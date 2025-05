Hytale - O Novo Minecraft

As pessoas por trás de um dos servidores comunitários mais populares do Minecraft agora estão trazendo seus conhecimentos para um jogo original: o Hytale. As habilidades estéticas e de construção do jogo certamente parecerão familiares aos fãs do Minecraft, mas o desenvolvedor Hypixel Studios tem planos para missões de RPG mais expansivas e opções maiores para servidores e modabilidade da comunidade. A empresa tem garantido investimentos externos para dar vida a este projeto, e a Riot Games está entre os investidores.A Hytale terá três "pilares principais", segundo os desenvolvedores.fará com que você avance através de uma história, seja qual for o estilo de jogo que você gosta - quer você queira ser um simples colono ou um aventureiro mais entusiasta. O mundo gerado por procedimentos terá zonas e biomas com locais únicos para a vida selvagem e artesanais para descobrir. Você pode jogar tudo sozinho ou em co-op.O segundo grande componente são os, incluindo as ferramentas para os criadores criarem os seus próprios - desde a posição da câmera até os recursos do jogo e a mecânica básica. A Hypixel continua a ser notável entre os melhores servidores do Minecraft por sua grande variedade de minigames, e a equipe está aproveitando essa experiência para fornecer suporte ainda melhor, tanto em servidores oficiais quanto na comunidade.Parece imensamente ambicioso, com vários modos planejados do próprio Minecraft. Há um modo focado na criação projetado para incentivar a criação de novos minijogos e um modo de aventura com masmorras e chefes feitos à mão.Juntamente com estes são um conjunto de ferramentas para ajudar a codificar novas coisas no jogo, criar cinematics e projetar / editar modelos 3D.Mais de 40 pessoas estão atualmente trabalhando no Hytale, e o desenvolvimento está em andamento desde 2015.O projeto atraiu um apoio sério. A Riot Games e um grupo de veteranos da indústria, incluindo o ex-designer e produtor da Blizzard, Rob Pardo, investiram nisso.“Ferramentas criativas criadas para todos os tipos de criadores de conteúdo” completam o trio de focos principais, incluindo suporte a mod, scripts, ferramentas cinematográficas e até mesmo o conjunto completo de editores usados para criar o jogo. Você pode ver muito mais detalhes sobre o que a equipe tem na loja através do site oficial.Embora o Hypixel tenha oferecido muitos detalhes sobre o que esperar do jogo, o FAQ é leve em informações sobre informações de lançamento e preço. Há apenas as dicas mais vagas de uma data de lançamento - nem espere um ano específico - eu não sei se esse será um título premium ou gratuito. Ele será lançado nos PCs com Windows e Mac e também terá em servidores no Linux.Embora não tenho muitas informações do jogo, espero que tenham gostado do artigo e se quiserem me adicionem no Gamehag :D