепортирует в случайную комнату.

19. Луна (The Moon) - Телепортирует персонажа в секретную комнату. Если её нет, телепортирует в случайную комнату.

20. Солнце (The Sun) - Открывает карту этажа, полностью вылечивает персонажа и наносит урон врагам в комнате.

21. Суд (The Judgement) - Создает случайного попрошайку.

22. Мир (The World) - Открывает карту этажа.



Игральные карты:





1. Джокер - Телепортирует персонажа в комнату дьявола/ангела. Работает везде, без исключений.

2. Двойка червей - Удваивает здоровье персонажа. Работает только с красными сердцами.

3. Двойка пик - Удваивает количество текущих ключей.

4. Двойка треф - Удваивает количество текущих бомб.

5. Двойка бубен - Удваивает количество текущих монет.

6. Туз треф - Превращает все подбираемые предметы и сундуки в бомбы.

7. Туз пик - Превращает все подбираемые предметы и сундуки в ключи

8. Туз бубен - Превращает все подбираемые предметы и сундуки в монеты.

9. Туз червей - Превращает все подбираемые предметы и сундуки в сердца.



Особые карты:





1. Карта против человечества - Полностью заполняет комнату кучками кала.

2. Кредитная карта - Делает все покупаемые предметы в комнате бесплатными. Работает в магазине, комнате дьявола и на черном рынке.

3. Карта правил - Выводит на экран подсказку.

4. Карта короля-самоубийцы - Убивает персонажа, оставляя после активации 10 предметов и артефактов.

5. Карта хаоса - Метает ваншотную карту в сторону движения персонажа. Убивает ВСЕ кроме Делириума.

6. Экстренный контакт - Вызывает две руки мамы, которые атакуют врагов.

7. ? карта - Копирует эффект активируемого артефакта.

8. Карта свободного выхода из тюрьмы - Открывает все двери в комнате.

9. Святая карта - Тот же эффект как и у артефакта "Holy Mantle" : Поглощение одного удара в текущей комнате. 25% шанс дать еще одну Святую карту.

10. Огромный рост - Сильно увеличивает урон, размер и дальность персонажа для текущей комнаты + дает возможность ломать камни.

11. Древний зов - Создает 3 случайные карты.

12. Прогулка по эпохе - Замедляет врагов в комнате, при этом ускоряет персонажа и увеличивает скорострельность.