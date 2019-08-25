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Карты в TBOI: Afterbirth+

sir_pepegus avatar

sir_pepegus

August 25, 2019 at 03:12 PM

В этой статье я расскажу вам про карты в такой игре как The Binding of Isaac: Afterbirth+.
Начнем с карт. Погнали!


Карты Таро:
DgPyFXsGzA4ZscoPN33WwS3LMSsCrx.JPG

1. Дурак (Fool) - Телепортирует персонажа в стартовую комнату. Позволяет сбежать с любой комнаты.
2. Маг (The Magician) - Тот же эффект как и у артефакта "Spoon Bender" : Самонаводящиеся слезы для текущей комнаты. Хорошо работает в паре с Brimstone или Technology.
3. Верховная жрица (The High Priestess) - Нога мамы бьет самого сильного монстра в комнате, если комната пуста - бьет персонажа. Удар ноги работает как взрыв, то есть ломает камни, открывает двери и т.д.
4. Императрица (The Empress) - Тот же эффект как и у артефакта "Whore Of Babylon" : Увеличивает урон и скорость передвижения для  текущей комнаты.
5. Император (The Emperor) - Телепортирует персонажа в комнату с боссом.
6. Иерофант (The Hierophant) - Создает два серых сердца.
7. Влюблённые (The Lovers) - Создает два красных сердца.
8. Колесница (The Chariot) - Тот же эффект что и у артефакта "The Gamekid" : Делает персонажа временно неуязвимым, наносит урон врагам при касании.
9. Правосудие (The Justice) - Создает несколько предметов: бомбы, сердца, деньги, ключи.
10. Отшельник (The Hermit) - Телепортирует персонажа в магазин. Если его нет, телепортирует в случайную комнату.
11. Колесо фортуны (The Wheel of Fortune) - Создает игровой автомат.
12. Сила (Strength) - Увеличивает размер, урон и здровье для текущей комнаты.
13. Повешенный (The Hanged Man) - Дает полет для текущей комнаты.
14. Смерть (Death) - Наносит урон всем врагам в комнате.
15. Умеренность (Temperance) - Создает автомат по сдаче крови.
16. Дьявол (The Devil) - Значительно увеличивает урон для текущей комнаты.
17. Башня (The Tower) - Создает 5 тролль-бомб.
18. Звёзды (The Stars) - Телепортирует персонажа в сокровищницу. Если её нет, телепортирует в случайную комнату.
19. Луна (The Moon) - Телепортирует персонажа в секретную комнату. Если её нет, телепортирует в случайную комнату.
20. Солнце (The Sun) - Открывает карту этажа, полностью вылечивает персонажа и наносит урон врагам в комнате.
21. Суд (The Judgement) - Создает случайного попрошайку.
22. Мир (The World) - Открывает карту этажа.

Игральные карты:
ZaWybZySMHuXGVBhXefzA0MBenLDTq.JPG

1. Джокер - Телепортирует персонажа в комнату дьявола/ангела. Работает везде, без исключений.
2. Двойка червей - Удваивает здоровье персонажа. Работает только с красными сердцами.
3. Двойка пик - Удваивает количество текущих ключей.
4. Двойка треф - Удваивает количество текущих бомб.
5. Двойка бубен - Удваивает количество текущих монет.
6. Туз треф - Превращает все подбираемые предметы и сундуки в бомбы.
7. Туз пик - Превращает все подбираемые предметы и сундуки в ключи
8. Туз бубен - Превращает все подбираемые предметы и сундуки в монеты.
9. Туз червей - Превращает все подбираемые предметы и сундуки в сердца.

Особые карты:
AOmhy83sS1XfBfCJv06LEskjkTog8p.JPG

1. Карта против человечества - Полностью заполняет комнату кучками кала.
2. Кредитная карта - Делает все покупаемые предметы в комнате бесплатными. Работает в магазине, комнате дьявола и на черном рынке.
3. Карта правил - Выводит на экран подсказку.
4. Карта короля-самоубийцы - Убивает персонажа, оставляя после активации 10 предметов и артефактов.
5. Карта хаоса - Метает ваншотную карту в сторону движения персонажа. Убивает ВСЕ кроме Делириума.
6. Экстренный контакт - Вызывает две руки мамы, которые атакуют врагов.
7. ? карта - Копирует эффект активируемого артефакта.
8. Карта свободного выхода из тюрьмы - Открывает все двери в комнате.
9. Святая карта - Тот же эффект как и у артефакта "Holy Mantle" : Поглощение одного удара в текущей комнате. 25% шанс дать еще одну Святую карту.
10. Огромный рост - Сильно увеличивает урон, размер и дальность персонажа для текущей комнаты + дает возможность ломать камни.
11. Древний зов - Создает 3 случайные карты.
12. Прогулка по эпохе - Замедляет врагов в комнате, при этом ускоряет персонажа и увеличивает скорострельность.

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Карты в TBOI: Afterbirth+ - От пользователей Forum on Gamehag