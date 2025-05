( 69 ratings)

Call of duty

.A série Call of Duty tem sido associada há muitos anos com várias horas de campanha single player e vários modos de jogo multiplayer. E quando ninguém esperava qualquer mudança, era hora da próxima parte da série, já que Call of Duty Black Ops 4 não tem uma campanha de reportagem. Em geral, os autores tentam mascarar as deficiências dos cenários com uma série de materiais em vídeo que indicam o destino de vários personagens no jogo, que podemos desbloquear à medida que o jogo avança.







Você pode entender por que os criadores fizeram isso eliminando o modo de campanha. A maioria dos jogadores passou a maior parte do tempo no multiplayer de qualquer maneira. Felizmente, a lacuna de role-play efetivamente preenche o desenvolvimento do conteúdo criado para pessoas que são fanáticas da diversão multiplayer. Acontece que o Black Ops 4 é basicamente três jogos diferentes incluídos em uma "caixa". Eles são conectados por um motor aos disparos e diferem em quase todo o resto. Vários modos são realizados em equipes de seis pessoas. Até recentemente, esse era o principal pilar, a diversão em torno da qual Call of Duty desenvolveu sua identidade.





Um dos três modos de jogo é, claro, o modo Zombie, que é cada vez mais popular de ano para ano. Nesta parte do jogo, podemos nos divertir em três mapas diferentes com um cenário adicional; infelizmente, este suplemento de jogo só está disponível para a edição especial do jogo. É verdade que, para um jogo cooperativo contra hordas de zumbis, você não pode encontrar muitas razões para ser acusado de ninguém. Independentemente de querermos jogar sozinhos ou com outros jogadores, no modo Zombie esperamos muita diversão. A forma do Black Ops 4 é fortemente influenciada pelas classes de especialistas, criada um pouco como os operadores do Rainbow Six. Cada turma tem seu próprio conjunto de habilidades especiais que você pode usar

durante a luta.







EXTRA:



+ Três modos de rede estendidos

+ Batalha rápida

+ Várias aulas

+ Modo zumbi perfeito

+ Bons desenhos de mapas

+ Link de áudio bem feito



Pontos negativos: Campanha para um único jogador - Recompensas insatisfatórias no modo Blackout - Design gráfico e estabilidade do jogo, por vezes, desvantagens.



Até agora o artigo chega, espero que você tenha gostado e possa me dizer qual pode ser o meu próximo artigo.

postscript: Há um monte de conteúdo que eu não adicionei no artigo porque não parecia interessante, mas o jogo tem muito mais coisas boas que você deveria tentar por si mesmo, agora eu digo adeus.