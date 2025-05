Final Fantasy XV - Análise

meus favoritos

Eu pensei que Final Fantasy estava acabado. Depois do FF13 e sua sequência, eu jurei que nunca mais tocaria outra vez. Eu não pude enfrentar outro protagonista mal-humorado, outra rodada de intermináveis cut-scenes, outro enredo desconcertante e intrincado. Então, confie em mim, Final Fantasy 15 apesar de não ser o melhor jogo do ano, é definitivamente um dosE isso apesar de algumas falhas bastante irritantes. O novo sistema de combate em tempo real orientado para a ação pode ser brilhante, mas depende de uma câmera que passa a maior parte do tempo perdendo o controle de você, dos inimigos e da ação por completo...As masmorras geralmente não têm pontos de verificação ou pontos de salvamento, mas apresentam um chefe difícil no final, com o potencial de mandá-lo de volta à estaca zero, com todos os progressos e experiência redefinidos. Todo o sistema de magia é quase um desastre, enquanto se concentra em uma forma elementar de feitiçaria que parece intencionalmente projetada para acabar com seus camaradas e seus inimigos.Eu não sou daqueles que pensam que os jogos clássicos de Final Fantasy são modelos de narrativa perfeita, mas o enredo de FFXV parece mudar de uma batida e objetivo para a próxima com apenas a menor tentativa de qualquer causalidade. Muitas vezes você fica adivinhando se os motivos dos personagens principais são misteriosos ou simplesmente incompreensíveis. Muito da história real parece estar acontecendo em outro lugar, vislumbrado apenas indiretamente, e não há dúvida de que o FFXV tem um problema de vilão.No entanto, vou perdoar tudo isso e muito mais, porque Final Fantasy 15 é algo que a série (com exceção de FFXIV) não possuia: diversão. Ao colocar um quarteto de caras simpáticos no caminho da aventura do mundo aberto, a Square-Enix construiu um jogo com espaço para respirar, rir, descobrir e explorar.Ande off-road a pé ou em Chocobo e há sempre um lugar para ir e algo para fazer, seja pescar, procurar por ingredientes de refeição, fazer caçadas em colossais bichos ou encontrar os tesouros espalhados livremente por aí. Não é um mundo tão rico quanto o que você encontrará em The Witcher III, mas tem suas próprias coisas legais e sua própria vibração.Enquanto isso, é difícil pensar em outro RPG em que o grupo se pareça menos com um grupo de personagens com diferentes funções de jogo e narrativa, e mais como um grupo genuíno de amigos. Quanto mais você joga, mais você vai amar Prompto, Gladiolus e Ignis - até sentir falta deles quando estiverem ausentes por um tempo.Cada um tem uma função, graças às técnicas do sistema de combate, mas mesmo assim você nunca os vê como curandeiro, lutador à distância e revendedor de danos, apenas os caras em quem você confia para ter as costas. Seus deveres extracurriculares - cozinhar e fotografar - devem ser irritantes, mas conseguir uma nova refeição de Ignis ou outro lote de fotos espontâneas de Prompto é um dos grandes prazeres de se estabelecer no acampamento.Acima de tudo, o FFXV é atraente. Eu tinha minhas dúvidas sobre o sistema de combate, mas, apesar da câmera tola, isso torna cada batalha rápida, interessante e surpreendentemente estratégica, com uma ênfase real no posicionamento e no gerenciamento de recursos. Você precisa entender onde e quando usar as armas reais convocáveis de Noctis e quando adotar armas mais básicas, quando desencadear movimentos de poder e quando se segurar.Há algumas masmorras e missões bem projetadas aqui também, mesmo que algumas deixem você se perguntando por que Noctis não faz mais uso de suas habilidades de Warp para passar por guardas ou passar por cercas de arame e por muros. As lutas decisivas e as batalhas com chefes são surpreendentemente fortes, as caças aos monstros podem ser tensas e emocionantes.Apesar de todas as suas falhas - a câmera desonesta, a falta de pontos de salvamento de masmorras, o sistema de magia, o enredo estranhamente estruturado - Final Fantasy 15 é o melhor single-player do Final Fantasy em uma década. O novo sistema de combate é mais orientado para a ação, mas ainda surpreendentemente tático, enquanto o novo foco na exploração do mundo aberto traz o jogo e seu mundo para a vida.- Caracteres centrais semelhantes- Emocionante combate- Um ótimo mundo para explorar- Missões interessantes e missões secundárias- Não é a história mais compreensível ou bem contada- Câmera de combate podre- Mau sistema de magia- Não salve pontos em algumas masmorras