Por que League of Legends é tão jogado ?

Mas de onde vem esse sucesso ?







LoL é perfeito ?

O jogo é desequilibrado, ou seja, tem campeões que são MUITO mais fortes que outros, isso é um problema, pois muitas vezes a habilidade não importa, é só pegar um campeão roubado e você ganha.

A punição não funciona, muitos jogadores Trollam ou xingam no jogo, e a punição não cai sob eles

Recompensa por ser bom não existe, o sistema de honra não tem grandes recompensas, ou seja, ser ou não um jogador honrado não faz muita diferença.

E pior dos defeitos: a comunidade, a comunidade do lol é sem duvidas a mais toxica de todos os jogos online, o que é bem triste.

Mas se é grátis porque gastam tanto dinheiro ?





E porque continuar jogando ?









Jogo lol é 5 anos e sempre me perguntam o porque jogar esse jogo, então resolvi entender o porque eu jogar, e colocar tudo neste artigo Para quem não sabe, League of Legends é um MOBA de 3ª pessoa, onde você deve se juntar com o seu time e destruir a base inimiga, o jogo foi um enorme sucesso, e é até hoje.Um dos maiores fatores de se jogar league of legends atualmente, é o grande fato dele rodar em praticamente qualquer maquina, o jogo é leve e tem gráficos coloridos e atrativos, ou seja, o jogo é limpo, tanto visualmente quanto rodando na maquina.Além disso, a jogabilidade é fluída, e frenética, com mecânicas fáceis de se aprender o que o torna fácil para novo jogadores, é claro que mesmo com suas mecânicas simples, para se tornar um grande jogador e alcançar uma colocação boa no ranking, você precisa aprender e estudar o jogo, essa coisa de estudar para se tornar melhor, torna o jogo viciante.Posso dizer com toda certeza que NÃO, o jogo tem muitos defeitos, não bugs, porém outros defeitos que atrapalham bem mais:O jogo como muitos outros, tem dois tipos de moedas:A essência azul que se ganha upando de level e fazendo missões;E o bendito RP ou Riot Point que só é possível obter através de dinheiro real.Com as essências azuis, você consegue comprar campeões e cada um tem suas próprias mecânicas, ja com Rps você compra os colecionáveis do jogoComo por exemplo skins:Porém mesmo que a maioria das coisas da loja se comprem com RP, lol não é pay to win.Um dos grandes motivos de me manter no jogo por 5 anos é o fato dele sempre ser atualizado, ou seja, sempre tem coisa nova, claro ele possuí muitos defeito como já citado, porém sentir a mudança de cada patch(atualização) o torna sempre novo.