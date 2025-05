( 55 ratings)

Informações De "Warframe" Para Iniciantes

Nesse artigo,irei mostrar algumas coisas do jogo,espero ajudar aqueles que tenham interesse em começar a sua jornada. Warframe é um jogo focado em PVE mas também com pouco de PVP, além disso é grátis para todos.Um jogo muito bonito e qualquer um fica perdido em seus gráficos deslumbrantes,que apesar de não precisar de muitos requisitos, roda na maioria dos pc's.



O jogo se passa em uma nave no espaço e tem varios planetas conhecidos como,a própria Terra,Vênus,Marte,Mercúrio,Jupter,Saturno,entre outros...cada planetas tem drops mais frequntes de itens, e boss diferente.





Existem 8 tipos de missões:



Extermínio --> Tem que acabar com um certo número de inimigos.

Captura --> Tem que capturar um inimigo aleatório antes que ele escape.

Espionagem --> Tem que conseguir 3 dados que estao guardados em salas protegidas por alarmes.

Defesa --> Tem que defernder uma capsula de warframe por,no mínimo,de 5 a 10 hordas de inimigos.

Resgate --> Tem que resgatar um aliado que esta em uma cela em um lugar protegido por alarmes.

Sabotagem --> Tem que ativar e destruir os nucleos para se conclui-la.

Escavação --> Tem que ativar escavadoras e as recarregar com células de energia dropadas ao matar certos inimigos.

Extravio --> Tem que ativar um objeto móvel que consome os escudos dos jogadores para se locomover,ao sair de perto,o objeto retrocede seu percurso.

Defesa Móvel --> Tem que pegar o pacote de dados que é dropado no começo da missão e conectalo á tres terminais,para hackea-los.

Sobrevivência --> Tem que matar inimigos e pegar os nodos(pacotes) de vida que eles dropam,para encher o suporte de vida,que começa em 100% são disponibilizados também cápsulas de suporte de vida,mais é recomendavel ativar abaixo de 30%

Assassinato --> É a missão em que tem que matar o boss,cada um tem um ponto fraco e um jeito diferente para se matar.





Inicia-se o jogo com a escolha de um dos três warframes:



Excalibur --> Faz a manipulaçao da luz como habilidade.

Volt --> Tem habilidade de manipular a eletricidade.

Mag --> Pode manipular a energia magnética do ambiente.



Após escolher o seu warframe e acompanhar a primeira missão que lhe ensinará as mecanicas do jogo,aparece a possibilidade de escolher o seu armamento que são primárias:arma pesada,secundárias:pistola(s) e a arma brancas.



Primárias:

Mk-1 Braton --> é um rifle de assalto balanceado que dispara rápido e tem precisão na maioria das distâncias.

Paris --> não é uma arma de fogo, mas sim um arco. Perfeita para matar inimigos silenciosamente Segurando o botão de atirar pode maximizar o dano antes do disparo.





Secundárias:

Lato --> é uma pistola de dano mediano, mas com precisão alta graças ao recuo suave.

Kunai --> é silenciosa e pode ser lançada em uma trajetória curvilínea, permitindo atingir inimigos escondidos sem soar os alarmes.



Armas Brancas:

Skana --> é uma arma balanceada com alta velocidade de ataque.

Mk-1 Bo --> tem ataques lentos, mas que podem acertar vários inimigos de uma só vez.





Após completar o breve "tutorial",será possivel começar as missões de "história" do jogo na navegação,que é o local onde essas missões ficam disponiveis,lá é possivel desbloquear os planetas,cumprindo os requisitos que estao escritos no terminal que da acesso ao próximo planeta.