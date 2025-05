Final Fantasy XV Análise

Esse documento é um artigo que analisa Final Fantasy XV: A New Empire, bem como seus defeitos e qualidades.

Final Fantasy XV: A New Empire

Final Fantasy XV: A New Empire é um spin-off da série Final Fantasy desenvolvido pela Machine Zone (licenciado pela Square Enix) e lançado para Android e IOS no ano de 2017. Trata-se de um jogo mobile em que o objetivo do jogador é construir um reino, baseado em batalhas e coletas de recursos. O jogador tem a liberdade de construir instalações conforme sua quantidade de riquezas. Durante o progresso, recebe-se tutoriais (ajudas) dos personagens do jogo Final Fantasy XV (PS4/XBOXONE).



Assim como os jogos de construção de reinos mais populares, como Game of War (Produzido pela própria Machine Zone), o jogo conta com alguns esquemas básicos, dentre eles, se destacam:



-Guildas: São organizações, clãs, grupos, ou seja, um sistema em que vários jogadores podem se unir em prol do fortalecimento das tropas e aumento dos recursos. Além disso, permite uma interação maior entre um grupo de jogadores. É um esquema muito utilizado em diversos jogos de construção de reinos, como, por exemplo Clash of Clans.



Batlhas: As batalhas são muito parecidas com as de MMO RPGS mais traidicionais. Nela, o jogador pode posicionar exércitos para defender sua cidade, e, além disso, usá-lo para atacar monstros e outros exércitos. Ao vencer batalhas, o jogador ganha vários recursos, entretanto, o jogador precisa usufruir de uma boa estratégia, e, além disso, saber sobre um esquema crucial de FFXV: As fraquezas e forças.



Fraquezas e forças: Esse esquema, basicamente, determina que um monstro é fraco contra um elemento ou arma, e forte contra outro. Ao mesmo tempo, seus heróis podem ter dificuldades ou facilidades para matar um mesmo monstro.

O jogo recebeu, em geral, boas avaliações do público, porém, foi muito mal recebido pelos críticos, que criticaram o fato de que, em vários casos, o jogo tenta te “convencer” a usar dinheiro real para comprar recursos dentro do jogo. Por exemplo, a construção de um edifício pode demorar várias horas (ou dias), porém, a construção pode ser acelerada usando dinheiro real. Dessa forma, o jogo pode-se tornar massante sem o uso de dinheiro real, ao mesmo tempo que é extremamente difícil evoluir sem o uso do mesmo.

Os gráficos são medianos, porém adequam-se muito bem a proposta do jogo. Em alguns momentos, pode até se tornar bastante atraente. Acredito que seja bastante agradável para a maioria dos jogadores casuais.

Conclusão: Final Fantasy XV: A New Empire é um spin-off do jogo Final Fantasy XV. É bom para passar o tempo, porém, pode acabar se tornando repetitivo com o tempo, fazendo com que você possa desistir do jogo. Mesmo contendo diversos defeitos, vale a pena dar-lhe uma chance. Provavelmente, você irá gostar.