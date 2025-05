( 109 ratings)

Terraria NÃO é um minecraft 2D

Sempre foi difícil dar uma sinopse de uma frase para Terraria. Quando foi lançado no PC em 2011, a primeira descrição que muitos deram foi que ele é "como um Minecraft bidimensional", mas isso não faz justiça à Terraria. Mais experiência com isso traz a descrição de que é uma "Metroidvania estilo sandbox" e, embora essa descrição seja apropriada, ainda não é exatamente o motivo pelo qual a Terraria é tão fantástica.



Fundido até sua essência, Terraria é sobre descoberta. Ao longo do jogo, essa descoberta vem em muitas formas: a exploração traz a descoberta de novos ambientes, a coleta de recursos traz a descoberta de novos itens artesanais e a progressão pelo jogo traz a descoberta não apenas de novos inimigos para lutar, mas também Mecânica de jogo totalmente nova a considerar.



Com o recente lançamento do Terraria em consoles, há ainda mais para descobrir do que antes. No entanto, é melhor deixar algumas coisas por descobrir.



Terraria é definido em um mundo aberto bidimensional. Na versão para PC, os jogadores são jogados em um mundo processualmente gerado com pouca direção além de um NPC e fechamento noturno rápido. Sem um guia prático, muitos seriam perdidos. Uma das adições à versão do console é um tutorial, que era extremamente necessário para mitigar a falta de propósito do jogo inicial. O tutorial dá ao jogador metas de curto prazo e ensina a mecânica do mundo sem revelar muito sobre onde a aventura está indo.



Depois que o ponto de desova é garantido com um espaço de vida levemente defensável, a verdadeira carne do jogo começa. Viajar pela superfície em qualquer direção revela novos biomas, cada um com sua própria flora e fauna. Mais importante é viajar para baixo, para a rede de cavernas esperando para ser explorada. Muitos dos recursos úteis podem ser encontrados lá, incluindo minérios que podem ser usados para criar melhores ferramentas, armas e armaduras, que podem então ser usados para escavar e lutar de forma mais eficaz.



Um dos principais elementos do Terraria que o diferencia de ser um Minecraft 2D é que, à medida que você explora, encontra coisas novas e ganha poder, o próprio mundo reage. Enquanto não há exatamente uma narrativa escrita, há uma progressão definida de eventos, e faz o mundo se sentir mais vivo. Além da progressão de eventos, há também gatilhos que afetam a jogabilidade em um nível fundamental. O jogo inicial é em grande parte sobre coleta de recursos e sobrevivência. Cavando na sujeira se concentra mais na exploração e combate. Ainda mais abaixo e quase se torna um jogo de quebra-cabeça como o jogador tenta minar o minério, evitando fluxos de lava. E isso nem é para mencionar o que acontece quando você decide explorar.



Simplificando, Terraria é enorme, não só em tamanho, mas também em escopo. Apenas quando você pensa que viu tudo o que há para ver no mundo, você encontra algo novo. Apenas quando você começa a ficar confortável, um novo elemento aparece para enfrentar. Mesmo que isso aconteça continuamente, é de alguma forma surpreendente a cada momento.



Terraria é deliciosa, mas já faz quase dois anos, e muitos já sabem disso. A questão que esta revisão pretende responder é se ela permanece assim desde o porto até os consoles ou se sofre em qualquer área.





Uma das maiores preocupações que os fãs do Terraria tinham em relação à porta do console era a melhor forma de fazer a transição do controle rápido e preciso proporcionado pelo uso de um mouse para a configuração menos precisa do dual stick. Para emular o controle da versão para PC, as versões do console têm dois esquemas de controle separados. Automático é rápido, mas impreciso, permitindo que o uso do bastão direito aponte em uma direção geral de ação. O manual é preciso, mas lento, permitindo que o jogador escolha exatamente o quadrado a ser atingido. Embora pareça menos que ideal, alternar entre os dois modos é uma questão de clicar no botão direito e, com um pouco de prática, funciona bem. Certas coisas, como cavar um túnel horizontal de três blocos de altura, são ainda mais fáceis no console do que no PC.



A outra preocupação com a troca de um teclado era que itens e ferramentas não seriam tão facilmente acessíveis. Assim como na versão original, há dez slots na mochila para o equipamento a ser usado, mas para a versão do console, alternar entre esses equipamentos exige passar cada um com os botões no ombro. Há funcionalidades para mapear até quatro itens para as direções cardeais no D-pad, mas estranhamente deve ser mapeado novamente toda vez que você começar a jogar.



Talvez o aspecto mais emocionante decorrente da transição para os consoles foi a adição de um multiplayer mais acessível. Enquanto multiplayer online existe para a versão PC, não é fácil fazer sem o uso de software de terceiros. Participar de um jogo no Xbox 360 é tão fácil quanto se espera, mas é depois que os problemas aparecem.



Quando hospeda, o jogo corre bem o suficiente, mas quando se junta ao jogo de outra pessoa, o atraso pode ser debilitante. Enquanto lag não importa muito durante as porções mais lentas, pode ser indescritivelmente irritável durante sequências de combate tensas. Pior ainda, se você viajar rápido o suficiente no mundo de um amigo, o terreno não será carregado com o tempo, fazendo com que você caia até o final do mapa sem nada para impedi-lo.



Uma das adições bem-vindas é uma tela de mapa, que mostra as áreas em que você esteve e facilita a caça por minério raro. Ao unir-se a um mundo online, você pode descobrir o mapa da mesma forma que faria em seu próprio mundo, mas seu progresso não é salvo como seria para o seu próprio mundo, então voltar para o mesmo mundo no futuro te inicia no começo em relação ao mapa. Considerando que ainda é mais do que não ter nenhum mapa, é difícil ficar muito chateado com isso, mas teria sido bom se ele fosse salvo.



Além de jogar online, a porta também permite até multiplayer de tela dividida para quatro jogadores, mas também tem seus próprios problemas. Mesmo com apenas dois jogadores, Terraria sofre quedas significativas na taxa de quadros às vezes. Além disso, a interface funciona surpreendentemente bem usando apenas uma fração do espaço da tela, mas devido à desaceleração, o modo multijogador local ainda pode ser um problema para as seções de combate ou de plataformas complicadas.



Algumas novas faixas de música foram adicionadas, embora a maior parte da música de fundo permaneça inalterada a partir da versão para PC. A trilha sonora é cheia de melodias cativantes que funcionam para deixar o jogador saber onde ele está no mundo. Não é a coleção mais incrível de música, mas cada faixa é adequada ao ambiente.



As últimas peças notáveis de novo conteúdo são animais de estimação para coletar e um chefe adicional para lutar. Embora nenhuma delas seja uma adição substancial, cada uma acrescenta à já longa lista de coisas legais para descobrir no mundo de Terraria.



Terraria é uma experiência incrível, e nenhum jogo me encheu com a mesma sensação de admiração e desejo de explorar em muito tempo. Neste porto para consoles, esses sentimentos são preservados, mas talvez não tão elegantemente quanto poderiam ter sido. O esquema de controle ficou melhor que o esperado, mas a funcionalidade multiplayer está longe de ser ideal. Ainda assim, eu não posso recomendar isso o suficiente para qualquer pessoa com um coração para explorar o desconhecido e uma paixão inerente à descoberta.



Obrigado por lerem minha review,logo trarei mais artigos a vocês