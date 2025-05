SUPER POWER TRAINING SIMMULATOR

Ауры в этой игре бывают разные и разноцветные .

strength

strength

strength - красное свечение

2.5 m first strength - оранжевое свечение

10

strength - синее пламя с розовыми слоями

100 m first strength - оранжевое пламя

10 b first strength - голубой центр с красным окружением

1 T first strength - красный центр с окружением цвета индиго

1 Qa first strength -тёмно зелёное свечение



Заметьте ауры рук (first strength) имеют два вида : свечение и пламя . Вот все места прокачки ауры тела (body toughness)

1. Ванна - нужно 100 body toughness (для афк 400)

2. Огненная ванна - нужно 10 k body toughness (для афк 40 k)

3. Айсберг - нужно 100 k body toughness (для афк 400 k)

4. Торнадо - нужно 1 m body toughness (для афк 4 m)

5. Вулкан - нужно 10 m body toughness (для афк 40 m)

6. Зелёный огонь - нужно 1 B body toughness (для афк 4 B)

7. Зелёный бассейн - нужно 100 B body toughness (для афк 400 B)

8. Красная сфера - нужно 10 T body toughness (для афк 40 T)



Теперь все места прокачки ауры рук (first strength) :

1. Камень - умножение x 10

2. Кристал -умножение x 100

3. Синяя сфера - нужно 1 B first strength - умножение x 2 k

4. Зелёная сфера - нужно 100 B first strength - умножение х 40 k

5. Красная сфера - нужно 10 T first strength - умножение х 800 k



Вот и все места для прокачки first strength и body toughness . Статья подходит к концу . Надеюсь вам она помогла в прокачке и в знаниях ауры .

Желаю вам хорошо прокачаться и приятной игры !!!



