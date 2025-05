( 35 ratings)

Stardew Valley, será mesmo uma "cópia" mais famosa de seu famoso antecessor Harvest Moon? (REVIEW)

O jogo feito para relaxar que tem suas semelhanças com o antigo Harvest Moon, um dos jogos famosos de console do ínicio dos anos 2000. Se você se interessou pelo título, e lembra da época que ficava sentado por horas na frente do 'Super Nintendo' ou até mesmo com o 'Game Boy' no sentado no sofá ou deitado na cama. Então é provável que você tenha um ataque de nostalgia só de lembrar daqueles dias "perdidos".



Inicialmente lançado em 1997 para 'Super Nintendo', Harvest Moon foi um jogo que com certeza fez muita gente querer morar em uma fazenda, cheia de animais para cuidar e plantações para regar. Mas foi em 1999 com o lançamento do quinto jogo da série que Harvest Moon conquistou muitos fãs na América e considerado por vários como o melhor jogo da série. Embora a franquia tenha perdido sua essência com o tempo por conta de sua história que foi alterada ao longo dos jogos lançados.



Então você se pergunta, qual seria a semelhança de Stardew Valley e Harvest Moon?







E eu lhe respondo, Stardew Valley é um jogo indie que foi lançado em 2016 para pc, porém apesar de seus gráficos pixelados contém uma história que é muito interessante de se acompanhar. As semelhanças entre os jogos são em vários aspectos, contudo Stardew Valley apresenta situações mais atuais, como a história de alguns NPCs ou até mesmo a empresa 'vilã' do jogo, a qual você pode se juntar e acabar com o jeito tradicional da cidade. E isso dá ao jogador a sensação de fazer parte do jogo, e de relaxar o que faz você ficar horas cuidando de sua fazenda ou explorando o mapa.

Stardew Valley, dá ao jogador alguns NPCs com histórias que podem fazer com que você se identifique de alguma forma com aquele. Embora o jogo chegue a ser repetitivo em alguns momentos, é possível baixar mods para fazer alterações visuais nos personagens e em algum momento do futuro, o jogo receberá seu modo multiplayer LAN e online. Então, podemos considerar que Stardew Valley é mais que uma cópia de Harvest Moon.



Stardew Valley é um jogo que recomendo bastante para os fãs de Harvest Moon, e para qualquer um que queira ter o prazer de relaxar enquanto joga algo bom e simples. E aliás, de qual lado você está, da modernização da cidade ou do jeito tradicional da cidade? Stardew Valley está disponível para PC via Steam e GOG, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.